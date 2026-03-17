M jak miłość, odcinek 1921: Dorota dowie się prawdy o kradzieży. Ukryje ten fakt przed mężem

"M jak miłość", odcinek 1921 - emisja w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2

W 1921. odcinku telenoweli "M jak miłość" występek Franka szybko zostanie ujawniony. Zdesperowany chłopak, zastraszany przez agresywnego ojczyma (Marcin Sitek), dopuści się kradzieży na szkodę Doroty. Młodzieniec zakradnie się do sypialni Lisickich, opróżni szkatułkę z cenną biżuterią milionerki, a łup przekaże swojemu oprawcy.

Tymczasem w 1921. odcinku "M jak miłość" Dorota błyskawicznie zauważy braki w swojej kolekcji świecidełek. Po otwarciu kuferka stwierdzi, że zniknęła część jej złotych bransoletek. Lisiecka w pierwszej chwili przeżyje ogromny wstrząs, zastanawiając się, jak kosztowności mogły zniknąć, ale po opanowaniu emocji od razu pomyśli o Franku.

Dorota odkrywa prawdę w 1921. odcinku serialu "M jak miłość"

Podejrzenia kobiety będą w pełni uzasadnione, ponieważ chłopak miał już na swoim koncie kradzież na szkodę Anety (Ilona Janyst). Dodatkowo, w siedlisku nie będzie przebywał nikt inny, a Bartek z pewnością nie miałby powodu, by przywłaszczyć sobie jej biżuterię. W związku z tym w 1921. odcinku "M jak miłość" podejrzenia Doroty natychmiast skupią się na załamanym Franku, który również będzie mocno przeżywał całą sytuację.

W 1921. odcinku "M jak miłość" chłopak w głębi serca wcale nie będzie chciał okraść Doroty. Będzie mu tym trudniej, że kobieta obdarzy go niespotykaną dotąd dobrocią i ciepłem, a on nie będzie chciał odpłacić jej w tak podły sposób. Niestety, bezwzględny ojczym nie da mu wyboru, a na domiar złego, po pierwszej udanej kradzieży, zapowie swój powrót po kolejne łupy.

Lisiecka ukrywa występek chłopaka przed mężem w 1921. odcinku "M jak miłość"

W 1921. odcinku "M jak miłość" Dorota nie będzie miała pojęcia o trudnym położeniu chłopaka. Dlatego początkowo zdecyduje, że nie powie o niczym Bartkowi. Relacje między jej mężem a Frankiem i tak będą napięte, a wyjawienie prawdy mogłoby zrujnować wszystko, doprowadzając do odesłania chłopaka do nienawidzonego ośrodka, czego ten panicznie się boi. Z tego powodu Lisiecka okaże mu litość.

"- Bartek ma taką politykę, żeby trochę podtrzymać taką silniejszą ręką. Natomiast Dorota jest zwolenniczką tego, żeby chuchać i dmuchać, rozpieszczać" - tłumaczyła Iwona Rejzner w "Kulisach M jak miłość".

W 1921. odcinku "M jak miłość" ojczym Franka nie zrezygnuje tak łatwo ze swoich planów i nie opuści ich życia. Gdy tylko poczuje łatwy zysk, natychmiast nabierze apetytu na więcej, co nieuchronnie będzie mogło doprowadzić do kolejnych kradzieży.