"M jak miłość". Zdesperowana Paulina rzuci się na Magdę przed bistro!

"M jak miłość" odcinek 1928. Sprawa gangstera powraca

Problemy związane z Igorem Jabłońskim w 1928. odsłonie "M jak miłość" wciąż będą mocno niepokoić małżeństwo Budzyńskich. Sytuacja zaogni się w momencie, gdy Paulina Lipska niespodziewanie pozbawi Andrzeja prawa do reprezentowania jej w sądzie. Dawna partnerka mecenasa tym samym zrezygnuje z planowanego rozstania z mężem. Magda i jej mąż szybko zorientują się, że za tym nagłym krokiem kryje się ogromne przerażenie, wywołane bezwzględnymi działaniami przestępcy, który w przeszłości nie wahał się wydawać wyroków śmierci na swoich oponentów.

Budzyński próbuje uspokoić żonę w nowym odcinku "M jak miłość"

W 1928. epizodzie "M jak miłość" Andrzej będzie starał się przekonać żonę, że organy ścigania wreszcie zgromadziły solidne dowody przeciwko Jabłońskiemu. Mimo zapewnień męża, Magda zachowa ogromny sceptycyzm wobec obietnic o rychłym aresztowaniu i procesie przestępcy. Z jej perspektywy dotychczasowa historia Igora dobitnie pokazuje, że potrafi on sprytnie unikać sprawiedliwości i od dłuższego czasu bez problemu pozostaje całkowicie bezkarny, niezależnie od popełnionych czynów.

Jak przypominają portale branżowe, w 1928. odcinku "M jak miłość" Magda i Andrzej dokonają szokującego odkrycia na temat Pauliny. Choć w przeszłości z pełnym zaangażowaniem bronili jej przed agresywnym mężem, wkrótce mogą bardzo gorzko pożałować swojej bezinteresownej pomocy.

19

Szantaż Jabłońskiego i radykalna zmiana Pauliny

W początkowej fazie 1928. odcinka "M jak miłość" Budzyńscy będą żyli w całkowitej nieświadomości brutalnego szantażu. Nie domyślą się, że Jabłoński wprost zapowiedział Paulinie zaaranżowanie groźnego wypadku z udziałem Magdy, jeśli proces rozwodowy nie zostanie natychmiast przerwany. Z tego powodu prawnik i jego żona przeżyją prawdziwy szok, widząc potulny powrót kobiety do męża-przestępcy. Co więcej, dawna podopieczna nagle zmieni front i zacznie odnosić się do swoich wybawców – a w szczególności do samej Magdy – z wyraźną wrogością.

Rękoczyny przed bistro Kingi. Dramat Magdy w "M jak miłość"

Kulminacja napięcia nastąpi przed lokalem gastronomicznym należącym do Kingi (Katarzyna Cichopek). W 1928. odcinku "M jak miłość" Magda spróbuje nawiązać spokojny dialog z Pauliną i dopyta o nagłą rezygnację z usług prawniczych Andrzeja. W odpowiedzi żona przestępcy wpadnie w absolutną furię i niespodziewanie zaatakuje fizycznie swoją rozmówczynię. Kobieta zacznie gwałtownie szarpać Budzyńską, celując w nią ciosami. Agresję zdesperowanej żony Jabłońskiego przerwie dopiero stanowcza interwencja nadbiegającego mecenasa.

- Czy ty możesz w końcu przestać się wtrącać w nasze życie?! Daj mi w końcu spokój! Powtarzam ci to tyle razy!

- Paulina! - Magda bezskutecznie będzie się bronić przed atakiem przyjaciółki.

- Co tu się wydarzyło? - zapyta Andrzej żonę, kiedy wreszcie Paulina zostawi ją w spokoju.

- Zaatakowała mnie. Próbowała mnie uderzyć... - wyzna roztrzęsiona Magda.