M jak miłość, odcinek 1948: Mariusz straci kontrolę po zabójstwie Sowińskiego. Kasia zaproponuje mu leki - ZDJĘCIA

M jak miłość odcinek 1948. Mariusz nie radzi sobie z zabójstwem Sowińskiego

Nadchodzący 1948. epizod "M jak miłość" udowodni, że tragiczna śmierć Sowińskiego drastycznie odbije się na psychice Mariusza. Sanocki, który wcześniej w amoku rzucił się na swojego rywala i nawet nie dał mu szansy na wyjaśnienie relacji z Kasią, po dokonaniu zbrodni postanowi wrócić do domu. Mężczyzna będzie miał pełną świadomość, że każdy fałszywy ruch i nietypowe zachowanie mogą natychmiast ściągnąć na niego kłopoty. Z tego powodu za wszelką cenę postara się funkcjonować w małżeństwie tak, jakby nic złego nie miało miejsca.

Utrzymanie nerwów na wodzy okaże się jednak dla niego zadaniem ponad siły, a widzowie 1948. odcinka "M jak miłość" zobaczą jego rosnącą agresję. Sanocki zacznie reagować na wszystko niezwykle wybuchowo. Tymczasem Kasia nie będzie zdawała sobie sprawy z tego, że jej życiowy partner dopuścił się zbrodni na Sowińskim. Kobieta nie ma najmniejszego pojęcia, że jej mąż próbuje normalnie żyć, mając z tyłu głowy policyjne śledztwo w sprawie tajemniczego zaginięcia ofiary.

Kasia w serialu "M jak miłość" sugeruje mężowi leki na uspokojenie

Małżonka bardzo szybko zorientuje się, że stan psychiczny Mariusza w 1948. odcinku "M jak miłość" uległ gwałtownemu pogorszeniu. Sanocki będzie wybuchał z błahego powodu, a każda codzienna wymiana zdań zacznie kończyć się potężną awanturą. Lekarka postanowi zatem poszukać logicznego rozwiązania tego narastającego w domu problemu i spojrzy na sytuację z czysto medycznego punktu widzenia.

Reagując na ciągłe poddenerwowanie partnera, bohaterka w 1948. odcinku "M jak miłość" doradzi mu sięgnięcie po specjalistyczne preparaty wyciszające. Kobieta potraktuje to jako zwyczajną formę wsparcia, przypuszczając, że jej wybranek jest po prostu skrajnie wyczerpany i potrzebuje chemicznej pomocy w walce ze stresem. Ta z pozoru dobra rada wywoła u Sanockiego odwrotny skutek, ponieważ zwracanie uwagi na jego zachowanie wzbudzi w nim ogromny lęk przed zdemaskowaniem. Zbrodniarz poczuje, że żona zaczyna dostrzegać niepokojące sygnały, które on tak bardzo stara się przed nią ukryć.

Kiedy emisja 1948. odcinka "M jak miłość" w TVP2?

Widzowie będą mogli śledzić najnowsze losy bohaterów w 1948. odcinku serialu "M jak miłość", który zostanie zaprezentowany na antenie TVP2 we wtorek, 13 października 2026 roku, dokładnie o godzinie 20.50.