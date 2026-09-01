Pierwsza miłość, odcinek 4240: Róża będzie chciała zostawić Wadlewo! Niespodziewane znalezisko Mirona ją uratuje

Dramat zapoczątkowało potrącenie Kazanowej (Elżbieta Romanowska), u której w 4236. odcinku zdiagnozowano nieodwracalne uszkodzenie płata czołowego. Sprawca zdarzenia, Zenek, nie poradził sobie z wyrzutami sumienia i w 4233. epizodzie wyjawił prawdę Róży. Kobieta postanowiła działać w imieniu cierpiącego Seweryna, zapowiadając w 4237. odcinku zgłoszenie sprawy na policję. Mieszkańcy Wadlewa odebrali to jako bezpardonowy atak na samotnego ojca niepełnosprawnego Mirona. Agresja sąsiadów szybko przybrała na sile, a na szybie sklepu należącego do oskarżycielki namalowano wulgarne hasło „Kłamliwa świnia”. Dodatkowym ciosem okazał się brak wsparcia ze strony zięcia Olka, który zarzucił teściowej manipulowanie faktami. Odrzucona przez lokalną społeczność Róża stała się łatwym celem dla zmanipulowanego tłumu.

"Pierwsza miłość" odcinek 4240: Miron z przełomowym dowodem w obronie zaszczutej Róży

Wydarzenia w 4240. epizodzie, zaplanowanym na okres po wakacjach, ukażą pogłębiający się kryzys psychiczny Róży. Zmasowana nienawiść ze strony lokalnej społeczności, ciągłe publiczne upokorzenia i akty wandalizmu wymierzone w jej miejsce pracy doprowadzą ją na skraj wytrzymałości. Pozbawiona oparcia w najbliższych, kobieta zacznie całkowicie poważnie przygotowywać się do ostatecznego opuszczenia Wadlewa.

Kiedy wyjazd wydaje się niemal pewny, następuje nieoczekiwany zwrot akcji. Główną rolę odegra w nim Miron, o którego bezpieczną przyszłość tak bardzo martwił się Zenek. Niepełnosprawny mężczyzna natrafi na niezwykle istotne znalezisko, rzucające zupełnie nowe światło na tajemnicze zniknięcie i wypadek Kazanowej.

Pozostaje pytanie, czy odkryty przez niego ślad wystarczy, aby oczyścić Różę z kłamliwych zarzutów i ostatecznie uciszyć agresywnych sąsiadów.

"Pierwsza miłość" - kiedy i gdzie emisja 4240. odcinka?

4240. Odcinek serialu "Pierwsza miłość" będzie można zobaczyć we wtorek, 1 września w Polsacie o godz. 18:00. Wszystkie odcinki dostępne są na platformie streamingowej Polsat box Go.

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