M jak miłość, odcinek 1923. Martyna dowie się o rozstaniu Marcina i Kamy. Jej odpowiedź zaskoczy przyjaciółkę

"M jak miłość", odcinek 1923. Kłopoty w małżeństwie Chodakowskiego

Telewidzowie we wtorek, 7 kwietnia 2026 roku o godzinie 20.55 w stacji TVP2 obejrzą najnowszą odsłonę popularnej telenoweli. Jak informuje serwis swiatseriali.interia.pl, Martyna poinformuje Agatę o poważnym kryzysie w związku Kamy i Marcina. Wysocka nie będzie znała dokładnych powodów rozpadu tej relacji, ale sam fakt wyprowadzki żony detektywa wystarczy jej do wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Powodem ich problemów z pewnością nie będą kolejne ryzykowne zlecenia w pracy biura detektywistycznego.

- Jakub nie wchodził w szczegóły, ja nie dopytywałam... No, ale wiem, że Marcin i jego żona nie mieszkają już razem... - wyzna przyjaciółce Martyna.

W nowym epizodzie Kama podejmie stanowczą decyzję i nie wróci do swojego męża. Kobieta pojawi się w stolicy wyłącznie z powodu zaplanowanego egzaminu, unikając jakiegokolwiek kontaktu z Chodakowskim. Zrozpaczony detektyw spróbuje utopić swoje smutki w alkoholu, co ostatecznie doprowadzi go do fizycznego starcia z innym mężczyzną. Jego żona również będzie w tragicznym stanie psychicznym, przypominając wrak człowieka, jednak nawet ten ogromny ból nie skłoni ich do natychmiastowego uratowania małżeństwa.

Agata namówi Martynę do walki o Marcina w serialu "M jak miłość"

W obliczu tych wydarzeń Agata wpadnie na pewien śmiały pomysł. Lekarka uzna zaistniałą sytuację za doskonałą okazję dla swojej przyjaciółki. Kobieta delikatnie podsunie Wysockiej myśl o powrocie do byłego partnera, twierdząc, że los celowo uśmiecha się do niej po raz kolejny, dając wyjątkową szansę na odzyskanie dawnego ukochanego.

- Może to jest właśnie twoja szansa? Żebyście wrócili do siebie... Facet niedługo prawdopodobnie będzie wolny... - zasugeruje jej Agata.

Wysocka natychmiast utnie te spekulacje, wykazując się ogromną stanowczością. Jej błyskawiczna odpowiedź wprawi Agatę w duże zdumienie, ponieważ lekarka będzie spodziewała się zupełnie innej reakcji. Dawna partnerka Chodakowskiego kategorycznie odmówi ponownego angażowania się w tę relację, podkreślając wyraźnie, że wątek Marcina w jej życiu jest już bezpowrotnie i ostatecznie zamknięty.

- Agata! Co ty wygadujesz? To zamknięta sprawa. Kropka - Wysocka postawi sprawę jasno.

Spotkanie u Karskiego. Martyna poradzi Marcinowi, jak uratować związek

Wysocka udowodni, że jej słowa nie były rzucone na wiatr. Tego samego dnia splot okoliczności doprowadzi do jej przypadkowego spotkania z Chodakowskim. Byli kochankowie wpadną na siebie w mieszkaniu Jakuba Karskiego (Krzysztof Kwiatkowski), a kiedy gospodarz na moment opuści lokal, zostaną zupełnie sami w jednym pomieszczeniu, co mogłoby sprzyjać intymnym wyznaniom.

Mimo idealnych warunków do odnowienia dawnego romansu, kobieta nie podejmie żadnych prób uwiedzenia znajomego. Zamiast tego zdecyduje się na bardzo szczery i bezinteresowny gest wsparcia. Martyna otwarcie zmotywuje załamanego mężczyznę do ratowania swojego małżeństwa z Kamą, pokazując ogromną klasę i odsuwając własne dawne uczucia na dalszy plan.

- Ja nigdy... nigdy nie odwoływałam się do tego, co się między nami wydarzyło... ale dziś zrobię wyjątek... Posłuchaj... Zawalcz o swoje małżeństwo, o kobietę swojego życia... Kiedyś myślałam, że to ja nią jestem... Wiem, pomyłka... Ale skoro to Kama, to nigdy sobie nie darujesz, jeśli ją stracisz... Chcesz zostać tak jak ja? Bez nadziei, na dnie, ze złamanym sercem? Kochany, nie rób sobie tego... Chcę, żebyś był szczęśliwy... - wyzna mu Martyna.