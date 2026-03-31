M jak miłość, odcinek 1924: Dramatyczne sceny w Urzędzie Stanu Cywilnego. Mariusz zaatakuje Kasię

Dramat przed ślubem w 1924. odcinku "M jak miłość"

W zbliżającym się 1924. odcinku uwielbianego przez widzów serialu „M jak miłość”, Mariusz o poranku zapewni Kasię, że przed nimi wspaniały dzień ślubu. Jak się jednak okaże, jego obietnice szybko zderzą się z rzeczywistością. Tuż przed ceremonią w Urzędzie Stanu Cywilnego, Sanocki po raz kolejny nie opanuje emocji, obnażając przed ukochaną swoje prawdziwe, przepełnione chorobliwą zazdrością oblicze.

Zapalnikiem tej niebezpiecznej sytuacji będzie niespodziewany telefon. Kiedy narzeczeni będą już gotowi do złożenia przysięgi, do Kasi zadzwoni jej były mąż, Jakub. Karski skontaktuje się z nią wyłącznie po to, by przekazać najlepsze życzenia na nową drogę życia. Ten z pozoru niewinny gest wywoła furię u Sanockiego. Mimo że początkowo, po zakończeniu rozmowy przez Karską, postara się on ukryć złość, jego spokój nie potrwa długo.

- W tym równaniu szczęścia wszystko się zgadza. Jest dziecko, jest ślub. Nic się nie wydarzyło, a coś jest nie tak. Mariusz podskórnie czuje, że znowu Jakub jest przeszkodą do szczęścia - przyznał Mateusz Mosiewicz w "Kulisach M jak miłość".

Zazdrość i agresja. Mariusz szarpie Kasię w „M jak miłość”

Zaraz po odłożeniu słuchawki, w 1924. odcinku „M jak miłość”, Mariusz wybuchnie i da wyraz swoim podejrzeniom. Kasia natychmiast spróbuje go uspokoić, jednak jej słowa przyniosą odwrotny skutek. Oskarżenia, które w jego stronę rzuci, tylko doleją oliwy do ognia, doprowadzając architekta do skrajnej wściekłości.

- Masz obsesję na jego punkcie! - wyrzuci mu Kasia, po czym postanowi odejść, jednak Mariusz ją zatrzyma - Gdzie idziesz?! Co prawda zabolała?!

Właśnie w tym momencie, w 1924. odcinku „M jak miłość”, Sanocki brutalnie chwyci dłoń Karskiej i powstrzyma ją przed odejściem. Skrajnie zdenerwowany mężczyzna będzie o krok od przekroczenia kolejnej granicy. Na całe szczęście, do eskalacji przemocy nie dojdzie, ponieważ całą tę dramatyczną scenę zobaczą nadchodzący Aneta i Olek Chodakowscy. To oni usłyszą też niepokojące groźby rzucane przez Mariusza w stronę narzeczonej.

Chodakowscy zszokowani zachowaniem Mariusza przed USC

Świadkowie tej niepokojącej awantury, Aneta i Olek, w 1924. odcinku „M jak miłość” staną jak wryci na widok agresji Sanockiego. Gdy tylko krewki pan młody zorientuje się, że są obserwowani, natychmiast zmieni taktykę. Zacznie udawać czułość, delikatnie całując dłoń Kasi, jednak Chodakowscy doskonale zdążą zarejestrować wcześniejsze, brutalne zachowanie. Nawet sztuczny uśmiech, na który zdobędzie się przerażona Karska, nie zmyli ich czujności.

To zdarzenie sprawi, że w głowie Anety zapali się czerwona lampka. Chodakowska, w 1924. odcinku serialu, nie będzie potrafiła zrozumieć, dlaczego jej przyjaciółka decyduje się na ślub z tak nieobliczalnym człowiekiem. Nie będzie jeszcze zdawać sobie sprawy z ogromnej tajemnicy Kasi i faktu, że panna młoda czuje się zapędzona w kozi róg, nie widząc innej drogi ucieczki.

- Kasia bardzo próbuje swoje życie jakoś ułożyć i poskładać na nowo. I wykonuje takie dość gwałtowne, może trochę nawet nieprzemyślane ruchy - powiedział Ilona Janyst w "Kulisach M jak miłość".

- Kasia nie ma wyjścia i musi brnąć dalej w te kłamstwa - posumowała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".