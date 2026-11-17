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W poprzednim odcinku mała Nina powoli wracała do zdrowia, a Blanka nie odstępowała córki na krok. Mario, chcąc zapewnić bliskim bezpieczeństwo, sięgnął po dawne znajomości ze środowiska mafijnego i zorganizował im ochronę. W tym samym czasie policjanci w końcu zwrócili uwagę na Zuzę, która pod pozorem bycia pacjentką uporczywie wracała do szpitala. Kobieta planowała kolejną próbę uprowadzenia dziecka. Wiktoria zajęła się starszym pacjentem z silnym bólem brzucha, podczas gdy w szpitalu zaginął jego niesforny wnuk. Z kolei doktor Tretter podczas wizyty kontrolnej u małego Lucka wykrył u chłopca bardzo poważną chorobę genetyczną. Czego teraz się spodziewać?
„Na dobre i na złe” odcinek 1006 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku Kinga i Falkowicz przeprowadzą szkolenie personelu na wypadek nagłych zdarzeń, co wywoła w klinice spory chaos. Wykorzystując ogólne poruszenie, Zuza ponownie pojawi się na oddziale i udając oddaną przyjaciółkę Blanki, zbliży się do Niny, by ostatecznie uprowadzić dziewczynkę. Na SOR trafi Dominik Biegun, brat policjanta Radka, który cierpi na zespół Downa i doznał groźnego urazu brzucha, a jego leczeniem zajmie się doktor Wiktoria. W tym samym czasie wyjdzie na jaw kłamstwo Darka, który przedstawi Matyldzie swoją byłą partnerkę jako ciocię. Gdy prawda o Ewie ujrzy światło dzienne, wstrząśnięta dziewczyna postanowi natychmiast zakończyć ten związek.
„Na dobre i na złe” odcinek 1006 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
Premiera 1006. odcinka serialu „Na dobre i na złe” odbędzie się o godzinie 20:50 na antenie stacji TVP2 w środę, 25 listopada 2026 roku.
„Na dobre i na złe” - opis serialu i obsada
„Na dobre i na złe” to jeden z najpopularniejszych polskich seriali medycznych, który towarzyszy widzom TVP2 od 1999 roku. Opowieść o personelu ze szpitala w Leśnej Górze od lat przyciąga przed ekrany miliony fanów, łącząc wątki zawodowe z burzliwym życiem prywatnym bohaterów. Każdy odcinek przedstawia skomplikowane przypadki medyczne oraz trudne moralne dylematy, z którymi muszą mierzyć się lekarze. Produkcja skupia się na wyzwaniach stojących przed chirurgami, pielęgniarkami i ratownikami, walczącymi o zdrowie pacjentów. Widzowie cenią serial przede wszystkim za autentyczność postaci oraz wielkie emocje, jakie towarzyszą codziennej pracy w szpitalu. Obsada tego serialu to m.in.:
- Michał Żebrowski (jako profesor Andrzej Falkowicz)
- Mateusz Janicki (jako Michał Wilczewski)
- Pola Gonciarz (jako Blanka Milewska)
- Amelia Czaja (jako Matylda Smuda)
- Aleksandra Grabowska (jako Gloria Krasucka)
- Tomasz Ciachorowski (jako Maksymilian Beger)
- Emilia Komarnicka-Klynstra (jako Agata Woźnicka)
- Aleksandra Hamkało (jako Julia Burska)
- Piotr Głowacki (jako Artur Bart)
- Piotr Garlicki (jako Stefan Tretter)
- Katarzyna Skrzynecka (jako Alina Fisher)
- Marcin Zacharzewski (jako Borys Jakubek)
- Marcin Urbanke (jako Tadeusz Borucki)
- Filip Bobek (jako Marcin Molenda)
- Paulina Gałązka (jako Dominika Grec)
- Mateusz Damięcki (jako Krzysztof Radwan)