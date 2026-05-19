M jak miłość przed wakacjami. Hania odkryje prawdziwy powód odwołanego ślubu Natalki i Adama

Finałowy 1936 odcinek "M jak miłość" przed wakacjami. Data emisji

Widzowie zobaczą ostatni 1936 odcinek „M jak miłość” przed wakacjami w poniedziałek 25 maja 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Hania wyrazi ogromne niezadowolenie z faktu, że jej matka po raz kolejny przełożyła ceremonię zaślubin z Adamem. Dziewczynka poczuje się za to częściowo odpowiedzialna, ponieważ to ona wcześniej mocno namawiała Karskiego na oświadczyny. Policjantka wprawdzie przyjęła pierścionek zaręczynowy, ale wcale nie będzie spieszyła się do ołtarza.

Na początku finałowego epizodu przed letnią przerwą w emisji córka Mostowiakowej spróbuje za wszelką cenę wpłynąć na decyzję matki. Zdesperowana nastolatka posunie się nawet do szantażu emocjonalnego i ostrzeże policjantkę, że dalsze zwlekanie ze ślubem doprowadzi do rozstania z Karskim. Te drastyczne argumenty nie przyniosą jednak pożądanego skutku, a dziewczynka wkrótce pozna prawdziwe motywy postępowania Natalki.

Zaskakujące spotkanie z Mikołajem w 1936 odcinku "M jak miłość"

Akcja przedwakacyjnego 1936 odcinka „M jak miłość” przeniesie się między innymi do szkoły, gdzie Natalka pojawi się na prośbę dyrektora placówki. Tym razem powodem wezwania nie będą jednak problemy wychowawcze Hani, lecz prywatne kłopoty Mikołaja. Ktoś uszkodzi auto pedagoga, a mężczyzna zdecyduje się oficjalnie zgłosić akt wandalizmu na policję. Mostowiakowa przyjmie zeznania, jednak formalna konwersacja błyskawicznie przerodzi się w bardzo swobodny flirt, czemu z ukrycia będzie przyglądać się jej córka.

Przysłuchując się tej niecodziennej wymianie zdań, Hania wreszcie połączy wszystkie fakty. Dziewczynka uważnie przeanalizuje sposób, w jaki jej matka rozmawia z przystojnym dyrektorem szkoły. W finałowej odsłonie serialu przed dłuższą przerwą nastolatka zyska stuprocentową pewność co do intencji policjantki i wreszcie zrozumie, dlaczego ciągle unika ona sformalizowania związku z Adamem.

Natalka nakłamie prosto w oczy w finale "M jak miłość" przed wakacjami

Po powrocie do domu Hania natychmiast przejdzie do ofensywy i poruszy niewygodny temat w obecności niczego nieświadomego partnera matki. Nastolatka wykorzysta chwilę spokoju, aby wytknąć policjantce dziwne zachowanie w placówce edukacyjnej, co całkowicie zbije z tropu samą zainteresowaną. Kiedy upewni się w swoich założeniach, wprost wypali z celnym oskarżeniem.

- Słyszałam, jak rozmawiałaś z moim dyrektorem – zacznie Hania. Policjantka spróbuje zbagatelizować sytuację, odpowiadając jedynie: - Jest po prostu sympatyczny. To jednak nie uspokoi nastolatki, która bez wahania zaatakuje. - To dlatego ciągle tak przykładasz termin swojego ślubu? – wytknie jej córka, czym natychmiast wzbudzi ogromne zainteresowanie zdezorientowanego Adama.

W ostatnim 1936 odcinku przed przerwą urlopową kompletnie zaskoczona Natalka stanowczo zaprzeczy słowom własnego dziecka i wymownie pokręci głową. Choć córka bezbłędnie przejrzała jej intencje i rozszyfrowała całą intrygę, policjantka za wszelką cenę spróbuje zachować twarz. Mostowiakowa nie zamierza głośno przyznać się do swoich prawdziwych uczuć, brnąc dalej w kolejne kłamstwa przed swoim narzeczonym.