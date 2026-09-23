"M jak miłość", odcinek 1947: Furia Pawła przerazi Marysię! Rogowski gorzko pożałuje zdrady żony

Zdrada w "M jak miłość". Prawda o romansie Artura wychodzi na jaw

W 1947 odcinku "M jak miłość" Paweł ostatecznie pozna powody potężnego kryzysu w związku swojej matki. Okaże się, że Artur od dawna z powodzeniem ukrywał podwójne życie, lawirując między żoną a kochanką. Choć w domu obiecywał Marii poprawę relacji, całkowicie nie potrafił zrezygnować z potajemnych schadzek z Joanną. Ta relacja przerodziła się w poważny romans, który trwał nawet wtedy, gdy lekarz zapewniał bliskich o zakończeniu skoku w bok. Zduński dowie się również, że Maria osobiście nakryła niewiernego małżonka. Kobieta poznała gorzką prawdę podczas niespodziewanej wizyty w przychodni, przyłapując męża z kochanką pod drzwiami gabinetu.

Właśnie to odkrycie sprawi, że niewierny mąż straci szanse na dalsze kłamstwa i tłumaczenia. Związek zacznie sypać się Marii w rękach, powodując szybką wyprowadzkę Rogowskiego. Sytuacja przyjmie jednak zaskakujący obrót, gdy oszukana żona nabierze wątpliwości. Zamiast przekreślać wspólną przeszłość, zacznie rozważać powrót. Artur zadeklaruje gotowość do terapii, próbując naprawić wyrządzone szkody.

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"M jak miłość" odcinek 1947. Paweł bezlitosny dla Artura

W 1947 odcinku "M jak miłość" sprawy będą wyglądały inaczej z perspektywy wściekłego Pawła. Zduński oceni dramat przez pryzmat bólu matki. Żadne zapewnienia o terapii i wyrazy skruchy nie zrobią na nim wrażenia. Według niego wiarołomny mężczyzna podjął ostateczną decyzję w chwili pójścia do łóżka z inną kobietą i kontynuowania tych okrutnych kłamstw.

Szokujące żądania Joanny w "M jak miłość". Paweł wścieknie się na Rogowskiego

Atmosfera mocno się zagęści, kiedy w 1947 odcinku "M jak miłość" w Grabinie pojawi się Joanna. Kochanka nie zamierza błagać Marii o wybaczenie ani kończyć zakazanej relacji. Zrobi coś odwrotnego, stanowczo żądając od prawowitej małżonki ostatecznego uwolnienia lekarza! Kobieta pozostanie pewna siły swojego uczucia, głęboko wierząc w zbudowanie wspólnej przyszłości u boku niewiernego partnera.

Na wieść o tych szokujących wydarzeniach z 1947 odcinka "M jak miłość", Zduński całkowicie wybuchnie. Czarę goryczy przeleje fakt, że zdrada i miesiące potwornych kłamstw doprowadziły do skandalicznych odwiedzin zuchwałej kochanki z absurdalnymi żądaniami w Grabinie. W konsekwencji tego Paweł natychmiast skonfrontuje się z wiarołomnym ojczymem, niemal dochodząc z nim do zaciętej walki na pięści! Choć fizyczne lanie nie stanie się faktem, zachowanie wściekłego pasierba dobitnie zasygnalizuje brak szans na jakiejkolwiek pojednanie obu mężczyzn.

"M jak miłość" - emisja 1947 odcinka. Kiedy w telewizji?

Odcinek 1947 "M jak miłość" zadebiutuje w poniedziałek, 12 października 2026 r. Widzowie obejrzą go o godz. 20.50 w stacji TVP2.