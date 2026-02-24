"M jak miłość", odcinek 1914: Rogowski zauroczony młodą lekarką! Piękna Joanna rozpocznie pracę w przychodni

Spis treści
Poprzedni odcinek serialu "M jak miłość" dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, mieszając wątki kryminalne z osobistymi dramatami bohaterów. Sprawy przybrały naprawdę niebezpieczny obrót, gdy po ostrzeżeniu od Budzyńskiego i podpaleniu domu jednego ze świadków, Marcin Chodakowski podjął drastyczną decyzję o ukryciu całej swojej rodziny na Śląsku. Napięcie rosło również w życiu prywatnym, gdzie zazdrosna Aneta musiała zmierzyć się z pacjentką, która jawnie próbowała uwieść Olka. Niepokój zagościł także w sercu Mariusza, gdy Kasia ponownie spotkała Jakuba, co skłoniło go do romantycznego i niespodziewanego kroku – oświadczyn. Jakby tego było mało, Aleksandra zrzuciła prawdziwą bombę, wyznając Anecie i Kamie, że wcale nie jest szczęśliwa u boku Erwina. Tyle zwrotów akcji sprawia, że z niecierpliwością czekamy, by zobaczyć, co przyniosą kolejne wydarzenia.
"M jak miłość" odc. 1914 - streszczenie
W 1914. odcinku "M jak miłość" Basia ostatecznie kończy związek z Michałem, co wpędza ją w lekki smutek, jednak nie na długo. Dziewczyna ma już nowy plan na życie – zamierza wyjechać na wymianę uczniowską do Niemiec, traktując to jako prawdziwą przygodę. Prosi Agnes i Barbarę o pomoc w przekonaniu do tego pomysłu swoich rodziców. W międzyczasie Maria, chcąc poprawić humor babci, organizuje kameralne spotkanie z przyjaciółmi: Kisielową, Żakiem, Judytą i Kosowskim. Tymczasem w przychodni Rogowskiego pojawia się nowa kardiolożka, Joanna Dobrzańska, która od pierwszego wejrzenia robi na nim piorunujące wrażenie. Równocześnie mała Hania nie przestaje manipulować Natalią i Adamem, tym razem próbując ich namówić do wspólnego zamieszkania.
"M jak miłość" odc. 1914 - kiedy, gdzie i o której emisja?
Widzowie z pewnością z niecierpliwością czekają na rozwój najnowszych wątków i kolejne perypetie ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, a decyzje podejmowane przez postacie mogą na długo wpłynąć na ich przyszłość. Warto już teraz zaplanować sobie wieczór, aby być na bieżąco z wydarzeniami w Grabinie i Warszawie. Premierowa emisja 1914. odcinka "M jak miłość" odbędzie się we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 20:55 na antenie TVP2.
"M jak miłość" - opis serialu i obsada
"M jak miłość" to prawdziwy fenomen, który od ponad dwóch dekad gości w domach milionów Polaków, opowiadając historię wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków. Serial zyskał status kultowego dzięki autentycznym postaciom oraz wciągającym wątkom, które łączą codzienne problemy z dramatycznymi zwrotami akcji. To właśnie ta mieszanka życiowych perypetii, miłosnych uniesień i zawodowych wyzwań sprawia, że fani niezmiennie śledzą losy swoich ulubionych bohaterów. W serialu występują m.in.:
- Adriana Kalska (jako Iza Chodakowska)
- Anna Mucha (jako Magda Budzynska)
- Katarzyna Cichopek (jako Kinga Zdunska)
- Krystian Wieczorek (jako Andrzej Budzynski)
- Marcin Bosak (jako Kamil Gryc)
- Marcin Mroczek (jako Piotr Zdunski)
- Michalina Sosna (jako Kama)
- Mikolaj Roznerski (jako Marcin Chodakowski)
- Rafal Mroczek (jako Pawel Zdunski)
- Teresa Lipowska (jako Barbara Mostowiak)