M jak miłość. Kiedy prapremiera na TVP VOD? 1937 odcinek nowego sezonu wcześniej niż w telewizji

Kiedy premiera 1937 odcinka „M jak miłość” na TVP VOD?

Fani telewizyjnego hitu doskonale znają już system wcześniejszego udostępniania nowości. Podobnie jest w przypadku startu kolejnej serii kultowej produkcji, dlatego też pierwszy powakacyjny epizod z numerem 1937 trafia do sieci 1 września, mimo że na telewizyjnych ekranach zagości dopiero szóstego dnia tego miesiąca.

Trzeba mieć na uwadze, że wcześniejsze oglądanie różni się od standardowego korzystania z serwisu. Gdy epizod zostanie już wyemitowany na antenie Dwójki, bez problemu obejrzymy go za darmo. Jeśli jednak zależy nam na opcji przedpremierowej, konieczne jest posiadanie aktywnego konta i opłaconego abonamentu na platformie VOD.

Gdzie obejrzeć 1937 odcinek „M jak miłość” przed emisją?

Najwierniejsi widzowie, którzy z niecierpliwością wyczekują powrotu swoich ulubieńców, mogą śledzić ich losy na platformie TVP VOD. Wraz z początkiem września w usłudze zadebiutują od razu dwie odsłony nowego sezonu, czyli odcinki 1937 oraz 1938. Nie należy jednak spodziewać się ich z samego rana, bo najprawdopodobniej pojawią się one w godzinach wieczornych, podobnie jak w przypadku tradycyjnej, telewizyjnej ramówki.

Co się wydarzy w 1937 odcinku „M jak miłość”?

Po długiej, wakacyjnej przerwie fani dowiedzą się, jak potoczyły się najbardziej emocjonujące wątki. Sporo uwagi poświęcone będzie z pewnością konsekwencjom zażyłości łączącej Artura (w tej roli Robert Moskwa) oraz Joannę (graną przez Dominikę Sakowicz). Mężczyzna za wszelką cenę postara się zakończyć tę relację, ratując jednocześnie swój związek z Marią (Małgorzata Pieńkowska). Sytuacja skomplikuje się, gdy w 1937 odcinku byli kochankowie ponownie staną ze sobą twarzą w twarz. Choć Rogowski zechce utrzymać chłodne relacje, szybko uświadomi sobie silne uczucie i otwarcie przyzna Joannie, że jego miłość nigdy nie przeminie.

Tym samym start powakacyjnej ramówki zapowiada niezwykle trudne decyzje, przed jakimi stanie Artur Rogowski, choć to oczywiście zaledwie początek zawiłych historii z życia bohaterów. Dzięki dostępności epizodów na TVP VOD, najbardziej niecierpliwi internauci już teraz mogą poznać rozwój wydarzeń, nie czekając na telewizyjną emisję serialu.

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