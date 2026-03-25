"Klan", odcinek 4686: Bożenka zniknęła! Wyszła rano i nie wróciła, co skłania Grażynkę do zgłoszenia zaginięcia

Ostatni odcinek serialu "Klan" dostarczył widzom solidnej dawki emocji, skupiając się na prywatnych dylematach bohaterów. Mariusz, pełen obaw o przyszłość, opowiedział kolegom o spotkaniu z biologiczną matką swojego syna, bojąc się, że Kubuś może go dla niej zostawić. Tymczasem Brajan przedstawił w hotelu wizję zlotu rowerzystów, która spotkała się ze sceptycyzmem Mileckiej, ale zyskała poparcie Uli. Nieco mniej szczęścia miała Judyta, której spotkanie z licealną miłością okazało się sporym rozczarowaniem, co wcześniej przewidzieli Irmina i Rutka. Swoich sił próbował także Bolek, którego plan przekonania Bożenki do świątecznej wizyty nie powiódł się z powodu niechęci Grażynki. Z pewnością minione wydarzenia będą miały swoje konsekwencje w najbliższej przyszłości.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Klan" odc. 4686 - streszczenie

Heniutka jest pełna złych przeczuć, obawiając się, że małżeństwo Bożenki i Miłosza wkrótce się zakończy. Bolek z kolei nie potrafi pojąć, dlaczego synowa unikała z nim jakiegokolwiek kontaktu. Wątpliwości miłosne przeżywa również Judyta, która po randce czuje się przygnębiona i postanawia spędzić święta z mężem, jednak ponowny kontakt ze strony Zbyszka skłania ją do kolejnego spotkania. Tymczasem Mariusz z satysfakcją informuje Joannę, że ich syn Kuba nie chce jej znać, a Patrycja nalega, by przekazał tę informację również samemu Kubie. Największy niepokój budzi jednak zniknięcie Bożenki, która wyszła rano i nie wróciła, co skłania Grażynkę do zgłoszenia zaginięcia, ale w ostatniej chwili dzwoni Kasia z informacjami o siostrze. W międzyczasie Gustaw pada ofiarą primaaprilisowego żartu Agaty, który początkowo bierze za prawdziwe zagrożenie.

"Klan" odc. 4686 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani popularnej sagi rodu Lubiczów z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny, pełen emocji epizod. Nadchodzący odcinek przyniesie odpowiedzi na kilka nurtujących pytań, a także wprowadzi nowe, zaskakujące wątki. Aby nie przegapić dalszych losów ulubionych bohaterów, warto zanotować sobie datę i godzinę premiery. Najnowszy, 4686 odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w środę, 1 kwietnia 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen na polskiej scenie telewizyjnej, który od dekad gości w domach milionów widzów. Serial niezmiennie przyciąga przed ekrany, opowiadając o perypetiach rodziny Lubiczów, z którymi tak łatwo się utożsamić. To historia o codziennych zmaganiach, rodzinnych więziach, radościach i smutkach, która odzwierciedla życie każdego z nas. Niezmiennie od lat produkcja cieszy się ogromną popularnością, a jej dalsza emisja jest zapewniona na kolejne sezony. W serialu występują m.in.: