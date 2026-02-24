Barwy szczęścia, odcinek 3323: Daniel może stracić prawa rodzicielskie. Staszek ma perfidny plan

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-02-24 7:58

Przed nami kolejna porcja emocji w „Barwach szczęścia”! Kolejny odcinek przyniesie bohaterom trudne decyzje i wydarzenia, które mogą wpłynąć na ich losy. Sprawdź, co wydarzy się w epizodzie 3323, którego emisja zaplanowana jest na 24 lutego w TVP2.

W poprzednim odcinku (3322) powrót Natalii do domu przyniósł ulgę Rawiczowej, lecz sama Zwoleńska była pełna nerwów przed konfrontacją z mężem, którego opóźniony lot i brak pośpiechu utrudniały spotkanie z rodziną. Łukasz wciąż zmagał się z traumą po porwaniu przez Agnieszkę; starał się ukryć swój stan przed Kasią, ale w jej obecności doznał nagłego ataku paniki. Daniel, pragnąc zbliżyć się do Emila, w tajemnicy przed Asią zabrał syna po szkole na strzelnicę, co szybko wzbudziło niepokój matki chłopca.

„Barwy szczęścia” – streszczenie odcinka 3323

Asia radzi się Natalii w sprawie Daniela, jednak prawniczka od razu uprzedza, że ograniczenie jego praw rodzicielskich będzie trudne. Z pomocą przychodzi Staszek, który uświadamia bliskim, że mogą mieć na Daniela haka. Natomiast Łukasz zdradza Kasi, że planuje napisać książkę o swoim porwaniu, licząc na wydawniczy bestseller. Pomysł ten nie podoba się Górce, a Sadowskiego dodatkowo irytuje Celina, sugerując, że przed powrotem do pracy detektywa powinien poddać się terapii. Z kolei Dorota po nocy z Radomirem wyraźnie rozkwita i z niecierpliwością czeka na spotkanie z kochankiem na treningu.

"Barwy szczęścia" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzinie 20:05 na TVP2. Kolejny, 3323. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek 24 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Barwy szczęścia" - opis serialu i obsada

Serial „Barwy szczęścia” to więcej niż tylko obyczajowa telenowela. To lustro polskiego społeczeństwa, które porusza trudne tematy – od konfliktów rodzinnych po kwestie tolerancji i przemocy. Akcja serialu, osadzona na warszawskiej ulicy Zacisznej i osiedlu „Pod Sosnami”, pozwala widzom utożsamić się z bohaterami, przeżywając ich radości, smutki i dramaty. W tym sezonie, stacja przygotowała prawdziwą ucztę! Fani mogą być pewni, że nie zabraknie niespodzianek i zwrotów akcji, które zapewnią niezapomniane wrażenia. 

W serialu występują:

  • Jasper Soltysiewicz (jako Justin Skotnicki)
  • Adrianna Biedrzynska (jako Malgorzata Zwolenska)
  • Anna Mrozowska (jako Renata)
  • Bronislaw Wroclawski (jako Jerzy Marczak)
  • Elzbieta Romanowska (jako Aldona Grzelak)
  • Jacek Rozenek (jako Artur Chowanski)
  • Jakub Wieczorek (jako Borys Grzelak)
  • Karolina Chapko (jako Dominika Kowalska)
  • Katarzyna Glinka (jako Kasia Górka)
  • Konrad Skolimowski (jako Patryk Jezierski)
  • Leslaw Zurek (jako Bruno Stanski)
  • Marcin Perchuc (jako Marek Zloty)
  • Marek Siudym (jako Anatol Koszyk)
  • Marieta Zukowska (jako Bozena Wisniewska)
  • Michal Rolnicki (jako Lukasz Sadowski)
  • Stanislawa Celinska (jako Amelia Wisniewska)
  • Wiktoria Gasiewska (jako Oliwia Zbrowska)
  • Zbigniew Buczkowski (jako Zdzislaw Cieslak)
Barwy szczęścia - Stazek (Olaf Kaprzyk)
