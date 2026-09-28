W poprzednim odcinku Maria próbowała namówić męża na terapię dla par, bo wciąż chciała ratować ich związek. Joanna rozpaczliwie prosiła Artura o kolejne spotkanie i wyznała, że nie potrafi bez niego żyć. Gdy Dobrzańska przyszła do przychodni, Rogowski znów przytulił kochankę. W progu gabinetu stanęła wtedy jego żona. Franek powiedział Bartkowi, że dostał kolejną wiadomość od ojczyma, tym razem z aresztu. Mężczyzna zapowiedział, że ujawni ważną tajemnicę.

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„M jak miłość” odcinek 1946 - streszczenie

W dniu ślubu Natalia będzie szykować się do ceremonii z pomocą Marii. Rogowska nie powie bratanicy, że jej małżeństwo właśnie się rozpadło. Przed urzędem w Gródku niespodziewanie zjawi się Mikołaj. Mężczyzna będzie chciał porozmawiać z panną młodą i jeszcze raz wyznać jej swoje uczucia. Mateusz pomoże Majce szukać jej siostry Oli, która uciekła z domu. Wieczorem Mostowiak zabierze przyjaciółkę i Janka na wesele w Siedlisku. Podczas zabawy młody Winiar zainteresuje Basię Rogowską.

„M jak miłość” odcinek 1946 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1946. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. Tego dnia Natalia będzie przygotowywać się do ślubu. Przed urzędem pojawi się też Mikołaj, który zechce z nią porozmawiać.

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum opowieści pozostaje rodzina Mostowiaków z Grabiny, a także ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia bohaterów. Ich losy prowadzą od rodzinnego domu przez Warszawę i Gródek po inne ważne dla nich miejsca. Bohaterowie mierzą się z miłością, zdradami, chorobami, konfliktami, rozstaniami i próbami ratowania relacji. Nie brakuje też zwykłych codziennych spraw, pracy oraz trudnych decyzji sercowych. W serialu występują m.in.:

Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak

Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska

Rafał Mroczek jako Paweł Zduński

Marcin Mroczek jako Piotr Zduński

Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska

Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski

Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki

Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska

Adriana Kalska jako Iza Chodakowska

Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka

Robert Moskwa jako Artur Rogowski

Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak

Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński