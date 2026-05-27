"M jak miłość". Zdrada Natalki z Lipińskim w następnym sezonie! Nie będzie ślubu z Adamem

Natalka w M jak miłość przeżyje strzelaninę i zdradzi narzeczonego

To nie powinno dziwić – niewierność Natalki w "M jak miłość" wisiała w powietrzu! Choć policjantka ułożyła sobie życie u boku Adama Karskiego, zamieszkała z nim i zgodziła się wyjść za mąż, to wewnętrzne rozterki nie dawały jej spokoju. Pod koniec poprzedniego sezonu, pod wpływem rosnącej zażyłości z Mikołajem Lipińskim, zaczęła poważnie zastanawiać się nad sensem tego związku. Co ciekawe, jej wątpliwości podzielała nawet seniorka rodu, Barbara, która wręcz odradzała wnuczce pośpiech w przygotowaniach do małżeństwa z policjantem.

Prawdziwy dramat rozegrał się w finałowej scenie 1936 odcinka. Pod domem Mikołaja doszło do konfrontacji z jego byłą partnerką, zmagającą się z problemami psychicznymi Darią (w którą wciela się Ada Chełmińska). Zdesperowana kobieta wycelowała broń w mężczyznę, ale to Natalka stanęła jej na drodze i podczas próby odebrania pistoletu usłyszeliśmy huk wystrzału. Lipiński natychmiast wybiegł z budynku, będąc świadkiem tej mrożącej krew w żyłach sytuacji.

M jak miłość: Wspólna tragedia umocni więź między Natalką a Adamem Lipińskim

Dopiero we wrześniu, w 1937 odcinku "M jak miłość", dowiemy się, czyja krew polała się podczas szarpaniny z uzbrojoną Darią. Z pewnością jednak wiadomo, że Natalka uniknie najgorszego, a to traumatyczne zdarzenie diametralnie zmieni jej stosunek do Mikołaja. Lipiński zyska pewność, że dziewczyna postawiła na szali własne życie w jego obronie, co nieuchronnie ich do siebie zbliży, nadając tej relacji nowy, intensywny wymiar.

Najnowsze urywki pokazane w "Kulisach serialu" nie pozostawiają złudzeń. Fragmenty odcinków przygotowywanych na wrzesień zdradzają, że pomiędzy Natalką a dyrektorem wyraźnie zaiskrzy. Wszystko wskazuje na to, że policjantka straci głowę dla Lipińskiego, a wynikający z tego romans postawi pod wielkim znakiem zapytania jej przyszłość z Karskim. Fani spekulują, że ślub może w ogóle nie dojść do skutku.

Rąbka tajemnicy o zbliżających się odcinkach uchyliła również Katarzyna Cichopek, opowiadając o tym, na co mogą liczyć widzowie.

– Wszystko wyjaśni się w nowym sezonie, który właśnie dla państwa nagrywamy. Będzie dużo dobrego humoru, mnóstwo wzruszeń i niespodzianek i oczywiście miłości

– podsumowała aktorka w kulisach produkcji.