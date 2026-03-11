"Klan", odcinek 4676: Grażyna martwi się stanem psychicznym Maćka, który wciąż tęskni za Markiem

Spis treści
Fani serialu "Klan" doskonale wiedzą, że u rodziny Lubiczów i ich przyjaciół zawsze dużo się dzieje, a ostatni odcinek tylko to potwierdził. W restauracji u Moniki zapanowała napięta atmosfera po tym, jak zaginął defibrylator, a właścicielka za wszelką cenę próbowała ustalić, kto stoi za kradzieżą. Tymczasem Jerzy, wciąż niezdecydowany co do wyjazdu do Lądka-Zdroju, szukał towarzystwa u teściów Michała, nieśmiało pytając o możliwość dołączenia do ich grona. Nie zabrakło również trosk o bliskich, ponieważ Ola wróciła zaniepokojona po spotkaniu z Majką, martwiąc się jej lekceważącym podejściem do kuratora i ryzyka związanego z wyrokiem. Sytuację skomplikowała jeszcze niespodziewana wizyta Kaliny z tajemniczym pytaniem, pozostawiając nas z wieloma niewiadomymi przed kolejnym spotkaniem z bohaterami.
"Klan" odc. 4676 - streszczenie
Rafał od rana bezskutecznie próbuje dodzwonić się do siostry. Kiedy w końcu Majka odbiera, szybko ucina rozmowę na temat jej spotkania z kuratorem. W tym samym czasie Michał, zmagający się z przeziębieniem, musi poprosić Mariusza o zastępstwo w odwiezieniu Jerzego, Szczepana i Edwarda do sanatorium. Z kolei Anna przechodzi badania w szpitalu, gdzie dzieli salę z panią Wiesią, której obsesyjne rozmowy o pogrzebach i pomnikach irytują Pawła. Grażyna, zmartwiona stanem psychicznym Maćka, który wciąż tęskni za Markiem, szuka sposobu, by mu pomóc. Wieczorem Majka niespodziewanie zjawia się u Oli i Rafała, chwaląc się zorganizowaniem interwencji w sprawie głodzonych koni, co jednak wzbudza obawy Oli o możliwe konsekwencje prawne.
"Klan" odc. 4676 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani serialu "Klan" z niecierpliwością wyczekują na rozwój dalszych losów swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący odcinek zapowiada się niezwykle emocjonująco, przynosząc odpowiedzi na niektóre pytania i stawiając nowe wyzwania przed rodziną Lubiczów. Aby nie przegapić żadnego istotnego wątku, warto zanotować sobie dokładną datę i godzinę premierowej emisji. Najnowszy, 4676. odcinek serialu "Klan" zostanie wyemitowany w środę, 18 marca 2026 roku, o godzinie 17:55 na antenie TVP1.
"Klan" - opis serialu i obsada
"Klan" to prawdziwy fenomen w polskiej telewizji i najdłużej emitowana opera mydlana, która gości na ekranach od 1997 roku. Serial opowiada o codziennych perypetiach wielopokoleniowej rodziny Lubiczów, poruszając uniwersalne tematy, które trafiają do serc widzów w każdym wieku. To właśnie dzięki autentycznym postaciom i życiowym scenariuszom produkcja od ponad ćwierćwiecza cieszy się niesłabnącą popularnością. Na ekranie pojawiają się tacy aktorzy, jak:
- Agnieszka Kaczorowska (jako Bożena Kazuń)
- Andrzej Grabarczyk (jako Jerzy Chojnicki)
- Anna Matysiak (jako Anna Ramona Szymańska)
- Anna Powierza (jako Czesława Kurzawska)
- Dariusz Lewandowski (jako Dariusz Kurzawski)
- Dorota Kamińska (jako Jadwiga Dębińska Lubicz)
- Izabela Trojanowska (jako Monika Ross)
- Jacek Borkowski (jako Piotr Rafalski)
- Joanna Żółkowska (jako Anna Surmacz)
- Kaja Paschalska (jako Ola Lubicz)
- Katarzyna Tlałka (jako Kinga Kuczyńska)
- Małgorzata Ostrowska Królikowska (jako Grażyna Lubicz)
- Mirosław Jękot (jako Antoni Zabużański)
- Paulina Holtz (jako Agnieszka Lubicz)
- Renata Pękul (jako Renata Zabużańska)
- Tomasz Bednarek (jako Jacek Borecki)
- Tomasz Stockinger (jako Paweł Lubicz)