"M jak miłość": streszczenie odcinka 1946

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-28 8:20

W 1946. odcinku „M jak miłość” Natalia przygotowuje się do jednego z najważniejszych dni w swoim życiu. Tuż przed ceremonią przed urzędem w Gródku pojawi się Mikołaj. Mężczyzna będzie chciał porozmawiać z panną młodą i po raz kolejny wyznać jej, co czuje. Maria tymczasem ukryje przed bratanicą własny dramat.

Maria Rogowska i Artur Rogowski rozmawiają w gabinecie lekarskim. O kryzysie w ich związku przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Maria próbowała namówić męża na terapię dla par, bo wciąż chciała ratować ich związek. Joanna rozpaczliwie prosiła Artura o kolejne spotkanie i wyznała, że nie potrafi bez niego żyć. Gdy Dobrzańska przyszła do przychodni, Rogowski znów przytulił kochankę. W progu gabinetu stanęła wtedy jego żona. Franek powiedział Bartkowi, że dostał kolejną wiadomość od ojczyma, tym razem z aresztu. Mężczyzna zapowiedział, że ujawni ważną tajemnicę.

Sara Miquel gra Cayetanę w serialu Akacjowa 38. Na co dzień jest nie do poznania!

„M jak miłość” odcinek 1946 - streszczenie

W dniu ślubu Natalia będzie szykować się do ceremonii z pomocą Marii. Rogowska nie powie bratanicy, że jej małżeństwo właśnie się rozpadło. Przed urzędem w Gródku niespodziewanie zjawi się Mikołaj. Mężczyzna będzie chciał porozmawiać z panną młodą i jeszcze raz wyznać jej swoje uczucia. Mateusz pomoże Majce szukać jej siostry Oli, która uciekła z domu. Wieczorem Mostowiak zabierze przyjaciółkę i Janka na wesele w Siedlisku. Podczas zabawy młody Winiar zainteresuje Basię Rogowską.

„M jak miłość” odcinek 1946 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

1946. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. Tego dnia Natalia będzie przygotowywać się do ślubu. Przed urzędem pojawi się też Mikołaj, który zechce z nią porozmawiać.

Polecany artykuł:

„M jak miłość” - opis serialu i obsada

„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum opowieści pozostaje rodzina Mostowiaków z Grabiny, a także ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia bohaterów. Ich losy prowadzą od rodzinnego domu przez Warszawę i Gródek po inne ważne dla nich miejsca. Bohaterowie mierzą się z miłością, zdradami, chorobami, konfliktami, rozstaniami i próbami ratowania relacji. Nie brakuje też zwykłych codziennych spraw, pracy oraz trudnych decyzji sercowych. W serialu występują m.in.:

  • Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
  • Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
  • Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
  • Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
  • Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
  • Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
  • Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
  • Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
  • Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
  • Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
  • Robert Moskwa jako Artur Rogowski
  • Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
  • Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński
M jak miłość: odcinki 1945-1946
Galeria zdjęć 6

ROLKI

m jak miłość
M jak miłość streszczenia