"M jak miłość". Oszustwo Tomka w szpitalu u Majki. Mateusz zrobi jeden błąd

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-04-27 13:51

W 1928 odcinku serialu "M jak miłość" Majka uwierzy w kolejne kłamstwa Tomka. Dziewczyna będzie pod wrażeniem urodzinowej niespodzianki od partnera, nie mając pojęcia, że to zasługa Mateusza. Zakochany chłopak postanowi odpuścić walkę o jej względy.

M jak miłość odc. 1928. Majka (Matylda Giegżno), Tomek Kubicki (Chris Cugowski)

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1928. Majka (Matylda Giegżno), Tomek Kubicki (Chris Cugowski)

M jak miłość, odcinek 1928: Wypadek i dramat w szpitalu

W 1928 odcinku "M jak miłość" Majka ulegnie poważnemu wypadkowi podczas poszukiwań zaginionego chłopca w Kampinosie. Dziewczyna zrani się w nogę, a przed wykrwawieniem uratuje ją Mateusz. Ranna trafi do szpitala, jednak Mostowiak nie zostanie wpuszczony na salę. Tomek nie odstąpi swojej partnerki na krok, uniemożliwiając innym odwiedziny.

M jak miłość, odcinek 1928: Mateusz wyręczy Tomka

Niefortunny wypadek wydarzy się w dniu urodzin Majki. Mateusz zadba, aby ten dzień był wyjątkowy mimo trudnych okoliczności. Mostowiak kupi tort i kwiaty, jednak przekaże je Tomkowi, by ten mógł wręczyć niespodziankę jako własną. Chce w ten sposób pomóc rywalowi poprawić wizerunek w oczach Majki. Kubicki w ostatnim czasie zdradzał dziewczynę, a jedna z jego kochanek lada moment urodzi dziecko.

M jak miłość, odcinek 1928: Złamane serce Mateusza

Majka przyjmie kwiaty i tort z entuzjazmem, wierząc w czułe słówka Tomka. Nie domyśli się, że to Mateusz jest autorem niespodzianki. Po wyjściu ze szpitala Mostowiak odbierze telefon od babci Barbary, która zaniepokojona spyta o jego samopoczucie.

- Przepraszam cię bardzo, ale wiesz, jak to jest z babciami. Wszystko u ciebie w porządku? Mateuszku, nic złego się nie wydarzyło?

Mateusz uspokoi babcię, jednak w głębi serca postanowi zrezygnować z walki o Majkę. Uzna, że dziewczyna nigdy nie opuści Tomka.

- Nie, wszystko w porządku. Lepiej powiedz, co tam u was...

M jak miłość, odcinek 1928: Obsada i emisja

W 1928 odcinku serialu wystąpią m.in. Teresa Lipowska (Barbara Mostowiak), Rafał Kowalski (Mateusz), Matylda Giegżno (Majka), Chris Cugowski (Tomek) oraz Anna Mucha (Magda) i Krystian Wieczorek (Andrzej). Premiera odcinka zaplanowana jest na poniedziałek, 27 kwietnia 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

