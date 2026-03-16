M jak miłość. Szokujący zwrot akcji w życiu Mateusza. Przekupstwo i dziwny ślub w tle

„M jak miłość” odc. 1922: Majka szokuje znajomych

Jak się okazuje, w 1922. odcinku „M jak miłość” Majka wciąż pozostanie w związku z Tomaszem. Ta informacja wprawi w osłupienie jej uczelnianych przyjaciół. Zuza oraz Matylda nie będą mogły uwierzyć, że dziewczyna nadal trwa przy partnerze, który wielokrotnie ją rozczarował.

Przypomnijmy, że Kubicki w przeszłości nie tylko okłamywał Majkę, ale dopuścił się również zdrady ze swoją byłą partnerką, Justyną. Co więcej, to właśnie z nią Tomasz spodziewa się potomka. Mimo tych wszystkich przeciwności, Majka postanowi mu przebaczyć, co spotka się z powszechnym niezrozumieniem. Sytuacja ulegnie jeszcze większemu skomplikowaniu, kiedy do akcji wkroczy ojciec ciężarnej Justyny. W 1922. odsłonie „M jak miłość” mężczyzna zacznie wywierać na Tomasza coraz większą presję, domagając się, by ten wziął odpowiedzialność za dziecko i poślubił jego córkę.

Ojciec Justyny nie zatrzyma się jedynie na naciskach. Wpływowy biznesmen zacznie mamić Kubickiego lukratywnymi propozycjami. Złoży mu obietnicę, że jeśli dojdzie do ślubu, Tomasz w przyszłości przejmie stery w jego rodzinnej firmie. Ta wizja okaże się dla studenta niezwykle pociągająca, a pytanie, czy ostatecznie poślubi Justynę, pozostanie otwarte.

Całej tej sytuacji z niedowierzaniem będzie przyglądał się Mateusz, który doskonale zdaje sobie sprawę z zawiłości relacji między Majką a Tomaszem. Dla młodego Mostowiaka całe to zamieszanie będzie tym trudniejsze, że wciąż żywi uczucia do dziewczyny, która nie potrafi ostatecznie uwolnić się od Kubickiego.

Nowa dziewczyna u boku Mateusza. Czy Bogna zastąpi Majkę?

W 1922. odcinku hitu TVP2 na uczelnianych korytarzach pojawi się nowa postać, która może nieźle namieszać w życiu Mostowiaka. Bogna , siostra Igora – chłopaka, którego Mateusz w przeszłości ocalił przed utonięciem – postanowi odszukać swojego wybawcę. Dziewczyna nie będzie owijać w bawełnę i otwarcie przyzna, że Mateusz wpadł jej w oko. Jej bezpośredniość z pewnością nie umknie uwadze Mostowiaka, a jednocześnie może wywołać ukłucie zazdrości u Majki. Warto przypomnieć, że dziewczyna już wcześniej reagowała dość nerwowo na wyrazy wdzięczności ze strony Bogny.

Czy to właśnie pojawienie się nowej adoratorki sprawi, że Majka wreszcie zrozumie swoje prawdziwe uczucia? Odpowiedź na to i wiele innych pytań poznamy w kolejnych odcinkach serialu „M jak miłość”.