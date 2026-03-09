"Piekło kobiet": ile odcinków liczy serial i kiedy premiera finału? (ROZPISKA)

"Piekło kobiet" - o czym opowiada serial?

Akcja serialu "Piekło kobiet" rozgrywa się w Warszawie lat 30. XX wieku - pulsującym sercu kraju, mieście kontrastów i... nierówności. To świat, w którym kobiety zmuszone są walczyć o własny głos, prawo do wyboru i godność. W epicentrum zdarzeń znajduje się kreowana przez Agatę Turkot Helena Wróblewska, redaktorka pisma matrymonialnego "Fortuna Amandi". Jej życie zmienia się nieodwracalnie, gdy dowiaduje się o śmierci młodej tancerki rewiowej, która zmarła po nielegalnym zabiegu usunięcia ciąży. W redakcji pozostaje po niej tylko zagadkowy list. Z każdą kolejną pogłoską o dramatycznych losach innych kobiet, Helena zaczyna odkrywać, że gazeta, którą prowadzi z mężem Maksymilianem (Mateusz Damięcki), może być powiązana z tymi wydarzeniami.

W pewnym momencie na jej drodze staje Emil Heckmann (Hubert Miłkowski) – brat zmarłej tancerki, który walczy o sprawiedliwość dla swojej siostry. Razem z Heleną wchodzą w świat, gdzie zakazane pragnienia i hipokryzja splatają się z przemocą, a każda decyzja może kosztować życie.

"Piekło kobiet" - obsada

Na ekranie, u boku Agaty Turkot, Mateusza Damięckiego i Huberta Miłkowskiego możemy oglądać m.in. Borysa Szyca, Katarzynę Herman, Marię Kowalską, Bogumiłę Bajor, Jacka Komana, Piotra Polaka, Jacka Poniedziałka, Piotra Trojana, Jacka Belera, Tomasza Sapryka, Ireneusza Czopa, Karolinę Kowalską, Andrzeja Kłaka, Macieja Kosiackiego, Michała Wójtowicza oraz Paulinę Krzyżańską.

"Piekło kobiet" - ile odcinków liczy serial i kiedy finał? (harmonogram premier)

Serial "Piekło kobiet" ukazuje się w piątki i liczy łącznie sześć odcinków. Pierwszy zadebiutował w serwisie HBO Max w dniu 6 marca, a ostatni obejrzymy w połowie kwietnia. Dokładny harmonogram premier odcinków prezentuje się następująco:

"Piekło kobiet", 1 odcinek – premiera 6 marca,

"Piekło kobiet", 2 odcinek – premiera 13 marca,

"Piekło kobiet", 3 odcinek – premiera 20 marca,

"Piekło kobiet", 4 odcinek – premiera 27 marca,

"Piekło kobiet", 5 odcinek – premiera 3 kwietnia,

"Piekło kobiet", 6 odcinek – premiera 10 kwietnia.