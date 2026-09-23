M jak miłość, odcinek 1948: Kama nie wytrzyma i skonfrontuje się z Domańską. Małżeństwo z Marcinem znów wisi na włosku

Domańska w klubie Marcina w 1948 odcinku "M jak miłość". Chce znów go podejść

W 1948 odcinku "M jak miłość" Elżbieta nie przyjmie do wiadomości, że Marcin wymknął się spod jej kontroli. Chodakowski stanowczo odrzuci jej absurdalną propozycję dotyczącą dziecka, po czym rzuci pracę w jej firmie i powróci do zawodu detektywa. Dla Domańskiej to jednak nie powód, by odpuścić żonatemu mężczyźnie. Wraz ze swoją przyjaciółką Klarą zacznie trenować w ulubionym klubie Marcina. Trudno uwierzyć w zbieg okoliczności, zwłaszcza że Domańska za wszelką cenę szuka okazji do bliskości z Chodakowskim. I choć Marcin po raz kolejny zignoruje jej zaloty, kobieta zdaje się w ogóle nie rozumieć słowa "nie".

Zachowanie Elżbiety w 1948 odcinku "M jak miłość" mocno zajdzie za skórę Kamie. Chodakowska już wcześniej przekonała się, że Domańska nie zważa na żadne granice. Kiedy Marcin jeszcze dla niej pracował, kobieta bez oporów go podrywała i bezczelnie przyszła do salonu jego żony. Kama doskonale zdaje sobie sprawę, jakie plany ma jej rywalka.

Ostre starcie Kamy i Domańskiej w 1948 odcinku "M jak miłość"

W 1948 odcinku "M jak miłość" czara goryczy przeleje się w momencie, gdy Domańska znów zjawi się w salonie Kamy. Na sam jej widok Chodakowska zesztywnieje z nerwów. Doskonale pamięta ich poprzednie spotkanie i nie wierzy w przypadkową wizytę rywalki. Kama będzie o krok od wybuchu. W jej oczach Domańska nie jest już tylko dawną przełożoną jej męża, ale kobietą, która z premedytacją próbuje zniszczyć jej małżeństwo.

W 1948 odcinku "M jak miłość" Domańska raczej nie przejmie się wściekłością Kamy. Co więcej, świadomość, że z łatwością potrafi wyprowadzić żonę Marcina z równowagi, może sprawić jej ogromną satysfakcję. Elżbieta już udowodniła, że nie boi się otwartej walki o Chodakowskiego, nawet jeśli wiąże się to z bezpośrednim atakiem na jego żonę.

"M jak miłość", odcinek 1948: Kolejna kłótnia Kamy i Marcina. Domańska znowu miesza

W 1948 odcinku "M jak miłość", tuż po konfrontacji z Elżbietą, Kama znów rzuci się z pretensjami na Marcina. Chociaż to Domańska zachowuje się nachalnie, Chodakowska nie potrafi zapomnieć o wcześniejszych kłamstwach męża.

W 1948 odcinku "M jak miłość" Marcin znajdzie się w trudnym położeniu. Odtrącił Domańską i odszedł z pracy, by całkowicie odciąć się od tej znajomości. Kama ma jednak w pamięci to, że na początku mąż ukrywał przed nią prawdę o atrakcyjnej szefowej i ignorował jej jawne zainteresowanie.

Kiedy emisja 1948 odcinka "M jak miłość" w TVP2?

Premiera 1948 odcinka "M jak miłość" zaplanowana jest na wtorek, 13 października 2026 r. o godzinie 20.50 na antenie TVP2.

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