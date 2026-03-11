"Na dobre i na złe", odcinek 985: Iga umrze?! Bart uświadamia Alesiowi, jak niebezpieczna jest operacja tętniaka, którą musi przejść kobieta

Działo się ostatnio w serialu "Na dobre i na złe", a szpitalne korytarze w Leśnej Górze ponownie wypełniły się studentami medycyny. Ich szkoleniem, z polecenia Begera, zajął się profesor Falkowicz, który od razu rzucił ich na głęboką wodę, diagnozując skomplikowane przypadki. Równie intensywny dyżur miała Iga, jednak jej dzień przybrał dramatyczny obrót, gdy dziwne zachowanie lekarki, przypominające bycie pod wpływem narkotyków, doprowadziło do fatalnego błędu i pogorszenia stanu pacjentów. W tle tych medycznych wyzwań pojawił się również wątek osobisty, bo nowa praca Klemi w roli salowej wywołała wściekłość Igora. Ostatnie wydarzenia bez wątpienia mocno namieszały w życiu bohaterów, więc czego możemy spodziewać się po kolejnym dniu w Leśnej Górze?

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Na dobre i na złe" odc. 985 - streszczenie

Aleś przeżywa ciężkie chwile, martwiąc się o Igę. Bart uświadamia mu, jak skomplikowana i niebezpieczna jest operacja tętniaka, którą musi przejść jego ukochana. Na domiar złego, przez błąd popełniony na dyżurze, Idze grozi nie tylko utrata prawa do wykonywania zawodu, ale również kara więzienia. Aby ją ratować, Zagajewski musi odnaleźć Klemi i skłonić ją do przyznania, że to ona podała Kaczorowskiej narkotyk. Zadanie okazuje się niezwykle trudne, gdyż znajoma lekarki zniknęła bez śladu, porywając przy tym własną córkę. Tymczasem stan pacjenta, któremu Iga omyłkowo podała zły lek, gwałtownie się pogarsza - mężczyzna traci czucie w nogach i zapowiada pozew przeciwko wszystkim odpowiedzialnym za jego krzywdę. W geście desperackiej lojalności, Julka postanawia wziąć całą winę na siebie, by chronić koleżankę.

"Na dobre i na złe" odc. 985 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, a fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują rozwiązania dramatycznych wątków. Losy Igi, Alka i pozostałych bohaterów szpitala w Leśnej Górze trzymają w napięciu, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Premierowa emisja najnowszego epizodu odbędzie się na antenie Telewizji Polskiej. Nowy odcinek serialu "Na dobre i na złe" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na kanale TVP2.

"Na dobre i na złe" - opis serialu i obsada

"Na dobre i na złe" to prawdziwa ikona polskiej telewizji i serial, który od lat gości w domach milionów widzów. Produkcja niezmiennie przyciąga przed ekrany, pokazując fascynujący świat medycyny przez pryzmat codziennych wyzwań i dylematów personelu szpitala w Leśnej Górze. To nie tylko medyczne zagadki i walka o życie pacjentów, ale także skomplikowane relacje, przyjaźnie i miłości, które sprawiają, że z bohaterami łatwo się zżyć. Serial od lat utrzymuje wysoki poziom dzięki wciągającym scenariuszom i poruszaniu ważnych, życiowych tematów. W obsadzie występują m.in.:

Tomasz Ciachorowski (jako kardiochirurg Maksymilian Beger)

Aldona Jankowska (jako Wanda)

Aleksandra Grabowska (jako doktor Gloria Krasucka)

Katarzyna Skrzynecka (jako doktor Alina Fisher)

Mateusz Damięcki (jako ordynator oddziału ginekologii Krzysztof Radwan)

Mateusz Janicki (jako Rafał)

Michał Żebrowski (jako prof. Andrzej Falkowicz)

Piotr Garlicki (jako doktor Stefan Tretter)

Pola Gonciarz (jako Blanka Consalida)