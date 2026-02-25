"Na dobre i na złe", odcinek 983: Zawada decyduje się na pionierską operację ratującą życie. Beger robi wszystko, by ją zablokować

Leśna Góra znów stała się areną medycznych cudów i osobistych dramatów, a poprzedni odcinek serialu "Na dobre i na złe" dostarczył fanom potężnej dawki emocji. Widzieliśmy, jak Martyna, niezmiennie wspierana przez Tadka, po wyczerpującej terapii wróciła na badania kontrolne z nadzieją na zakwalifikowanie się do eksperymentalnego leczenia, co niestety doprowadziło do konfliktu Boruckiego z jej ojcem. W szpitalu pojawił się również inwestor Puchalski, który w Leśnej Górze postanowił ratować swój biznesowy wizerunek. Na sali operacyjnej z kolei profesor Falkowicz i Bart dokonali niemożliwego, walcząc o życie pacjenta z niemal oderwaną od tułowia głową. To był tydzień, który udowodnił, że w tym szpitalu walka o życie i reputację nigdy się nie kończy.

"Na dobre i na złe" odc. 983 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku doktor Zawada wraz z Glorią stają przed ogromnym wyzwaniem medycznym, próbując uratować życie nastoletniej pacjentki. Dziewczyna, cierpiąca na niewydolność serca z jedną komorą, oczekuje na przeszczep, jednak chirurg decyduje się na przeprowadzenie innowacyjnej operacji plastyki mięśnia sercowego, która może dać jej szansę na normalne funkcjonowanie. Niestety, doktor Beger uważa ten zabieg za zbyt niebezpieczny i stara się go zablokować. W tym samym czasie Blanka i Homolka zajmują się kobietą w ciąży mnogiej, która zaczęła rodzić o trzy miesiące za wcześnie. Lekarze stoczą walkę o utrzymanie ciąży, mimo że u jednego z czworaczków odeszły już wody płodowe.

"Na dobre i na złe" odc. 983 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, co wydarzy się w Leśnej Górze. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a losy pacjentów i lekarzy znów zawisną na włosku. Wszyscy, którzy chcą być na bieżąco z perypetiami ulubionych bohaterów, powinni zanotować datę premiery w kalendarzach. Nowy, 983. odcinek "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to kultowa produkcja, która od lat gości na ekranach polskich telewizorów, niezmiennie gromadząc wierne grono widzów. Akcja serialu toczy się w szpitalu w Leśnej Górze, gdzie śledzimy nie tylko skomplikowane przypadki medyczne, ale także burzliwe życie prywatne personelu. To właśnie ta mieszanka zawodowych wyzwań i osobistych dramatów sprawia, że fani z zapartym tchem śledzą każdy kolejny odcinek. W serialu występują m.in.:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damiecki (jako ordynator oddzialu ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafal)

Michal Zebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)