"Akacjowa 38", odcinek 813: Lolita, po zaręczynach z Antonitem, nie potrafi odnaleźć się w roli przyszłej pani domu

W ostatnim odcinku serialu "Akacjowa 38" byliśmy świadkami wielu istotnych zmian i narastających napięć. Na naszych oczach Victor i Maria Luisa pożegnali się z Akacjową, wyjeżdżając do Paryża, podczas gdy Diego i Blanca podjęli decyzję o rozpoczęciu nowego życia w Sidney. Nie wszystkim jednak było w głowie planowanie podróży, gdyż nowi właściciele La Deliciosy zmagali się z otwarciem cukierni, a Ramon i Rosina musieli stawić czoła strajkującym górnikom. W sferze uczuć również nie zabrakło zawirowań, bo spotkanie Arturo i Silvii wzbudziło podejrzenia generała Zavali, który otwarcie przyznał, że nie ufa pułkownikowi. Wśród tych problemów znalazł się też czas na gesty dobroci, kiedy Lolita postanowiła pomóc nowej służącej w nauce czytania i liczenia. Poprzedni odcinek zasiał ziarno wielu nowych intryg.

"Akacjowa 38" odc. 813 - streszczenie

Nadchodzący odcinek przyniesie nowe wyzwania dla bohaterów. Lolita, po oficjalnych zaręczynach z Antonitem, nie potrafi odnaleźć się w roli przyszłej pani domu i bezczynności, jaka się z tym wiąże. Z tego powodu pragnie podjąć pracę jako służąca w domu donii Celii, by czuć się potrzebną. Tymczasem don Ramon powierza Diegowi bardzo odpowiedzialne zadanie - ma on w jego imieniu prowadzić negocjacje ze strajkującymi górnikami. Równolegle Felipe zawiera układ z pułkownikiem, obiecując mu poprawę reputacji w zamian za cenną pomoc w nawiązywaniu kontaktów politycznych. Jednak nie wszyscy są zadowoleni z zaangażowania Diega w sprawy górników; Rosina wyraża stanowczy sprzeciw, gdyż uważa go za człowieka o wątpliwej moralności.

"Akacjowa 38" odc. 813 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani hiszpańskiej telenoweli z niecierpliwością wyczekują na rozwój wydarzeń w kolejnym epizodzie. Nadchodzące sceny z pewnością dostarczą wielu emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji, które na długo pozostaną w pamięci widzów. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić dalszych losów mieszkańców Akacjowej, podajemy szczegółowe informacje dotyczące nadchodzącej emisji. Najnowszy, 813. odcinek serialu "Akacjowa 38" zostanie wyemitowany w środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 18:45 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to hiszpańska produkcja kostiumowa, która przenosi widzów w fascynujący świat madryckiej burżuazji z początku XX wieku. Akcja serialu toczy się w eleganckiej kamienicy, gdzie losy zamożnych rodzin i ich służby nieustannie się splatają, tworząc sieć intryg, sekretów i namiętności. Widzowie pokochali tę telenowelę za wciągający scenariusz, piękne stroje i scenografię oraz wyraziste postacie, z którymi łatwo się zżyć. Za sukcesem produkcji stoją znakomici aktorzy, którzy wcielają się w barwne postacie. W serialu występują m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez-Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)