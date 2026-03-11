"Klan", odcinek 4676: Grażyna martwi się stanem psychicznym Maćka, który wciąż tęskni za Markiem

Fani serialu "Klan" doskonale wiedzą, że u rodziny Lubiczów i ich przyjaciół zawsze dużo się dzieje, a ostatni odcinek tylko to potwierdził. W restauracji u Moniki zapanowała napięta atmosfera po tym, jak zaginął defibrylator, a właścicielka za wszelką cenę próbowała ustalić, kto stoi za kradzieżą. Tymczasem Jerzy, wciąż niezdecydowany co do wyjazdu do Lądka-Zdroju, szukał towarzystwa u teściów Michała, nieśmiało pytając o możliwość dołączenia do ich grona. Nie zabrakło również trosk o bliskich, ponieważ Ola wróciła zaniepokojona po spotkaniu z Majką, martwiąc się jej lekceważącym podejściem do kuratora i ryzyka związanego z wyrokiem. Sytuację skomplikowała jeszcze niespodziewana wizyta Kaliny z tajemniczym pytaniem, pozostawiając nas z wieloma niewiadomymi przed kolejnym spotkaniem z bohaterami.

"Klan" odc. 4676 - streszczenie

Rafał od rana bezskutecznie próbuje dodzwonić się do siostry. Kiedy w końcu Majka odbiera, szybko ucina rozmowę na temat jej spotkania z kuratorem. W tym samym czasie Michał, zmagający się z przeziębieniem, musi poprosić Mariusza o zastępstwo w odwiezieniu Jerzego, Szczepana i Edwarda do sanatorium. Z kolei Anna przechodzi badania w szpitalu, gdzie dzieli salę z panią Wiesią, której obsesyjne rozmowy o pogrzebach i pomnikach irytują Pawła. Grażyna, zmartwiona stanem psychicznym Maćka, który wciąż tęskni za Markiem, szuka sposobu, by mu pomóc. Wieczorem Majka niespodziewanie zjawia się u Oli i Rafała, chwaląc się zorganizowaniem interwencji w sprawie głodzonych koni, co jednak wzbudza obawy Oli o możliwe konsekwencje prawne.

"Klan" odc. 4676 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani serialu "Klan" z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i stawiając nowe wyzwania przed rodziną Lubiczów. Aby nie przegapić żadnego istotnego wątku, warto zanotować sobie dokładną datę i godzinę premierowej emisji. Najnowszy, 4676. odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.

"Klan" - opis serialu i obsada

"Klan" to prawdziwy fenomen w polskiej telewizji i najdłużej emitowana opera mydlana, która gości na ekranach od 1997 roku. Serial opowiada o codziennych perypetiach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, poruszając uniwersalne tematy, które trafiają do serc widzów w każdym wieku. To właśnie dzięki autentycznym postaciom i życiowym scenariuszom produkcja od ponad ćwierćwiecza cieszy się niesłabnącą popularnością. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:

Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)

Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)

Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)

Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)

Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)

Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)

Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)

Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)

Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)

Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)

Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)

Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)

Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)

Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)

Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)

Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)

Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)