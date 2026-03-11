"Akacjowa 38", odcinek 828: Diego śmiertelnie chory?! Lekarz przekazuje Jaime druzgocącą informację o chorobie jego syna

Emocje na słynnej ulicy zdają się nigdy nie cichnąć, a poprzedni odcinek serialu "Akacjowa 38" tylko to potwierdził. Jaime w końcu zgodził się na badania w szpitalu, jednak postawił twardy warunek, że może mu towarzyszyć wyłącznie Samuel. W tym samym czasie Leonor zorganizowała w La Deliciosie spotkanie dla intelektualistów, otwierając nowe możliwości przed Inigiem i Florą, a Huertas udowodniła swoją nieustępliwość w negocjacjach. Nie zabrakło też wątków sercowych, gdyż Felipe zapewniał Celię o swojej miłości, odcinając się od relacji z Huertas. Całości dopełnili służący i Trini, którzy przygotowaniami do konkursu krzyków skutecznie uprzykrzali życie pozostałym lokatorom. Czego zatem możemy spodziewać się po bohaterach w nadchodzących dniach?

"Akacjowa 38" odc. 828 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Akacjowej 38" emocje sięgną zenitu, a mieszkańcy staną przed nowymi wyzwaniami. Zwyciężczynią nietypowego konkursu na najgłośniejszy krzyk zostaje bezapelacyjnie Casilda, która pokonuje Trini, swoją jedyną konkurentkę, podczas gdy Servando wycofuje się z rywalizacji, udając problemy z głosem. Tymczasem w kawiarni La Deliciosa Inigo organizuje pierwsze spotkanie dla intelektualistów, częstując ich alkoholem i nielegalnie sprowadzanymi cygarami z Hawany, co wzbudza entuzjazm gości, ale niepokoi Leonor. Czujna na wszelkie nieprawidłowości Susana nabiera podejrzeń co do charakteru tych spotkań i postanawia dowiedzieć się, co tak naprawdę dzieje się w lokalu. Równolegle rozgrywają się inne dramaty: pułkownik Valverde z prasy dowiaduje się o sukcesie szermierza o nazwisku Reyes, a lekarz przekazuje Jaime druzgocącą i fałszywą informację o śmiertelnej chorobie Diega.

"Akacjowa 38" odc. 828 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Wielu fanów z niecierpliwością wyczekuje kolejnych zwrotów akcji w losach ulubionych bohaterów. Hiszpańska produkcja kostiumowa na stałe zagościła w sercach polskich widzów, którzy każdego dnia śledzą intrygi rozgrywające się przy ulicy Akacjowej. Na szczęście, na premierę najnowszego epizodu nie trzeba będzie długo czekać. Premierowa emisja 828. odcinka serialu "Akacjowa 38" odbędzie się w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 18:55 na antenie TVP1.

"Akacjowa 38" - opis serialu i obsada

"Akacjowa 38" to prawdziwy fenomen, który przeniósł polskich widzów wprost do Madrytu z początku XX wieku. Ta hiszpańska telenowela kostiumowa urzeka bogatą atmosferą, wciągającym scenariuszem i misternie splecionymi losami mieszkańców kamienicy. Każdy odcinek to nowa porcja dramatów, romansów i tajemnic, które sprawiają, że od serialu trudno się oderwać. Za sukcesem produkcji stoi również znakomita gra aktorska, która ożywia te fascynujące postacie, a obsada tego serialu to m.in.:

Amparo Fernandez (jako Susana de Seler)

Arantxa Aranguren (jako Guadalupe)

Inma Perez (jako Fabiana)

Juanma Navas (jako Ramon Palacios)

Marc Parejo (jako Felipe Alvarez Hermoso)

Roger Berruezo (jako German)

Sandra Marchena (jako Rosina Rubio)

Sara Miquel (jako Cayetana)

Sheyla Farina (jako Manuela)