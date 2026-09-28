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W poprzednim odcinku Pyrkowie wciąż musieli znosić obecność Adasia, bezdomnego narkomana, którego Wilkowie sprowadzili do ich domu. Joasia gorączkowo szukała Emilowi korepetytora z matematyki, bo egzaminy zbliżały się wielkimi krokami, a chętnych brakowało. Malwina planowała kolejne kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, czym coraz bardziej niepokoiła Hermana. Kolski niespodziewanie dostał nominację do nagrody dla fizjoterapeuty roku. Kasia martwiła się o Ksawerego i ukryła w jego rzeczach lokalizatory na wypadek kolejnej ucieczki. Jej pobyt w Brzezinach skomplikowało następne spotkanie z Janką, którą zastała u Mariusza. Karpiuk naciskał także, by Kasia weszła z dziewczyną w interes i pomogła jej w dystrybucji warzyw.
„Barwy szczęścia” odcinek 3413 - streszczenie
Błażej spróbuje pogodzić opiekę nad matką w Szczecinie z kierowaniem redakcją na odległość. Szybko pojawią się jednak problemy organizacyjne i konflikty. Weronika zajmie się sprawą zatrucia grzybami oraz internetowego hejtu, który spadł na rodzinę Grzelaków. Celina powie Justinowi, że ustalono, kto spreparował nagranie ze Skotnickim i Reginą. Łukasz odkryje, że Brońska wykorzystywała go do zbierania informacji o Karolinie. Z tego powodu dojdzie między nimi do kłótni. Adaś nadal będzie sprawiał Pyrkom problemy i odmówi poddania się terapii odwykowej. Wkrótce nowy lokator, którego Hubert zatrudnił do prac w ogrodzie, ulegnie wypadkowi.
„Barwy szczęścia” odcinek 3413 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
3413. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. O tej porze będzie można śledzić kolejne losy mieszkańców Zacisznej.
„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada
„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w Zakrzewiu. Mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ich sprawy miłosne i zawodowe przeplatają się z codziennymi konfliktami i pojednaniami. W obsadzie serialu są m.in.:
- Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
- Marek Molak jako Hubert Pyrka
- Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
- Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
- Lesław Żurek jako Bruno Stański
- Marcin Perchuć jako Marek Złoty
- Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
- Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
- Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
- Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
- Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
- Jasper Sołtysiewicz jako Justin
- Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
- Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
- Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
- Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
- Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak