Na dobre i na złe, odcinek 999: Dramat Mario! Porywacz zażąda ogromnego okupu za życie córki

Blanka w "Na dobre i na złe" szuka córki. Publikuje wizerunek Niny, a wtedy dzwoni porywacz

Od momentu zniknięcia Niny miną już cztery doby, a śledztwo nadal będzie tkwić w martwym punkcie. Zniecierpliwiona Blanka weźmie sprawy w swoje ręce, ignorując rady policji. W 999. odcinku "Na dobre i na złe" Milewska rozklei w mieście plakaty ze zdjęciem dziewczynki oraz zamieści apel w sieci. Będzie zdesperowana, by dotrzeć do świadków i rozważać będzie nawet zgłoszenie się do fundacji poszukujących zaginionych. Funkcjonariusze ostrzegą rodziców przed konsekwencjami upubliczniania sprawy. Szybko wyjdzie na jaw, że mieli rację, bo wieść o zaginięciu dotrze również do osób o złych zamiarach.

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Telefon od porywacza w "Na dobre i na złe". Mario ma przygotować 200 tysięcy złotych

W 999. odcinku "Na dobre i na złe" Mario odbierze niepokojący telefon. Złowrogi głos w słuchawce zakomunikuje, że Nina jest w jego rękach. Następnie zażąda 200 tysięcy złotych gotówką, grożąc, że w przypadku wezwania policji, dziewczynka przepadnie bez wieści.

- Mamy waszą córkę, nie dzwoń na policję. Przygotuj 200 tysięcy złotych w gotówce, a instrukcję dostaniesz poźniej. Jeśli komuś powiesz, dziecko zniknie. - Dobrze, zorganizuje pieniądze, ale chcę mieć pewność....

Zdesperowany Milewski nie będzie tracił czasu na weryfikację słów dzwoniącego. Jego jedynym celem będzie odzyskanie dziecka. Wykorzysta dawne znajomości z przestępczego półświatka, by w mgnieniu oka zgromadzić wymaganą kwotę. Będzie gotów przekazać pieniądze zgodnie z wytycznymi przestępcy.

Przekazanie okupu w 999. odcinku "Na dobre i na złe". Mario spotka oszusta

Mario dotrze na wskazane miejsce, zdeterminowany by odzyskać ukochaną córkę. Gotówka będzie tylko środkiem do celu, jakim jest poznanie miejsca przebywania Niny. Jednak na miejscu dojdzie do niespodziewanego odkrycia. W 999. odcinku "Na dobre i na złe" Milewski uświadomi sobie, że mężczyzna nie jest porywaczem, a jedynie bezwzględnym oszustem, który postanowił wykorzystać medialny rozgłos wokół zaginięcia, by wyłudzić pieniądze.