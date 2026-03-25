M jak miłość: Zacięta rywalizacja o serce Mateusza. Z kim zwiąże się młody Mostowiak?

Miłosny trójkąt w M jak miłość. Kim są rywalki do serca Mateusza?

W nadchodzących odcinkach "M jak miłość" młody Mostowiak stanie się obiektem westchnień dwóch kobiet. Od dłuższego czasu chłopak bezskutecznie pała uczuciem do Majki. Studentka pozostaje w toksycznej relacji z nieuczciwym Tomaszem (Chris Cugowski). Dziewczyna traktowała wnuka Barbary (Teresa Lipowska) wyłącznie kumpelsko. Uparcie trwała przy niewiernym partnerze, całkowicie ignorując ewidentne zaangażowanie Mateusza.

Drogi Bogny i Mateusza skrzyżowały się w dramatycznych okolicznościach, gdy chłopak bohatersko ocalił przed utonięciem jej brata, Igora (Maksymilian Obst). Błyskawiczna i skuteczna reakcja studenta uratowała dziecku życie, a w oczach siostry poszkodowanego młody ratownik zyskał miano prawdziwego bohatera. Wdzięczna kobieta zamierza otwarcie zabiegać o względy wybawiciela i szybko zacieśnić z nim relacje. Ta rosnąca zażyłość natychmiast wzbudzi niepokój Majki, która nagle dostrzeże w koledze idealnego kandydata na życiowego partnera.

Zazdrość Majki o Bognę. Czy zniszczy nowy związek Mostowiaka?

Bliższa relacja Bogny i Mateusza nie umknie czujnemu wzroku Majki. Chociaż przyjaciółka nie zamierza celowo sabotować rodzącego się uczucia, jej niechęć do nowej znajomej będzie aż nadto widoczna. Studentka boleśnie uświadomi sobie własne błędy i zrozumie, że właśnie traci ogromną szansę na zbudowanie trwałej relacji z bardzo lojalnym oraz poukładanym mężczyzną.

Pocałunek Bogny i Mateusza. Przełomowa decyzja w M jak miłość

Zdeterminowana Bogna przejdzie do ofensywy i wkrótce złoży na ustach chłopaka namiętny pocałunek. Brak natychmiastowego wyznania prawdy przez Majkę bezpowrotnie przekreśli jej wszelkie szanse na romantyczny związek z młodym Mostowiakiem.