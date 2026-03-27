Marcin z "M jak miłość" trafi do aresztu. Jakub Karski nie wytrzyma

"M jak miłość", odcinek 1923. Marcin pije z rozpaczy, Kama stawia warunki

W 1923. odcinku "M jak miłość" Marcin Chodakowski będzie leczył złamane serce alkoholem, ponieważ Kama wciąż nie zdecyduje się na powrót do niego. Chodakowska przyjedzie ze Śląska do Warszawy, by przystąpić do końcowego egzaminu w ramach swojego kursu, jednak stanowczo odmówi pobytu w mieszkaniu detektywa, jeśli on sam będzie w nim przebywał.

W obliczu tych wydarzeń Chodakowski przeniesie się do agencji detektywistycznej. Nie rozwiąże to jednak sedna sporu – Marcin nie zrezygnuje ze swojego zawodu, co sprawi, że żona nadal będzie odmawiała kontaktu. Załamany bohater uda się do baru, gdzie upije się do nieprzytomności i weźmie udział w bójce, co w 1923. odcinku serialu zakończy się dla niego pobytem w areszcie.

Jakub z "M jak miłość" wyciąga Marcina z aresztu

Na szczęście w 1923. odcinku z pomocą zjawi się Jakub, który załatwi uwolnienie Marcina. Karski nie postąpi tak bez przyczyny – będzie doskonale zorientowany w małżeńskich problemach przyjaciela. Jak donosi serwis swiatseriali.interia.pl, to właśnie empatia wobec jego trudnej sytuacji skłoni go do interwencji.

Mimo to Jakub Karski nie oszczędzi koledze gorzkich słów, decydując się na ostre reprymendy, by obudzić w nim wolę walki. Uzna, że tylko stanowcza postawa pozwoli mu dotrzeć do Chodakowskiego, co ostatecznie okaże się słusznym podejściem.

- Wiem, że masz naprawdę trudny czas... I tylko dlatego znów uratowałem ci dupę. Ale to ostatni raz! Jeśli się nie ogarniesz, to szlag mnie trafi! Rozumiesz? I całą agencję też... A Kamy nie odzyskasz! Stracisz wszystko - zapowie mu wściekły Jakub.

- Daj mi spokój... - poprosi go Marcin, ale przyjaciel mu nie odpuści - Gdyby nie to, że nie masz obitej mordy, sam bym ci przyłożył!

Marcin Chodakowski walczy o Kamę w "M jak miłość"

Ostra wymiana zdań z Jakubem w 1923. odcinku przyniesie efekt, ponieważ Marcin weźmie się w garść i postanowi znów zawalczyć o miłość Kamy. Karski nie udzieli mu jednak dokładnych instrukcji, jak rozmawiać z żoną, co doprowadzi do porażki Chodakowskiego. Skłamie on, twierdząc, że rany na twarzy to efekt treningu, ale Kama nie da się nabrać i odejdzie w milczeniu.

Marcin jednak nie złoży broni i w 1923. odcinku "M jak miłość" podejmie kolejną próbę naprawienia małżeństwa. Poniesie on kolejne fiasko, ponieważ nadal nie będzie gotów porzucić pracy detektywa, która pozostanie główną przeszkodą na drodze do ich pojednania. Bez rozwiązania tego problemu, małżonkowie nie będą w stanie pójść naprzód...