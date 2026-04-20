"M jak miłość" Brutalna bójka na weselu. W ruch pójdą sztachety

"M jak miłość" odcinek 1926: Wzruszający ślub Eweliny i Michała

Weteran misji w Afganistanie, który stracił rękę, w końcu stanie na ślubnym kobiercu. Uczucie Winiara i jego ukochanej odżyło w dużej mierze dzięki wsparciu Janka. Ewelina przez długi czas błędnie zakładała, że tragiczne doświadczenia całkowicie przekreśliły ich miłość. Uroczysta ceremonia w kościele ostatecznie przypieczętuje losy tej niezwykle doświadczonej przez życie pary.

Bójka na weselu Eweliny i Michała w 1926 odcinku "M jak miłość" Mateusz wkracza do akcji

Spokojna zabawa zakończy się gigantyczną awanturą krótko po tym, jak nowożeńcy udadzą się w podróż poślubną. Na sali niespodziewanie pojawi się odtrącony były narzeczony panny młodej, którego ta porzuciła tuż przed planowanym ślubem. W obronie honoru Eweliny natychmiast stanie Janek, dając swoim kolegom z uczelni jasny sygnał do ataku. Do starcia z nieproszonymi gośćmi dołączy między innymi Mateusz wraz z całą paczką przyjaciół.

"M jak miłość" odcinek 1926: Tomek atakuje Mateusza. Poszło o Majkę

Brutalna konfrontacja z byłym partnerem Eweliny przyniesie straty, a poszkodowana w bójce zostanie Matylda. Ostatecznie jednak studenci Wojskowej Akademii Technicznej odniosą triumf nad napastnikami. Chwilę po wygranej walce atmosfera znów zgęstnieje, gdy młody Mostowiak zostanie ostro zaatakowany przez Kubickiego. Powodem spięcia będzie oczywiście Majka. Zazdrosny Tomek postanowi stanowczo zareagować, całkowicie ignorując fakt, że sam od dawna zdradza dziewczynę i wkrótce będzie miał dziecko z Justyną.

„Odwal się od mojej dziewczyny albo inaczej sobie pogadamy, ok?” - uprzedzi Mostowiaka Tomek.

Mateusz przerażony groźbami w 1926 odcinku "M jak miłość". Bogna rusza do akcji

Ostre słowa Kubickiego odniosą błyskawiczny i zamierzony skutek. Zastraszony Mateusz całkowicie odpuści i nawet nie odważy się spojrzeć w kierunku ukochanej rywala. Całe to zamieszanie i wycofanie chłopaka postanowi sprytnie wykorzystać Bogna. Dziewczyna, która pojawiła się na imprezie weselnej jako jego osoba towarzysząca, zdobędzie się na ogromną odwagę i wprost wyzna młodemu Mostowiakowi, co tak naprawdę do niego czuje.