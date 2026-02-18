"Dziedzictwo", odcinek 843: Volkan nieświadomie wpada w pułapkę zastawioną przez Basak

Ostatni odcinek serialu "Dziedzictwo" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, a wiele kluczowych wątków nabrało zupełnie nowego tempa. Byliśmy świadkami szczerej rozmowy Ferita i Ayse, którzy postanowili rozstać się w przyjaźni, co niestety wywołało wściekłość Koraya. Tymczasem Nana, coraz bardziej zaniepokojona zachowaniem Acara, zaczęła podejrzewać, że jego intencje nie są tak czyste i postanowiła zdobyć dowody na własną rękę. Równocześnie Yaman, zmylony przez Truciznę, był pewny, że jego śmiertelny wróg nie żyje. Jakby tego było mało, Nese przypadkiem zobaczyła, jak Basak daje pieniądze Berkayowi, a jej opowieść zasiała w Volkanie ziarno podejrzeń. Przy tak wielu otwartych wątkach i rosnącym napięciu, czego możemy spodziewać się po bohaterach w najbliższym czasie?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

"Dziedzictwo" odc. 843 - streszczenie

Volkan, pragnąc zaufać Nese, decyduje się na osobiste zweryfikowanie jej słów, nieświadomie wpadając w pułapkę zastawioną przez Basak. W tym samym czasie Koray, zasłaniając się obowiązkami zawodowymi, unika pójścia na szkolne przedstawienie Dogi, a jego miejsce chętnie zajmuje Ferit. Nana, dręczona wątpliwościami co do tożsamości Acara, postanawia działać na własną rękę, aby odkryć prawdę. Przeszukując jego pokój, znajduje tajemniczy zeszyt z niepokojącymi notatkami, co skłania ją do odnalezienia jego matki. Gdy Yaman przyłapuje ją na kłamstwie, Nana przekonuje go, by wspólnie złożyli wizytę kobiecie, jednak na miejscu czeka ich wielka niespodzianka – w drzwiach staje sam Acar.

"Dziedzictwo" odc. 843 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Miłośnicy tureckiego serialu "Dziedzictwo" z pewnością nie mogą doczekać się kolejnych zwrotów akcji i emocjonujących wydarzeń w życiu ulubionych bohaterów. Intrygi i tajemnice zagęszczają się z każdym odcinkiem, a losy postaci stają się coraz bardziej skomplikowane. Dla wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z fabułą, mamy dobre wieści. Premierowa emisja 843. odcinka serialu "Dziedzictwo" zaplanowana jest na środę, 25 lutego 2026 roku, o godzinie 16:05 na antenie stacji TVP1.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

"Dziedzictwo" to turecka produkcja, która od lat podbija serca widzów, serwując im poruszającą opowieść o miłości, rodzinnych sekretach i odkupieniu. Choć historia zaczęła się od losów Seher i Yamana, którzy wspólnie opiekowali się małym Yusufem, fabuła serialu przeszła przez lata wiele dynamicznych zmian. Po tragicznych wydarzeniach i odejściu kluczowych postaci, w centrum historii pojawili się nowi bohaterowie, jak Nana czy Poyraz, otwierając zupełnie nowe, fascynujące wątki. Mimo tych zmian, serial niezmiennie trzyma w napięciu i dostarcza widzom niezapomnianych emocji. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Halil Ibrahim Ceyhan (jako Yaman)

Sila Turkoglu (jako Seher)

Berat Ruzgar Ozkan (jako Yusuf)

Nanuka Stambolishvili (jako Nana)

Melih Ozkaya (jako Komisarz Ali)

Gulderen Guler (jako Kiraz)

Binnaz Ekren (jako Adalet)

Omer Gecu (jako Cenger)

Nik Xhelilaj (jako Poyraz)

Gulay Ozdem (jako Ikbal)

Ferda Isil (jako Sultan Hala)

Hilal Yildiz (jako Zuhal)