"M jak miłość" - w odcinkach 1917. i 1918. czeka nas zwrot akcji z wątku Pawła. Zduński wreszcie zostanie odnaleziony, ale czy ogarnięty rozpaczą wdowiec zechce w ogóle wrócić do domu i przyjmie pomoc najbliższych? Tymczasem Budzyński trafia na trop bandyty, który dotkliwie pobił Kamila... zostaje prawnikiem jego żony. Ujawniamy, co wydarzy się w polskim serialu 16-17 marca 2026 roku.

"M jak miłość" 1917 - streszczenie odcinka (16 marca)

Streszczenie 1917. odcinka "M jak miłość" prezentuje się następująco: Z Budzyńskim kontaktuje się nagle dawna znajoma - Paulina - która przed laty uczyła małą Anię rysunku. Kobieta wyznaje, że pragnie rozwodu i prosi Andrzeja, by został jej prawnikiem. A jej mężem okazuje się Igor Jabłoński - bandyta, który brutalnie zaatakował Kamila, ale wciąż pozostaje bezkarny... Tymczasem Kinga traci cierpliwość do wybryków Pawła i załatwia Piotrowi krótki urlop, by mógł w końcu brata odnaleźć i sprowadzić do rodziny. A Werner nadal przeżywa w domu katusze, cały czas próbując udobruchać Sylwię...

"M jak miłość" 1917 - o której oglądać?

1917. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek 16 marca 2026 roku, o godz. 20:55, na antenie TVP2.

"M jak miłość" 1918 - streszczenie odcinka (17 marca)

Streszczenie 1918. odcinka "M jak miłość" prezentuje się następująco: Budzyński zostaje pełnomocnikiem Pauliny w sprawie rozwodu i pomaga Jabłońskiej, gdy mąż utrudnia jej odejście z domu. Kamil uświadamia kobiecie, że dopóki nie zgodzi się zeznawać przeciwko Jabłońskiemu i nie pośle go do więzienia, nigdy nie będzie naprawdę bezpieczna. Z kolei Maria coraz bardziej martwi się o Pawła, który nadal nie daje znaku życia. Tymczasem Piotrek nie przestaje brata szukać i w końcu odkrywa, że bliźniak ukrył się w leśniczówce w Kampinosie. Z kolei Łukasz Buczak prosi nieoczekiwanie Filarską, by została jego żoną.

"M jak miłość" 1918 - o której oglądać?

1918. odcinek "M jak miłość" zostanie wyemitowany we wtorek 17 marca 2026 roku, o godz. 20:55, na antenie TVP2.

