"Panna młoda", odcinek 37: Doktor Fusun Kaba zostaje aresztowana!

Fani tureckich emocji z pewnością z niecierpliwością czekają na dalsze losy bohaterów, a w poprzednim odcinku serialu "Panna młoda" nie zabrakło zarówno chwil nadziei, jak i niepokoju. Z jednej strony, Cemil z optymizmem przygotowywał się do otwarcia swojego nowego sklepu, co mogło być dla niego nowym początkiem. Z drugiej jednak, Derya podzieliła się z Cihanem niepokojącymi wieściami na temat faktycznego stanu zdrowia Cemila. Na osłodę, w życiu bohaterów pojawiły się też cieplejsze momenty – Hancer nawiązała przyjacielską relację z Sinem, a przygotowane przez nią bakłażany okazały się kulinarnym sukcesem. Jakie wydarzenia zdominują kolejny dzień w tej pełnej zwrotów akcji historii?

"Panna młoda" odc. 37 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku "Panny młodej" Cihan i Hancer znajdą schronienie w jego starym domu, spędzając czas w odosobnieniu. W trakcie ich rozmowy, dziewczyna nieświadomie wpłynie na Cihana, skłaniając go do podjęcia ważnej decyzji o odwiedzeniu brata. Tymczasem Yonca przekaże Beyzie szokującą wiadomość o aresztowaniu doktor Fusun Kaby, co z pewnością wywoła spore zamieszanie. W tle tych wydarzeń, Cemil i Derya z ekscytacją przygotowują się do wielkiego otwarcia swojego nowego sklepu. To będzie dzień pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.

"Panna młoda" odc. 37 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani tureckiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocji i intryg. Wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli śledzić dalsze losy Hancer i Cihana, których uczucie napotyka kolejne przeszkody. Na szczęście znamy już szczegóły dotyczące premiery. Najnowszy, 37. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.

"Panna młoda" - opis serialu i obsada

"Panna młoda" to poruszająca historia, która podbiła serca polskich widzów, śledzących losy bohaterów od poniedziałku do piątku. Serial opowiada o Hancer, sierocie, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata. Ich początkowo formalna relacja, naznaczona intrygami matki Cihana, z czasem przeradza się w prawdziwą miłość, dla której są gotowi stawić czoła całemu światu. W serialu występują:

Talya Çelebi (jako Hançer)

Cenay Türksever (jako Cihan)

Can Tarakçı (jako Cemil)

Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)

Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)

Elif Çapkin (jako Yonca)

Ceren Yuksekkaya (jako Derya)

Sidal Damar (jako Sinem)

Günes Ebrar Özgül (jako Mine)

Türker Kantar (jako Emir)

Çisel Kuskan (jako Beyza)

Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)