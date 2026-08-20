M jak miłość. Marysia nakryje Artura na kłamstwie. Romans z Joanną wyjdzie na jaw w nowym sezonie?

M jak miłość, odcinek 1937. Dlaczego Artur zrezygnuje z posady w szpitalu?

Pierwsze epizody kolejnego sezonu „M jak miłość” (od 1937. odcinka) będą przepełnione oszustwami Rogowskiego. Po spędzeniu nocy z Joanną bohater powróci do żony i nie odważy się na szczerość. Postanowi natomiast samodzielnie rzucić posadę w gródeckiej placówce, gdzie pracuje również jego kochanka.

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W 1937. odcinku telenoweli minie miesiąc od zakończenia współpracy Rogowskiego i Joanny w lokalnej przychodni. Teraz Artur dojdzie do wniosku, że musi całkowicie zerwać z nią kontakt i odejdzie ze szpitala. Powodem ma być strach przed ponowną zdradą oraz obawa, że żona dowie się o niewierności. Mężczyzna nie weźmie pod uwagę, że Rogowska zacznie bacznie obserwować zachowanie pary.

Według informacji portalu światserial.interia.pl nagła rezygnacja z etatu w Gródku bardzo zaskoczy Marysię. Zaniepokojona zapyta męża o powody podjęcia takiej decyzji, o której w ogóle nie została poinformowana. W tym momencie rozpocznie się seria kłamstw Artura.

„Dobrze, że zrezygnowałeś z pracy w szpitalu, też uważam, że za dużo wziąłeś sobie na głowę. Tylko zrobiło mi się trochę przykro, że nie powiedziałeś mi o tym wcześniej. Kiedyś mówiłeś mi o wszystkim... ”

„Wiem, po prostu szarpałem się z tym i nie chciałem dodatkowo jeszcze ciebie tym obciążać. Ale głupio wyszło... Przepraszam ”

M jak miłość po wakacjach. Oszustwa Rogowskiego i nocne spotkanie z kochanką

Aby odwrócić uwagę ukochanej, po wakacjach Artur zabierze ją na romantyczną przechadzkę po Grabinie. Bohater będzie czuły dla żony, choć jego myśli zaprzątnie młoda lekarka. W pewnej chwili otrzyma wiadomości od Joanny, która zacznie błagać o schadzkę w leśnej głuszy. Rogowski nie zastanawiając się długo, zostawi Marysię i uda się na spotkanie.

Jak donosi światserial.interia.pl, aby wymigać się od spędzania czasu z żoną, mężczyzna użyje wymówki o rzekomej wizycie domowej u jednego z chorych.

„Kochanie, tak mi przykro, ale nici z naszego spaceru. Mam pilną wizytę domową u pana Szulika. Nie mogłem odmówić... ”

W 1937. epizodzie „M jak miłość” Artur omal nie wpadnie podczas wychodzenia z domu. Odrzuci propozycję podwózki przez Marysię, a w dodatku zapomni zabrać niezbędną torbę z przyrządami medycznymi.

Kiedy Marysia z M jak miłość pozna prawdę o zdradzie męża?

Na razie pewne jest, że w poprzewakacyjnym, 1937. odcinku serialu prawda o romansie nie wyjdzie na jaw. Widzowie mogą być jednak spokojni – w jesiennych epizodach nadchodzącego sezonu Marysia w końcu odkryje, co tak naprawdę łączy jej męża z młodszą współpracowniczką.

Premiera 1937. odcinka M jak miłość w TVP2. Gdzie i kiedy oglądać?

Odcinek 1937. „M jak miłość” zostanie wyemitowany 7 września 2026 roku, punktualnie o 20:55. Będzie to oficjalne rozpoczęcie 27. serii hitowej produkcji telewizyjnej Dwójki po letniej przerwie.