M jak miłość, odcinek 1920: Szokujący telefon przerwie schadzkę Artura i Joanny! Rogowski będzie o krok od zdrady Marysi

"M jak miłość" odcinek 1920. Joanna i Artur coraz bliżej siebie

W 1920 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą, jak Artur decyduje się pomóc Joannie w skręcaniu mebli. Kardiolożka z nieskrywaną radością przyjmie jego wsparcie. Warto dodać, że początkowo Dobrzańska będzie miała spędzić czas z Agnes (Amanda Mincewicz), jednak ostatecznie to towarzystwo Rogowskiego okaże się dla niej bardziej atrakcyjne. Z kolei sam lekarz również nie będzie spieszył się do domu, gdzie będzie czekała na niego zapracowana i zmęczona Marysia.

Sytuacja w 1920 odcinku "M jak miłość" nabierze rumieńców, gdy Joanna zaprosi Artura do swojego mieszkania. Wspólna praca przy meblach wyraźnie zbliży do siebie dwójkę lekarzy. Po zakończeniu zadania, wdzięczna koleżanka zaproponuje Rogowskiemu pozostanie na kolacji. Artur, nie zastanawiając się długo, chętnie przystanie na tę kuszącą propozycję. Jednak ta sielanka nie potrwa długo!

27

- Ostatnia śrubka i gotowe - powie Artur.

- A może zostaniesz na kolacji? Przynajmniej tak się odwdzięczę. Robię świetne spaghetti. Podłapałam parę przepisów, jak mieszkałam rok we Włoszech - pochwali się Joanna.

- Włoska kuchnia powiadasz? Uwielbiam - przyzna Rogowski, mocno zbliżając się do swojej pięknej koleżanki.

Hania ratuje Artura przed dramatycznym błędem w 1920 odcinku "M jak miłość"

W 1920 odcinku "M jak miłość" Artur i Joanna znajdą się dosłownie o włos od pocałunku. Gorącą atmosferę, która mogłaby doprowadzić do poważnych konsekwencji, brutalnie zrujnuje dzwonek telefonu. Zrezygnowany internista przeprosi lekarkę i wyciągnie komórkę z marynarki. Zda sobie sprawę, że to koniec romantycznej chwili z Joanną.

- Tak słucham? - zacznie Artur.

Widzowie będą mogli być zaskoczeni, kto w 1920 odcinku "M jak miłość" zniweczy plany Rogowskiego. Nie będzie to ani Marysia, ani ostrzegająca ją Judyta (Paulina Chruściel), ani nawet Agnes! Z pomocą (choć nieświadomą) przyjdzie Hania (Wiktoria Basik), przerażona stanem zdrowia Adama (Patryk Szwichtenberg)!

- Wujku, przyjedź do nas! - zacznie błagać go dziewczynka.

- No już uspokój się! Dobrze, okej - spróbuje uspokoić ją lekarz.

- Adam chyba zasłabł! - doda Hania.

Rogowski z żalem zostawi Joannę w 1920 odcinku "M jak miłość"

W 1920 odcinku "M jak miłość" Artur będzie zmuszony natychmiast opuścić mieszkanie Joanny i ruszyć na pomoc pacjentowi. Sprawa będzie dotyczyła partnera Natalki (Dominika Suchecka), który wcześniej był już pacjentem Rogowskiego.

- Dobrze, będę za chwilę. No cześć - obieca Rogowski.

Joanna wykaże się wyrozumiałością i w 1920 odcinku "M jak miłość" nie będzie miała pretensji do Artura. Jednak Rogowski wyraźnie będzie niezadowolony z faktu, że musi wyjść. Zanim opuści jej dom, ponownie zbliży się do lekarki. W ostatniej chwili jednak zreflektuje się i wycofa, uświadamiając sobie, jak blisko był popełnienia życiowego błędu.

- Jasne, rozumiem. Dziękuję za pomoc - powie Dobrzańska.

- Cześć - rzuci na pożegnanie Artur.