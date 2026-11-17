W poprzednim odcinku mała Nina powoli wracała do zdrowia, a Blanka nie odstępowała córki na krok. Mario, chcąc zapewnić bliskim bezpieczeństwo, sięgnął po dawne znajomości ze środowiska mafijnego i zorganizował im ochronę. W tym samym czasie policjanci w końcu zwrócili uwagę na Zuzę, która pod pozorem bycia pacjentką uporczywie wracała do szpitala. Kobieta planowała kolejną próbę uprowadzenia dziecka. Wiktoria zajęła się starszym pacjentem z silnym bólem brzucha, podczas gdy w szpitalu zaginął jego niesforny wnuk. Z kolei doktor Tretter podczas wizyty kontrolnej u małego Lucka wykrył u chłopca bardzo poważną chorobę genetyczną. Czego teraz się spodziewać?

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„Na dobre i na złe” odcinek 1006 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Kinga i Falkowicz przeprowadzą szkolenie personelu na wypadek nagłych zdarzeń, co wywoła w klinice spory chaos. Wykorzystując ogólne poruszenie, Zuza ponownie pojawi się na oddziale i udając oddaną przyjaciółkę Blanki, zbliży się do Niny, by ostatecznie uprowadzić dziewczynkę. Na SOR trafi Dominik Biegun, brat policjanta Radka, który cierpi na zespół Downa i doznał groźnego urazu brzucha, a jego leczeniem zajmie się doktor Wiktoria. W tym samym czasie wyjdzie na jaw kłamstwo Darka, który przedstawi Matyldzie swoją byłą partnerkę jako ciocię. Gdy prawda o Ewie ujrzy światło dzienne, wstrząśnięta dziewczyna postanowi natychmiast zakończyć ten związek.

„Na dobre i na złe” odcinek 1006 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

Premiera 1006. odcinka serialu „Na dobre i na złe” odbędzie się o godzinie 20:50 na antenie stacji TVP2 w środę, 25 listopada 2026 roku.

„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada

„Na dobre i na złe” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali medycznych, który towarzyszy widzom TVP2 od 1999 roku. Opowieść o personelu ze szpitala w Leśnej Górze od lat przyciąga przed ekrany miliony fanów, łącząc wątki zawodowe z burzliwym życiem prywatnym bohaterów. Każdy odcinek przedstawia skomplikowane przypadki medyczne oraz trudne moralne dylematy, z którymi muszą mierzyć się lekarze. Produkcja skupia się na wyzwaniach stojących przed chirurgami, pielęgniarkami i ratownikami, walczącymi o zdrowie pacjentów. Widzowie cenią serial przede wszystkim za autentyczność postaci oraz wielkie emocje, jakie towarzyszą codziennej pracy w szpitalu. Obsada tego serialu to m.in.:

Michał Żebrowski (jako profesor Andrzej Falkowicz)

Mateusz Janicki (jako Michał Wilczewski)

Pola Gonciarz (jako Blanka Milewska)

Amelia Czaja (jako Matylda Smuda)

Aleksandra Grabowska (jako Gloria Krasucka)

Tomasz Ciachorowski (jako Maksymilian Beger)

Emilia Komarnicka-Klynstra (jako Agata Woźnicka)

Aleksandra Hamkało (jako Julia Burska)

Piotr Głowacki (jako Artur Bart)

Piotr Garlicki (jako Stefan Tretter)

Katarzyna Skrzynecka (jako Alina Fisher)

Marcin Zacharzewski (jako Borys Jakubek)

Marcin Urbanke (jako Tadeusz Borucki)

Filip Bobek (jako Marcin Molenda)

Paulina Gałązka (jako Dominika Grec)

Mateusz Damięcki (jako Krzysztof Radwan)