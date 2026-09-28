W poprzednim odcinku Pyrkowie wciąż musieli znosić obecność Adasia, bezdomnego narkomana, którego Wilkowie sprowadzili do ich domu. Joasia gorączkowo szukała Emilowi korepetytora z matematyki, bo egzaminy zbliżały się wielkimi krokami, a chętnych brakowało. Malwina planowała kolejne kosztowne zabiegi medycyny estetycznej, czym coraz bardziej niepokoiła Hermana. Kolski niespodziewanie dostał nominację do nagrody dla fizjoterapeuty roku. Kasia martwiła się o Ksawerego i ukryła w jego rzeczach lokalizatory na wypadek kolejnej ucieczki. Jej pobyt w Brzezinach skomplikowało następne spotkanie z Janką, którą zastała u Mariusza. Karpiuk naciskał także, by Kasia weszła z dziewczyną w interes i pomogła jej w dystrybucji warzyw.

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„Barwy szczęścia” odcinek 3413 - streszczenie

Błażej spróbuje pogodzić opiekę nad matką w Szczecinie z kierowaniem redakcją na odległość. Szybko pojawią się jednak problemy organizacyjne i konflikty. Weronika zajmie się sprawą zatrucia grzybami oraz internetowego hejtu, który spadł na rodzinę Grzelaków. Celina powie Justinowi, że ustalono, kto spreparował nagranie ze Skotnickim i Reginą. Łukasz odkryje, że Brońska wykorzystywała go do zbierania informacji o Karolinie. Z tego powodu dojdzie między nimi do kłótni. Adaś nadal będzie sprawiał Pyrkom problemy i odmówi poddania się terapii odwykowej. Wkrótce nowy lokator, którego Hubert zatrudnił do prac w ogrodzie, ulegnie wypadkowi.

„Barwy szczęścia” odcinek 3413 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

3413. odcinek „Barw szczęścia” zostanie wyemitowany we wtorek, 6 października 2026 roku, w TVP2. Początek emisji zaplanowano na godzinę 20:05. O tej porze będzie można śledzić kolejne losy mieszkańców Zacisznej.

„Barwy szczęścia” - opis serialu i obsada

„Barwy szczęścia” to polski serial obyczajowy emitowany w TVP2 od 2007 roku. Jego bohaterowie mieszkają przy warszawskiej ulicy Zacisznej, na osiedlu Pod Sosnami i w Zakrzewiu. Mierzą się z problemami rodzinnymi, rozstaniami, sekretami, chorobami oraz trudnymi decyzjami. Ich sprawy miłosne i zawodowe przeplatają się z codziennymi konfliktami i pojednaniami. W obsadzie serialu są m.in.:

Wiktoria Gąsiewska jako Oliwia Zbrowska

Marek Molak jako Hubert Pyrka

Katarzyna Glinka jako Kasia Górka

Marieta Żukowska jako Bożena Stańska

Lesław Żurek jako Bruno Stański

Marcin Perchuć jako Marek Złoty

Michał Rolnicki jako Łukasz Sadowski

Natalia Zambrzycka jako Agata Pyrka

Konrad Skolimowski jako Patryk Jezierski

Izabela Zwierzyńska jako Iwona Pyrka

Agnieszka Mrozińska jako Mariola Kłos

Jasper Sołtysiewicz jako Justin

Jakub Szlachetka jako Kacper Jabłoński

Anna Gornostaj jako Róża Cieślak

Zbigniew Buczkowski jako Zdzisio Cieślak

Elżbieta Romanowska jako Aldona Grzelak

Jakub Wieczorek jako Borys Grzelak