"M jak miłość", odcinek 1914: Rogowski zauroczony młodą lekarką! Piękna Joanna rozpocznie pracę w przychodni

Poprzedni odcinek serialu "M jak miłość" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, mieszając wątki kryminalne z osobistymi dramatami bohaterów. Sprawy przybrały naprawdę niebezpieczny obrót, gdy po ostrzeżeniu od Budzyńskiego i podpaleniu domu jednego ze świadków, Marcin Chodakowski podjął drastyczną decyzję o ukryciu całej swojej rodziny na Śląsku. Napięcie rosło również w życiu prywatnym, gdzie zazdrosna Aneta musiała zmierzyć się z pacjentką, która jawnie próbowała uwieść Olka. Niepokój zagościł także w sercu Mariusza, gdy Kasia ponownie spotkała Jakuba, co skłoniło go do romantycznego i niespodziewanego kroku – oświadczyn. Jakby tego było mało, Aleksandra zrzuciła prawdziwą bombę, wyznając Anecie i Kamie, że wcale nie jest szczęśliwa u boku Erwina. Tyle zwrotów akcji sprawia, że z niecierpliwością czekamy, by zobaczyć, co przyniosą kolejne wydarzenia.

"M jak miłość" odc. 1914 - streszczenie

W 1914. odcinku "M jak miłość" Basia ostatecznie kończy związek z Michałem, co wpędza ją w lekki smutek, jednak nie na długo. Dziewczyna ma już nowy plan na życie – zamierza wyjechać na wymianę uczniowską do Niemiec, traktując to jako prawdziwą przygodę. Prosi Agnes i Barbarę o pomoc w przekonaniu do tego pomysłu swoich rodziców. W międzyczasie Maria, chcąc poprawić humor babci, organizuje kameralne spotkanie z przyjaciółmi: Kisielową, Żakiem, Judytą i Kosowskim. Tymczasem w przychodni Rogowskiego pojawia się nowa kardiolożka, Joanna Dobrzańska, która od pierwszego wejrzenia robi na nim piorunujące wrażenie. Równocześnie mała Hania nie przestaje manipulować Natalią i Adamem, tym razem próbując ich namówić do wspólnego zamieszkania.

"M jak miłość" odc. 1914 - kiedy, gdzie i o której emisja?

Widzowie z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój najnowszych wątków i kolejne perypetie ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a decyzje podejmowane przez postacie mogą na długo wpłynąć na ich przyszłość. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby być na bieżąco z wydarzeniami w Grabinie i Warszawie. Premierowa emisja 1914. odcinka "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

"M jak miłość" - opis serialu i obsada

"M jak miłość" to prawdziwy fenomen, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów Polaków, opowiadając historię wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków. Serial zyskał status kultowego dzięki autentycznym postaciom oraz wciągającym wątkom, które łączą codzienne problemy z dramatycznymi zwrotami akcji. To właśnie ta mieszanka życiowych perypetii, miłosnych uniesień i zawodowych wyzwań sprawia, że fani niezmiennie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. W serialu występują m.in.:

Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)

Anna Mucha (jako Magda Budzynska)

Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zdunska)

Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzynski)

Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)

Marcin Mroczek (jako Piotr Zdunski)

Michalina Sosna (jako Kama)

Mikolaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)

Rafal Mroczek (jako Pawel Zdunski)

Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)