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W poprzednim odcinku Maria próbowała namówić męża na terapię dla par, bo wciąż chciała ratować ich związek. Joanna rozpaczliwie prosiła Artura o kolejne spotkanie i wyznała, że nie potrafi bez niego żyć. Gdy Dobrzańska przyszła do przychodni, Rogowski znów przytulił kochankę. W progu gabinetu stanęła wtedy jego żona. Franek powiedział Bartkowi, że dostał kolejną wiadomość od ojczyma, tym razem z aresztu. Mężczyzna zapowiedział, że ujawni ważną tajemnicę.
„M jak miłość” odcinek 1946 - streszczenie
W dniu ślubu Natalia będzie szykować się do ceremonii z pomocą Marii. Rogowska nie powie bratanicy, że jej małżeństwo właśnie się rozpadło. Przed urzędem w Gródku niespodziewanie zjawi się Mikołaj. Mężczyzna będzie chciał porozmawiać z panną młodą i jeszcze raz wyznać jej swoje uczucia. Mateusz pomoże Majce szukać jej siostry Oli, która uciekła z domu. Wieczorem Mostowiak zabierze przyjaciółkę i Janka na wesele w Siedlisku. Podczas zabawy młody Winiar zainteresuje Basię Rogowską.
„M jak miłość” odcinek 1946 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
1946. odcinek „M jak miłość” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, w TVP2. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:50. Tego dnia Natalia będzie przygotowywać się do ślubu. Przed urzędem pojawi się też Mikołaj, który zechce z nią porozmawiać.
„M jak miłość” - opis serialu i obsada
„M jak miłość” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2000 roku. W centrum opowieści pozostaje rodzina Mostowiaków z Grabiny, a także ich bliscy, przyjaciele i kolejne pokolenia bohaterów. Ich losy prowadzą od rodzinnego domu przez Warszawę i Gródek po inne ważne dla nich miejsca. Bohaterowie mierzą się z miłością, zdradami, chorobami, konfliktami, rozstaniami i próbami ratowania relacji. Nie brakuje też zwykłych codziennych spraw, pracy oraz trudnych decyzji sercowych. W serialu występują m.in.:
- Teresa Lipowska jako Barbara Mostowiak
- Małgorzata Pieńkowska jako Maria Rogowska
- Rafał Mroczek jako Paweł Zduński
- Marcin Mroczek jako Piotr Zduński
- Katarzyna Cichopek jako Kinga Zduńska
- Mikołaj Roznerski jako Marcin Chodakowski
- Arkadiusz Smoleński jako Bartek Lisiecki
- Dominika Ostałowska jako Marta Wojciechowska
- Adriana Kalska jako Iza Chodakowska
- Iga Krefft jako Ula Mostowiak-Lisiecka
- Robert Moskwa jako Artur Rogowski
- Małgorzata Rożniatowska jako Zofia Kisiel-Żak
- Krystian Wieczorek jako Andrzej Budzyński