Ekstraliga żużlowa i pewne zwycięstwo GKM Grudziądz. Jaki był ostateczny wynik starcia?

Zwycięstwo GKM Grudziądz i ważny punkt bonusowy

Gospodarze spotkania pewnie triumfowali w zmaganiach na własnym torze. Mecz zakończył się wynikiem 54:36 na korzyść zespołu Bayersystem GKM Grudziądz. Warto przypomnieć, że pierwsze spotkanie tych drużyn również zakończyło się zwycięstwem grudziądzan 51:37. Dzięki dwóm wygranym punkt bonusowy w dwumeczu trafił na konto GKM Grudziądz. Taki rezultat znacząco umacnia pozycję zwycięskiej ekipy w ligowej tabeli.

W barwach zwycięzców najlepiej zaprezentował się Michael Jepsen Jensen, który zgromadził 12 punktów. Tuż za nim uplasował się Wadim Tarasienko z dorobkiem 11 oczek, a Kevin Małkiewicz dołożył do dorobku drużyny cenne 10 punktów. Równo punktowali także Maksym Drabik, Bastian Pedersen oraz Max Fricke. Każdy z tych trzech zawodników zapisał na swoim koncie po 7 punktów w trakcie całych zawodów. Taka postawa niemal wszystkich członków składu zapewniła gospodarzom pełną kontrolę nad wydarzeniami na torze.

Jak punktowali zawodnicy drużyny z Zielonej Góry?

W zespole Stelmet Falubaz Zielona Góra niekwestionowanym liderem na torze był Przemysław Pawlicki. Żużlowiec ten zdobył dla swojej drużyny 12 punktów w całym wyjazdowym spotkaniu. Bardzo dobrze pojechał również Leon Madsen, gromadząc 11 oczek na swoim osobistym koncie. Pozostali członkowie zespołu nie zdołali jednak nawiązać tak skutecznej walki z przeciwnikami. Andrzej Lebiediew wywalczył 6 punktów, a Oskar Hurysz zdobył zaledwie 3 oczka.

Zdobycze punktowe pozostałych reprezentantów gości były jeszcze skromniejsze i nie pozwoliły na zmniejszenie strat. Mitchell McDiarmid oraz William Cairns zapisali przy swoich nazwiskach po zaledwie 2 punkty. Michał Curzytek z powodu dotknięcia taśmy w jednym z biegów nie zdobył ani jednego punktu w meczu. Brak wyrównanego punktowania wszystkich zawodników zadecydował o ostatecznej porażce ekipy z Zielonej Góry. Zawody zakończyły się zasłużonym i wyraźnym triumfem skuteczniejszych w tym dniu gospodarzy.