"Panna młoda", odcinek 37: Doktor Fusun Kaba zostaje aresztowana!

Fani tureckich emocji z pewnością z niecierpliwością czekają na dalsze losy bohaterów, a w poprzednim odcinku serialu "Panna młoda" nie zabrakło zarówno chwil nadziei, jak i niepokoju. Z jednej strony, Cemil z optymizmem przygotowywał się do otwarcia swojego nowego sklepu, co mogło być dla niego nowym początkiem. Z drugiej jednak, Derya podzieliła się z Cihanem niepokojącymi wieściami na temat faktycznego stanu zdrowia Cemila. Na osłodę, w życiu bohaterów pojawiły się też cieplejsze momenty – Hancer nawiązała przyjacielską relację z Sinem, a przygotowane przez nią bakłażany okazały się kulinarnym sukcesem. Jakie wydarzenia zdominują kolejny dzień w tej pełnej zwrotów akcji historii?
"Panna młoda" odc. 37 - streszczenie
W nadchodzącym odcinku "Panny młodej" Cihan i Hancer znajdą schronienie w jego starym domu, spędzając czas w odosobnieniu. W trakcie ich rozmowy, dziewczyna nieświadomie wpłynie na Cihana, skłaniając go do podjęcia ważnej decyzji o odwiedzeniu brata. Tymczasem Yonca przekaże Beyzie szokującą wiadomość o aresztowaniu doktor Fusun Kaby, co z pewnością wywoła spore zamieszanie. W tle tych wydarzeń, Cemil i Derya z ekscytacją przygotowują się do wielkiego otwarcia swojego nowego sklepu. To będzie dzień pełen emocji i nieoczekiwanych zwrotów akcji.
"Panna młoda" odc. 37 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Fani tureckiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny epizod pełen emocji i intryg. Wielu widzów zastanawia się, kiedy będą mogli śledzić dalsze losy Hancer i Cihana, których uczucie napotyka kolejne przeszkody. Na szczęście znamy już szczegóły dotyczące premiery. Najnowszy, 37. odcinek serialu "Panna młoda" zostanie wyemitowany w środę, 4 marca 2026 roku, o godzinie 17:20 na antenie TVP2.
"Panna młoda" - opis serialu i obsada
"Panna młoda" to poruszająca historia, która podbiła serca polskich widzów, śledzących losy bohaterów od poniedziałku do piątku. Serial opowiada o Hancer, sierocie, która zgadza się na zaaranżowane małżeństwo z bogatym Cihanem, aby zdobyć pieniądze na leczenie chorego brata. Ich początkowo formalna relacja, naznaczona intrygami matki Cihana, z czasem przeradza się w prawdziwą miłość, dla której są gotowi stawić czoła całemu światu. W serialu występują:
- Talya Çelebi (jako Hançer)
- Cenay Türksever (jako Cihan)
- Can Tarakçı (jako Cemil)
- Betigül Ceylan (jako Mukadder Develioglu)
- Günnur Adıgüzel (jako Gülsüm)
- Elif Çapkin (jako Yonca)
- Ceren Yuksekkaya (jako Derya)
- Sidal Damar (jako Sinem)
- Günes Ebrar Özgül (jako Mine)
- Türker Kantar (jako Emir)
- Çisel Kuskan (jako Beyza)
- Derya Deniz Değirmenci (jako Yasemin)