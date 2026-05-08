"M jak miłość". Martyna i Jakub będą mieli romans. Ujawnione zdjęcie z planu zdradza szczegóły

Agnieszka Pyź
2026-05-08 13:20

Na planie „M jak miłość” rozwija się nowe uczucie! Wiele wskazuje na to, że w nadchodzącym sezonie, emitowanym jesienią 2026 roku, Martyna (w tej roli Magdalena Turczeniewicz) i Jakub (grany przez Krzysztofa Kwiatkowskiego) nawiążą ze sobą płomienny romans. Zza kulis nowo powstających odcinków wyciekła fotografia, która jednoznacznie potwierdza ich wspólny los po zakończeniu wakacji. Nim jednak oboje odnajdą szczęście, to Martyna jako pierwsza odkryje w sobie to uczucie. Karski będzie musiał trochę dojrzeć do decyzji. Poznaj najświeższe fakty.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1915. Martyna (Magdalena Turczeniewicz), Jakub Karski (Krzysztof Kwiatkowski)

Nowe uczucie w „M jak miłość”. Sprawdź, co przyniesie jesień 2026

Najbliższy sezon „M jak miłość”, do którego od kwietnia powstają kolejne odcinki, z pewnością dostarczy widzom ogromnych emocji! Potwierdzono, że przyjaciele, którzy pomagali sobie w trudnych chwilach – Martyna i Jakub, zostaną parą!

Od wielu miesięcy to właśnie oni wspierają się bezustannie. Karski pomagał Wysockiej poradzić sobie z jej złamanym sercem po tym, jak Marcin (w tej roli Mikołaj Roznerski) ożenił się z Kamą (zagraną przez Michalinę Sosnę). Z kolei Martyna stała murem za Kubą podczas jego rozstania z Kasią (Paulina Lasota) i w obliczu narodzin dziecka, które desperacko pragnął uznać za swoje.

To w dramatycznych okolicznościach, około dwóch miesięcy wstecz, Jakub dowiedział się od Martyny, że może liczyć na jej ciągłe wsparcie i ostatecznie doczeka się swojego wymarzonego potomka.

„Nie wiesz jeszcze, co ci tam zapisane w gwiazdach. Może jeszcze będziesz miał rodzinę... Będziesz miał swoją malutką Zosię” – powiedziała w serialu przyjaciółka do Karskiego.

Martyna zakochuje się w Jakubie tuż przed końcem sezonu

Krótko przed finałem aktualnego sezonu „M jak miłość”, konkretnie w 1935 odcinku, Martyna odkryje, że jej uczucie do Jakuba przeradza się w miłość i na pewno nie jest to zwykła relacja przyjacielska. Oczywiście z początku nie wyzna Karskiemu, co tak naprawdę czuje. Obawia się, czy jej miłość jest w pełni odwzajemniona. Widziała przecież nieraz, jak z ogromnym uczuciem mężczyzna wspominał o Kasi, której, mimo rozwodu, nigdy nie przestał darzyć szczególnymi względami.

Martyna i Jakub w nadchodzącym sezonie „M jak miłość” będą parą. Fotografię z planu rozwiewają wątpliwości

Historia miłosna Martyny i Jakuba rozwinie się w kolejnym sezonie „M jak miłość”, zadebiutującym po wakacjach. O dalszych losach tych bohaterów trochę opowiedzieli sami wykonawcy. Magdalena Turczeniewicz i Krzysztof Kwiatkowski podzielili się w mediach społecznościowych fotografiami prosto z domu serialowego Jakuba. Wynika z nich jednoznacznie, że z dotychczasowej przyjaźni powstanie coś dużo poważniejszego.

