"M jak miłość". Zdesperowana Paulina rzuci się na Magdę przed bistro!

Agnieszka Pyź
2026-04-18 13:01

W 1928. odcinku serialu "M jak miłość" widzowie zobaczą dramatyczne sceny, w których Magda (Anna Mucha) padnie ofiarą agresji ze strony Pauliny (Maria Wieczorek). Kobieta kompletnie straci panowanie nad sobą i niespodziewanie rzuci się z pięściami na żonę Andrzeja (Krystian Wieczorek). Zaskakujący zwrot akcji budzi pytania o motywy byłej partnerki prawnika, która przecież jeszcze niedawno dzieliła się z Budzyńską swoimi najskrytszymi tajemnicami dotyczącymi męża gangstera. Możliwe, że za całą sytuacją stoi bezwzględny Igor Jabłoński (Marcin Piętowski), który wcześniej otwarcie groził żonie, że jeśli nie wycofa pozwu rozwodowego, jej nowa przyjaciółka ulegnie groźnemu wypadkowi.

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1928. Magda (Anna Mucha), Paulina (Maria Wieczorek)

"M jak miłość" odcinek 1928. Sprawa gangstera powraca

Problemy związane z Igorem Jabłońskim w 1928. odsłonie "M jak miłość" wciąż będą mocno niepokoić małżeństwo Budzyńskich. Sytuacja zaogni się w momencie, gdy Paulina Lipska niespodziewanie pozbawi Andrzeja prawa do reprezentowania jej w sądzie. Dawna partnerka mecenasa tym samym zrezygnuje z planowanego rozstania z mężem. Magda i jej mąż szybko zorientują się, że za tym nagłym krokiem kryje się ogromne przerażenie, wywołane bezwzględnymi działaniami przestępcy, który w przeszłości nie wahał się wydawać wyroków śmierci na swoich oponentów.

Budzyński próbuje uspokoić żonę w nowym odcinku "M jak miłość"

W 1928. epizodzie "M jak miłość" Andrzej będzie starał się przekonać żonę, że organy ścigania wreszcie zgromadziły solidne dowody przeciwko Jabłońskiemu. Mimo zapewnień męża, Magda zachowa ogromny sceptycyzm wobec obietnic o rychłym aresztowaniu i procesie przestępcy. Z jej perspektywy dotychczasowa historia Igora dobitnie pokazuje, że potrafi on sprytnie unikać sprawiedliwości i od dłuższego czasu bez problemu pozostaje całkowicie bezkarny, niezależnie od popełnionych czynów.

Jak przypominają portale branżowe, w 1928. odcinku "M jak miłość" Magda i Andrzej dokonają szokującego odkrycia na temat Pauliny. Choć w przeszłości z pełnym zaangażowaniem bronili jej przed agresywnym mężem, wkrótce mogą bardzo gorzko pożałować swojej bezinteresownej pomocy.

Galeria zdjęć 19

Szantaż Jabłońskiego i radykalna zmiana Pauliny

W początkowej fazie 1928. odcinka "M jak miłość" Budzyńscy będą żyli w całkowitej nieświadomości brutalnego szantażu. Nie domyślą się, że Jabłoński wprost zapowiedział Paulinie zaaranżowanie groźnego wypadku z udziałem Magdy, jeśli proces rozwodowy nie zostanie natychmiast przerwany. Z tego powodu prawnik i jego żona przeżyją prawdziwy szok, widząc potulny powrót kobiety do męża-przestępcy. Co więcej, dawna podopieczna nagle zmieni front i zacznie odnosić się do swoich wybawców – a w szczególności do samej Magdy – z wyraźną wrogością.

Rękoczyny przed bistro Kingi. Dramat Magdy w "M jak miłość"

Kulminacja napięcia nastąpi przed lokalem gastronomicznym należącym do Kingi (Katarzyna Cichopek). W 1928. odcinku "M jak miłość" Magda spróbuje nawiązać spokojny dialog z Pauliną i dopyta o nagłą rezygnację z usług prawniczych Andrzeja. W odpowiedzi żona przestępcy wpadnie w absolutną furię i niespodziewanie zaatakuje fizycznie swoją rozmówczynię. Kobieta zacznie gwałtownie szarpać Budzyńską, celując w nią ciosami. Agresję zdesperowanej żony Jabłońskiego przerwie dopiero stanowcza interwencja nadbiegającego mecenasa.

- Czy ty możesz w końcu przestać się wtrącać w nasze życie?! Daj mi w końcu spokój! Powtarzam ci to tyle razy!

- Paulina! - Magda bezskutecznie będzie się bronić przed atakiem przyjaciółki.

- Co tu się wydarzyło? - zapyta Andrzej żonę, kiedy wreszcie Paulina zostawi ją w spokoju.

- Zaatakowała mnie. Próbowała mnie uderzyć... - wyzna roztrzęsiona Magda.

m jak miłość
M jak miłość streszczenia