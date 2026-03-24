"M jak miłość", odcinek 1922: Jabłoński zaczyna grozić Budzyńskim. Jego żona ujawnia, że jest naprawdę niebezpieczny

Ostatni odcinek "M jak miłość" z pewnością nie pozwolił fanom na nudę, serwując całą gamę emocji i dramatycznych zwrotów akcji. Relacja Artura i Joanny stawała się coraz bardziej zażyła, o czym świadczyły nawet sny mężczyzny, co ostatecznie sprowokowało interwencję Agnes. Dziewczyna wprost poprosiła Dobrzańską, by ta zostawiła jej ojca w spokoju. Napięta atmosfera panowała również u Marii, która zmęczona opieką nad wnukiem zapomniała o urodzinach męża, czym głęboko go zraniła. Z kolei Franek po swoim pierwszym dniu w szkole musiał zmierzyć się z kolejnym dramatem, gdy jego ojczym zażądał, aby okradł dla niego Lisiecką. Po tak intensywnych wydarzeniach apetyt na dalszy ciąg tej historii jest naprawdę ogromny.

"M jak miłość" odc. 1922 - streszczenie

W nadchodzącym odcinku Zuza i Matylda nie będą mogły pojąć, dlaczego Majka wciąż tkwi w związku z niewiernym Tomaszem. Tymczasem ojciec ciężarnej Justyny zacznie wywierać presję na Kubickim, domagając się ślubu i oferując studentowi w zamian przejęcie rodzinnej firmy. W życiu Mateusza pojawi się nowa osoba – na uczelni odwiedzi go Bogna, siostra chłopaka, którego uratował przed utonięciem, która nie będzie ukrywać swojego zainteresowania Mostowiakiem. Sytuacja zagęści się również u Budzyńskich, ponieważ Jabłoński, po ucieczce żony, zacznie grozić Magdzie i Andrzejowi. Kobieta wyzna prawnikowi, że jej mąż jest naprawdę niebezpiecznym człowiekiem i ma na sumieniu znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać.

"M jak miłość" odc. 1922 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Fani z pewnością z niecierpliwością wyczekują, aby zobaczyć, jak potoczą się dalsze losy ich ulubionych bohaterów. Nowe perypetie i dramatyczne zwroty akcji gwarantują kolejną dawkę emocji przed telewizorami. Dla wszystkich, którzy nie chcą przegapić najnowszych wydarzeń, podajemy dokładne informacje o transmisji. Premierowa emisja 1922. odcinka serialu "M jak miłość" zaplanowana jest na wtorek, 31 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen, który od ponad dwóch dekad gości w polskich domach, pozostając najdłużej emitowaną telenowelą w kraju. Serial skupia się na losach wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków i ich bliskich, wplatając w fabułę skomplikowane wątki miłosne, rodzinne i zawodowe. Widzowie pokochali produkcję za autentyczne postacie i umiejętność łączenia dramatycznych momentów z realizmem codziennego życia. Obsada tego kultowego serialu to m.in.: