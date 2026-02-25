"Barwy szczęścia", odcinek 3329: Policyjny nalot u Natalii! Cezary i Rawiczowa aresztowani pod zarzutem zlecenia zabójstwa

Spis treści
Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę emocjonalnych zawirowań. Tomek coraz mocniej naciskał na Oliwkę w kwestii powiększenia rodziny, co spotkało się z jej wyraźną irytacją. Tymczasem Renata, po odmowie wystawienia recepty przez Karola i jego sugestii o uzależnieniu, postanowiła szukać leków na własną rękę w internecie. Sporo działo się również u Natalii, która zaskoczyła Rawiczową, prosząc ją o pozostanie dla dobra Lei. Jakby tego było mało, do Polski powrócił Cezary, gotowy do walki o ukochaną. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?
"Barwy szczęścia" odc. 3329 - streszczenie
Nadchodzący odcinek przyniesie dramatyczne chwile dla Natalii i Cezarego, których poranek zakłóci wizyta policji z nakazem przeszukania domu. Funkcjonariusze aresztują Rawicza, stawiając mu zarzut zlecenia zabójstwa, a niedługo po nim do aresztu trafia również Rawiczowa. Tymczasem Oliwka ma dość ciągłych nacisków ze strony Tomka, który nieustannie porusza temat dziecka i przypomina jej o upływającym czasie. Na Zbrowską czeka również konfrontacja z Justinem, który staje w obronie asystentki Oli, uświadamiając wspólniczce, że zmuszanie jej do pracy po godzinach jest niezgodne z prawem. W kontraście do tych wydarzeń, Dominika i Sebastian nareszcie wprowadzają się do nowego mieszkania, co jest wielkim powodem do radości dla Mateusza.
"Barwy szczęścia" odc. 3329 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia, zwłaszcza te dotyczące Rawiczów, zapowiadają wiele emocji i trzymających w napięciu zwrotów akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas na seans, by nie przegapić kluczowych momentów w fabule. Premierowy 3329 odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.
"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to serial, który od 2007 roku niezmiennie gości w sercach polskich widzów, opowiadając o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób splata ze sobą codzienne radości i troski kilku zaprzyjaźnionych rodzin, takich jak Marczakowie, Zwoleńscy czy Pyrkowie. To opowieść o miłości, przyjaźni, trudnych wyborach i poszukiwaniu szczęścia, z którą łatwo się utożsamić. Za sukcesem serialu stoi plejada znakomitych aktorów, którzy wcielają się w te barwne postacie. W serialu występują m.in.:
- Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
- Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
- Anna Mrozowska (jako Renata)
- Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
- Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
- Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
- Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
- Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
- Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
- Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
- Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
- Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
- Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
- Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
- Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
- Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
- Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
- Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)