Pierwsza miłość, odcinek 4240: Kamil zginie na misji? Potężna eksplozja w Kosowie przerazi Angelikę [ZDJĘCIA]

Angelika w minionym sezonie zmagała się z poważną chorobą nowotworową, o czym jej ukochany, Kamil Biały, nie miał pojęcia. Przebywając na wojskowej przysiędze, zaniepokojony nieobecnością dziewczyny, zaczął nawet podejrzewać ją o zdradę.

Kiedy zdrowie Angeliki uległo poprawie, zatrudniła się w salonie jubilerskim. Jej radość przerwało dramatyczne wydarzenie, gdy została uprowadzona przez niebezpieczną grupę, skonfliktowaną z jej ojcem Bolesławem. Żądający milionowego okupu napastnicy spotkali się z bezwzględną grą Bolesława, który ostatecznie został ciężko ranny.

Po tych traumatycznych przeżyciach Angelika i Eliza niespodziewanie wyznały, że porwanie zostało sfingowane, by wydostać się z rąk toksycznego Bolesława. Kamil, dowiedziawszy się o wszystkim, zrozumiał swoje uczucia, ale ich wspólne szczęście znów jest zagrożone.

"Pierwsza miłość" odcinek 4240: Angelika zatrudni się w klinice We-Med

Starając się zostawić za sobą przeszłość, Angelika podejmie pracę jako salowa w klinice We-Med. Nowe obowiązki pozwolą jej na odnalezienie równowagi i nawiązanie lepszych relacji z Filipem.

"Pierwsza miłość" odcinek 4240: Wybuch w Kosowie. Czy Kamil przeżyje?

Podczas rozmowy telefonicznej z przebywającym w Kosowie Kamilem, Angelika odzyska wiarę w przyszłość. Niestety, połączenie zostanie nagle przerwane potężnym wybuchem.

Przerażona brakiem wieści o losie ukochanego, Angelika zwróci się z błaganiem o pomoc do znienawidzonego ojca. Ten jednak wykorzysta sytuację do własnych celów, pokazując po raz kolejny swoją bezwzględną naturę.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie emisja 4240. odcinka?

4240. Odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można zobaczyć we wtorek, 1 września w Polsacie o godz. 18:00. Wszystkie odcinki dostępne są na platformie streamingowej Polsat box Go.

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