Pierwsza miłość, odcinek 4240: Kamil zginie na misji? Potężna eksplozja w Kosowie przerazi Angelikę [ZDJĘCIA]

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-01 10:37

W nadchodzących odcinkach "Pierwszej miłości" po wakacjach los nie oszczędzi Angeliki. W 4240. odcinku serialu, kiedy dziewczyna w końcu odnajdzie upragniony spokój i rozpocznie nową pracę, jej świat znów legnie w gruzach. Tragiczne informacje z Kosowa postawią pod znakiem zapytania życie Kamila. Czy ukochany przeżyje eksplozję miny?

Angelika w minionym sezonie zmagała się z poważną chorobą nowotworową, o czym jej ukochany, Kamil Biały, nie miał pojęcia. Przebywając na wojskowej przysiędze, zaniepokojony nieobecnością dziewczyny, zaczął nawet podejrzewać ją o zdradę.

Kiedy zdrowie Angeliki uległo poprawie, zatrudniła się w salonie jubilerskim. Jej radość przerwało dramatyczne wydarzenie, gdy została uprowadzona przez niebezpieczną grupę, skonfliktowaną z jej ojcem Bolesławem. Żądający milionowego okupu napastnicy spotkali się z bezwzględną grą Bolesława, który ostatecznie został ciężko ranny.

Po tych traumatycznych przeżyciach Angelika i Eliza niespodziewanie wyznały, że porwanie zostało sfingowane, by wydostać się z rąk toksycznego Bolesława. Kamil, dowiedziawszy się o wszystkim, zrozumiał swoje uczucia, ale ich wspólne szczęście znów jest zagrożone.

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"Pierwsza miłość" odcinek 4240: Wybuch w Kosowie. Czy Kamil przeżyje?

Podczas rozmowy telefonicznej z przebywającym w Kosowie Kamilem, Angelika odzyska wiarę w przyszłość. Niestety, połączenie zostanie nagle przerwane potężnym wybuchem.

Przerażona brakiem wieści o losie ukochanego, Angelika zwróci się z błaganiem o pomoc do znienawidzonego ojca. Ten jednak wykorzysta sytuację do własnych celów, pokazując po raz kolejny swoją bezwzględną naturę.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie emisja 4240. odcinka?

4240. Odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można zobaczyć we wtorek, 1 września w Polsacie o godz. 18:00. Wszystkie odcinki dostępne są na platformie streamingowej Polsat box Go.

Kamil i Angelika z Pierwszej miłości. Na miniaturach Kamil w mundurze. Losy bohaterów śledź na Eska.
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