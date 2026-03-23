M jak miłość. Olek w otwartym konflikcie z nowym szefem. Sowiński planuje okrutną zemstę

M jak miłość odcinek 1923. Kiedy oglądać w TVP2?

W 1923. odcinku serialu „M jak miłość” klinika zarządzana przez Olka stanie się areną brutalnej zemsty. Aleksander Sowiński wykorzysta swoje stanowisko, by pogrążyć zdolnego ortopedę. Choć Chodakowski cieszy się doskonałą reputacją, dawny błąd medyczny zaważy na jego przyszłości. Wkrótce wyjdzie na jaw, że Sowiński celowo objął funkcję dyrektora administracyjnego w Miedzeszynie, by zniszczyć karierę Olka w odwecie za cierpienie bliskiej mu osoby.

Kim jest Aleksander Sowiński i dlaczego nienawidzi Olka z "M jak miłość"?

Mikołaj Krawczyk, odtwórca roli Aleksandra Sowińskiego, zdradził w najnowszych „Kulisach serialu M jak miłość”, że jego postać nie jest jednoznacznym złoczyńcą. Aktor zapowiedział, że widzowie wkrótce poznają prawdziwe motywacje nowego dyrektora, które rzucą inne światło na jego zachowanie.

Olek Chodakowski buntuje się przeciwko Sowińskiemu w 1923 odcinku "M jak miłość"

W nadchodzącym 1923. odcinku „M jak miłość” konflikt między Olkiem a Sowińskim przybierze na sile. Chodakowski otwarcie sprzeciwi się kontrowersyjnym metodom zarządzania nowego dyrektora, stając w obronie pacjentów. Sowiński będzie próbował przeforsować drastyczne zmiany w funkcjonowaniu kliniki, które zagrażają zarówno personelowi medycznemu, jak i samym chorym.

Tajemnica zemsty Sowińskiego w "M jak miłość". Kim jest ta kobieta?

Kluczowe odcinki „M jak miłość” emitowane w kwietniu i maju, tuż przed wakacyjną przerwą, rozwikłają zagadkę nienawiści Sowińskiego do Olka. Widzowie dowiedzą się, jaki związek z całą intrygą ma starsza, niepełnosprawna kobieta z otoczenia Aleksandra i dlaczego to właśnie ona jest powodem jego bezwzględnej krucjaty przeciwko Chodakowskiemu.