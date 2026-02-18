"Na sygnale", odcinek 850: Sylwia, działając na zlecenie Alka, przystępuje do realizacji planu uwiedzenia Nowego

Ostatni dyżur w serialu "Na sygnale" po raz kolejny udowodnił, że życie ratowników medycznych to prawdziwy rollercoaster emocji, zarówno w pracy, jak i poza nią. Doktor Banach, ratując porażoną prądem kobietę, niespodziewanie natknął się na Wawrzyńca, którego nowy, poliamoryczny styl życia doprowadził Wiktora na skraj wytrzymałości. Tymczasem ekipa Alka i Romka stanęła przed niezwykle trudnym dylematem medycznym, gdy u ich pacjenta rozwinął się zator płucny, a ryzyko krwawienia do mózgu uniemożliwiło podanie leków. Równie gorąco było w sferze uczuciowej, gdzie zazdrosny Klis, dowiedziawszy się o pocałunku Nowego i Britney, posunął się do manipulacji. Poprosił znajomą o uwiedzenie Gabriela, co z pewnością mocno skomplikuje relacje w zespole. Czego zatem możemy spodziewać się po bohaterach w kolejnym odcinku?

"Na sygnale" odc. 850 - streszczenie

Nadchodzący odcinek rzuci zespół doktora Góry w sam środek dramatycznej akcji, gdzie stawką będzie życie młodego chłopca. Ratownicy zostaną wezwani do wypadku rowerowego, a poszkodowany okaże się mieć poważny uraz mózgu wymagający natychmiastowej interwencji. Sytuację skomplikuje Romek, który z przerażeniem uświadomi sobie, że mógł popełnić tragiczny w skutkach błąd, podając pacjentowi niewłaściwy lek. W międzyczasie Sylwia, działając na zlecenie Alka, przystąpi do realizacji planu uwiedzenia Nowego. Z kolei Wiktor, chcąc załagodzić napięcia po aferze z Kotarbą, spróbuje zintegrować ekipę, organizując dla wszystkich wspólne wyjście na kręgle.

"Na sygnale" odc. 850 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z niecierpliwością wyczekują na kolejny pełen emocji epizod swojego ulubionego serialu medycznego. Twórcy ponownie zapewnią fanom dużą dawkę medycznych wyzwań oraz osobistych perypetii głównych bohaterów. Emocjonujące losy ratowników z Leśnej Góry będzie można śledzić już niebawem na antenie telewizyjnej. Premierowa emisja 850. odcinka "Na sygnale" odbędzie się w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 22:20 na kanale TVP2.

"Na sygnale" - opis serialu i obsada

"Na sygnale" to serial, który od lat cieszy się niesłabnącą popularnością, wciągając widzów w dynamiczny świat ratownictwa medycznego. Produkcja w realistyczny sposób ukazuje codzienną pracę załóg karetek pogotowia, gdzie każda sekunda i trafna decyzja mają znaczenie. To nie tylko zapierające dech w piersiach akcje, ale także poruszające ludzkie historie i prywatne rozterki bohaterów, z którymi łatwo się zżyć. Za sukcesem serialu stoją oczywiście utalentowani aktorzy, którzy wcielają się w uwielbianych bohaterów. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Wojciech Kulinski (jako doktor Wiktor Banach)

Dariusz Wieteska (jako ratownik Piotr Strzelecki)

Kamil Wodka (jako Gabriel Msciwój Nowak "Nowy")

Tomasz Piatkowski (jako doktor Artur Gora)

Anna Wysocka-Jaworska (jako Barbara Wszolek)