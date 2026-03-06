M jak miłość, odc. 1916: Joanna składa Rogowskiemu niemoralną propozycję. Zaplanowała wspólny wyjazd

Emisja 1916. odcinka M jak miłość. Kardiolożka zapoluje na Rogowskiego

Początkowy okres zatrudnienia Joanny Dobrzańskiej w wiejskim ośrodku zdrowia upłynie pod znakiem aklimatyzacji oraz pierwszych kontaktów z chorymi. Widzowie we wtorek, 10 marca 2026 roku o godzinie 20.55 na antenie TVP2 zobaczą jednak, że wybitnie uzdolniona specjalistka od chorób serca postanowi zdecydowanie skrócić dystans ze swoim przełożonym. Kobieta całkowicie zignoruje fakt służbowej podległości wobec Artura. Co więcej, w ogóle nie weźmie pod uwagę, że jej wybranek posiada kochającą żonę i stabilne życie rodzinne, a jego obecność w domu jest obecnie absolutnie kluczowa dla bliskich.

M jak miłość, odcinek 1916: Dobrzańska rozpoczyna otwarty flirt z szefem

Współpraca nabierze rumieńców, gdy Artur przekaże pod opiekę Joanny chorego z wynikami krwi sugerującymi zawał. Zlecone badanie EKG całkowicie potwierdzi trafność diagnozy internisty, który po raz kolejny udowodni medyczną wszechstronność. Dobrzańska będzie pod wielkim wrażeniem imponującej wiedzy oraz lekarskiego instynktu szefa. Postanowi natychmiast wyrazić uznanie w bezpośredni sposób, inicjując otwarty flirt z medykiem z grabińskiej przychodni.

- Naprawdę brawo za czujność doktorze...

Tymi słowami młoda specjalistka otwarcie skomplementuje przełożonego, wplatając w zawodową rozmowę bardzo jednoznaczny podtekst.

- Bez przesady. To są lata praktyki w wiejskiej przychodni. Mamy tutaj sporo zawałowców i chorób wieńcowych

Starszy lekarz poczuje się wyraźnie zakłopotany pochwałą ze strony nowej podwładnej, która budzi w nim coraz silniejsze i bardzo skrajne emocje.

Joanna zaplanuje wyjazd do Krakowa w 1916. odcinku M jak miłość. Zaprosi Artura

Sytuacja ulegnie zmianie, gdy lekarka niespodziewanie złoży Rogowskiemu propozycję opuszczenia Grabiny. Kobieta zaprosi szefa na krakowską konferencję medyczną, wierząc, że taki wyjazd pozwoli im spędzić dużo czasu we dwoje i lepiej się poznać.

- A właśnie, dostałam zaproszenie na konferencję kardiologiczną. Opieka pozawałowa. Kraków, listopad... Może dołączysz?

- To ciekawe nawet. Raczej nie dam rady

Mąż Marysi szybko spróbuje odrzucić to zaproszenie, doskonale wiedząc, że w obecnym, kryzysowym momencie kategorycznie nie może zostawić małżonki samej.

- Przemyśl to jeszcze...

Ambitna podwładna nie zamierza jednak łatwo odpuszczać i stanowczo spróbuje wywrzeć presję. Finalnie Artur odrzuci pomysł krakowskiej podróży, ale ta decyzja nie ostudzi zapału Dobrzańskiej. Jej fascynacja zajętym przełożonym będzie przybierać na sile w kolejnych odsłonach produkcji.

20