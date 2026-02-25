"Barwy szczęścia", odcinek 3329: Policyjny nalot u Natalii! Cezary i Rawiczowa aresztowani pod zarzutem zlecenia zabójstwa

2026-02-25 7:58

Szykujcie się na mocne wrażenia w 3329. odcinku serialu „Barwy szczęścia”! Spokojny poranek Natalii i Cezarego przerwie nalot policji, który zakończy się aresztowaniem Rawicza i jego matki pod szokującym zarzutem. To nie koniec kłopotów, bo Oliwka będzie musiała stawić czoła nie tylko presji Tomka w sprawie dziecka, ale też ostrej reprymendzie od Justina. Emocje sięgną zenitu!

Ostatni odcinek serialu "Barwy szczęścia" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując solidną dawkę emocjonalnych zawirowań. Tomek coraz mocniej naciskał na Oliwkę w kwestii powiększenia rodziny, co spotkało się z jej wyraźną irytacją. Tymczasem Renata, po odmowie wystawienia recepty przez Karola i jego sugestii o uzależnieniu, postanowiła szukać leków na własną rękę w internecie. Sporo działo się również u Natalii, która zaskoczyła Rawiczową, prosząc ją o pozostanie dla dobra Lei. Jakby tego było mało, do Polski powrócił Cezary, gotowy do walki o ukochaną. Czego zatem możemy spodziewać się po tak intensywnym epizodzie?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Barwy szczęścia" odc. 3329 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie dramatyczne chwile dla Natalii i Cezarego, których poranek zakłóci wizyta policji z nakazem przeszukania domu. Funkcjonariusze aresztują Rawicza, stawiając mu zarzut zlecenia zabójstwa, a niedługo po nim do aresztu trafia również Rawiczowa. Tymczasem Oliwka ma dość ciągłych nacisków ze strony Tomka, który nieustannie porusza temat dziecka i przypomina jej o upływającym czasie. Na Zbrowską czeka również konfrontacja z Justinem, który staje w obronie asystentki Oli, uświadamiając wspólniczce, że zmuszanie jej do pracy po godzinach jest niezgodne z prawem. W kontraście do tych wydarzeń, Dominika i Sebastian nareszcie wprowadzają się do nowego mieszkania, co jest wielkim powodem do radości dla Mateusza.

"Barwy szczęścia" odc. 3329 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu z pewnością nie mogą się doczekać, by zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nadchodzące wydarzenia, zwłaszcza te dotyczące Rawiczów, zapowiadają wiele emocji i trzymających w napięciu zwrotów akcji. Warto więc zarezerwować sobie czas na seans, by nie przegapić kluczowych momentów w fabule. Premierowy 3329 odcinek serialu „Barwy szczęścia” zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to serial, który od 2007 roku niezmiennie gości w sercach polskich widzów, opowiadając o losach mieszkańców warszawskiej ulicy Zacisznej. Produkcja w mistrzowski sposób splata ze sobą codzienne radości i troski kilku zaprzyjaźnionych rodzin, takich jak Marczakowie, Zwoleńscy czy Pyrkowie. To opowieść o miłości, przyjaźni, trudnych wyborach i poszukiwaniu szczęścia, z którą łatwo się utożsamić. Za sukcesem serialu stoi plejada znakomitych aktorów, którzy wcielają się w te barwne postacie. W serialu występują m.in.:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzyńska (jako Małgorzata Zwoleńska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronisław Wrocławski (jako Jerzy Marczak)
  • Elżbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowański)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Lesław Żurek (jako Bruno Stański)
  • Marcin Perchuć (jako Marek Złoty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Żukowska (jako Bożena Wiśniewska)
  • Michał Rolnicki (jako Łukasz Sadowski)
  • Stanisława Celińska (jako Amelia Wiśniewska)
  • Wiktoria Gąsiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzisław Cieślak)
