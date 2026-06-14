Niemcy z najwyższym zwycięstwem na MŚ 2026. Jakie są historyczne rekordy mundiali?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-06-14 22:14

Reprezentacja Niemiec pokonała Curacao 7:1, notując najwyższe zwycięstwo podczas piłkarskich mistrzostw świata 2026. Choć ten imponujący rezultat wpisał się w historię turnieju w Ameryce Północnej, wciąż brakuje mu do historycznych rekordów mundiali, w tym wybitnych osiągnięć Węgrów oraz Polaków.

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Reprezentacja Niemiec pokonała Curacao wynikiem 7:1 w trakcie turnieju organizowanego w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Ten spektakularny triumf jest najwyższym wynikiem osiągniętym podczas mistrzostw świata w 2026 roku. Mimo ogromnej przewagi na boisku, do wyrównania historycznych rekordów z przeszłości zabrakło jeszcze kilku trafień.

W długiej historii finałowych turniejów piłkarskich mistrzostw świata trzykrotnie odnotowano zwycięstwa z przewagą aż dziewięciu goli. Dwa z takich niecodziennych rezultatów zapisała na swoim koncie reprezentacja Węgier. W 1954 roku Madziarzy pokonali Koreę Południową 9:0, a w 1982 roku rozgromili Salwador wynikiem 10:1.

Jakie są historyczne rekordy mistrzostw świata?

Zwycięstwo różnicą dziewięciu bramek osiągnęła także Jugosławia w starciu z Zairem, czyli obecną Demokratyczną Republiką Konga. Mecz rozegrany w 1974 roku zakończył się bezlitosnym wynikiem 9:0 dla bałkańskiej drużyny. Ponadto w kronikach trzykrotnie widnieje wygrana 8:0, a autorem jednego z takich triumfów w 2002 roku byli Niemcy grający przeciwko Arabii Saudyjskiej.

Swoje zaszczytne miejsce w tabeli wszech czasów posiada również reprezentacja Polski. Biało-czerwoni są jedną z pięciu drużyn w historii, które mogą pochwalić się zwycięstwem 7:0 na mundialu. Taki właśnie imponujący rozmiar wygranej odnotowano w 1974 roku podczas legendarnego meczu Polaków przeciwko drużynie narodowej Haiti.