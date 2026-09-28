"Barwy szczęścia": streszczenie odcinka 3413

Katarzyna Garwolińska
Katarzyna Garwolińska
Redakcja Eska Cinema
2026-09-28 8:15

W 3413. odcinku „Barw szczęścia” Adaś znów przysporzy Pyrkom zmartwień. Mężczyzna odmówi poddania się terapii odwykowej. Tymczasem praca w ogrodzie skończy się dramatycznie dla nowego lokatora. Hubert będzie musiał zmierzyć się z konsekwencjami tego wypadku.

Czuły uścisk dwojga bohaterów serialu Barwy szczęścia. O szczegółach odcinka 3413 przeczytasz na Eska.
Autor: TVP/ Materiały prasowe

W poprzednim odcinku Pyrkowie wciąż musieli znosić obecność Adasia, bezdomnego narkomana, którego Wilkowie sprowadzili do ich domu. Joasia gorączkowo szukała Emilowi korepetytora z matematyki, bo egzaminy zbliżały się wielkimi krokami, a chętnych brakowało. Malwina planowała kolejne kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, czym coraz bardziej niepokoiła Hermana. Kolski niespodziewanie dostał nominację do nagrody dla fizjoterapeuty roku. Kasia martwiła się o Ksawerego i ukryła w jego rzeczach lokalizatory na wypadek kolejnej ucieczki. Jej pobyt w Brzezinach skomplikowało następne spotkanie z Janką, którą zastała u Mariusza. Karpiuk naciskał także, by Kasia weszła z dziewczyną w interes i pomogła jej w dystrybucji warzyw.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3413 - streszczenie

Błażej spróbuje pogodzić opiekę nad matką w Szczecinie z kierowaniem redakcją na odległość. Szybko pojawią się jednak problemy organizacyjne i konflikty. Weronika zajmie się sprawą zatrucia grzybami oraz internetowego hejtu, który spadł na rodzinę Grzelaków. Celina powie Justinowi, że ustalono, kto spreparował nagranie ze Skotnickim i Reginą. Łukasz odkryje, że Brońska wykorzystywała go do zbierania informacji o Karolinie. Z tego powodu dojdzie między nimi do kłótni. Adaś nadal będzie sprawiał Pyrkom problemy i odmówi poddania się terapii odwykowej. Wkrótce nowy lokator, którego Hubert zatrudnił do prac w ogrodzie, ulegnie wypadkowi.

„Barwy szczęścia” odcinek 3413 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3413. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. O tej porze będzie można śledzić kolejne losy mieszkańców Zacisznej.

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„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w Zakrzewiu. Mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ich sprawy miłosne i zawodowe przeplatają się z codziennymi konfliktami i pojednaniami. W obsadzie serialu są m.in.:

  • Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska
  • Marek Molak jako Hubert Pyrka
  • Katarzyna Glinka jako Kasia Górka
  • Marieta Żukowska jako Bożena Stańska
  • Lesław Żurek jako Bruno Stański
  • Marcin Perchuć jako Marek Złoty
  • Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski
  • Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka
  • Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski
  • Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka
  • Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos
  • Jasper Sołtysiewicz jako Justin
  • Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński
  • Anna Gornostaj jako Róża Cieślak
  • Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak
  • Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak
  • Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak
Barwy szczęścia: odcinki 3412-3416
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ROLKI

barwy szczęścia