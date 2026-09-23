"M jak miłość", odcinek 1947: Furia Pawła przerazi Marysię! Rogowski gorzko pożałuje zdrady żony

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Zdrada w "M jak miłość". Prawda o romansie Artura wychodzi na jaw
W 1947 odcinku "M jak miłość" Paweł ostatecznie pozna powody potężnego kryzysu w związku swojej matki. Okaże się, że Artur od dawna z powodzeniem ukrywał podwójne życie, lawirując między żoną a kochanką. Choć w domu obiecywał Marii poprawę relacji, całkowicie nie potrafił zrezygnować z potajemnych schadzek z Joanną. Ta relacja przerodziła się w poważny romans, który trwał nawet wtedy, gdy lekarz zapewniał bliskich o zakończeniu skoku w bok. Zduński dowie się również, że Maria osobiście nakryła niewiernego małżonka. Kobieta poznała gorzką prawdę podczas niespodziewanej wizyty w przychodni, przyłapując męża z kochanką pod drzwiami gabinetu.
Właśnie to odkrycie sprawi, że niewierny mąż straci szanse na dalsze kłamstwa i tłumaczenia. Związek zacznie sypać się Marii w rękach, powodując szybką wyprowadzkę Rogowskiego. Sytuacja przyjmie jednak zaskakujący obrót, gdy oszukana żona nabierze wątpliwości. Zamiast przekreślać wspólną przeszłość, zacznie rozważać powrót. Artur zadeklaruje gotowość do terapii, próbując naprawić wyrządzone szkody.
"M jak miłość" odcinek 1947. Paweł bezlitosny dla Artura
W 1947 odcinku "M jak miłość" sprawy będą wyglądały inaczej z perspektywy wściekłego Pawła. Zduński oceni dramat przez pryzmat bólu matki. Żadne zapewnienia o terapii i wyrazy skruchy nie zrobią na nim wrażenia. Według niego wiarołomny mężczyzna podjął ostateczną decyzję w chwili pójścia do łóżka z inną kobietą i kontynuowania tych okrutnych kłamstw.
Szokujące żądania Joanny w "M jak miłość". Paweł wścieknie się na Rogowskiego
Atmosfera mocno się zagęści, kiedy w 1947 odcinku "M jak miłość" w Grabinie pojawi się Joanna. Kochanka nie zamierza błagać Marii o wybaczenie ani kończyć zakazanej relacji. Zrobi coś odwrotnego, stanowczo żądając od prawowitej małżonki ostatecznego uwolnienia lekarza! Kobieta pozostanie pewna siły swojego uczucia, głęboko wierząc w zbudowanie wspólnej przyszłości u boku niewiernego partnera.
Na wieść o tych szokujących wydarzeniach z 1947 odcinka "M jak miłość", Zduński całkowicie wybuchnie. Czarę goryczy przeleje fakt, że zdrada i miesiące potwornych kłamstw doprowadziły do skandalicznych odwiedzin zuchwałej kochanki z absurdalnymi żądaniami w Grabinie. W konsekwencji tego Paweł natychmiast skonfrontuje się z wiarołomnym ojczymem, niemal dochodząc z nim do zaciętej walki na pięści! Choć fizyczne lanie nie stanie się faktem, zachowanie wściekłego pasierba dobitnie zasygnalizuje brak szans na jakiejkolwiek pojednanie obu mężczyzn.
"M jak miłość" - emisja 1947 odcinka. Kiedy w telewizji?
Odcinek 1947 "M jak miłość" zadebiutuje w poniedziałek, 12 października 2026 r. Widzowie obejrzą go o godz. 20.50 w stacji TVP2.