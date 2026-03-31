Kasia pełna obaw przed ślubem z Mariuszem w "M jak miłość". Wiadomość od Jakuba sporo zmieni

"M jak miłość". Co wydarzy się w 1924. odcinku? (emisja 13 kwietnia)

W 1924. odcinku serialu "M jak miłość" Kasia i Mariusz rozpoczną przygotowania do swojego wielkiego dnia. Sanocki będzie przekonany, że uroczystość wypadnie idealnie, jednak jego wybranka nie podzieli tego entuzjazmu. Głównym powodem jej obaw pozostanie fakt, że nieustannie okłamuje zarówno przyszłego męża, jak i Jakuba w kwestii ojcostwa małej Zosi. Tajemnica ta będzie mogła wyjść na jaw w najmniej oczekiwanym momencie.

- Będziemy mieli cudowny ślub - obieca jej Mariusz.

Aktorka wcielająca się w rolę Kasi skomentowała sytuację swojej bohaterki.

- Przygotowania do ślubu powinny być pięknym czasem, wyjątkowym w życiu każdej kobiety. Niestety w przypadku Kasi w każdej chwili ta bajka może się bardzo źle dla niej skończyć - powiedziała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Jakub zaskoczy Kasię tuż przed ceremonią. Niespodziewany kontakt w "M jak miłość"

Mimo rozterek, w 1924. odcinku "M jak miłość" Karska ubierze suknię ślubną i razem z Sanockim pojawi się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Zbliżająca się chwila zawarcia małżeństwa nie umknie uwadze Jakuba. Tuż przed rozpoczęciem ceremonii Karski postanowi skontaktować się z byłą partnerką, by przekazać jej najlepsze życzenia.

- Cześć Kasiu, dzisiaj twój wielki dzień. Nam się nie udało, ale mam nadzieję, że ty będziesz szczęśliwa - wyzna jej Jakub.

Gest Jakuba w 1924. odcinku "M jak miłość" mocno poruszy Kasię. Były mąż wykaże się wielkodusznością, pomimo krzywd, jakich od niej doznał. Świadomość, że nadal go oszukuje, spotęguje u Karskiej wyrzuty sumienia i wywoła kolejne wątpliwości przed ołtarzem.

- Kasia nie jest przekonana, czy podejmuje właściwą decyzję. Zosia jest córką Jakuba i ten mężczyzna zawsze będzie kimś wyjątkowym w jej życiu - przyznała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Czy Kasia odwoła ślub w 1924. odcinku "M jak miłość"? Decyzja już zapadła

W 1924. odcinku "M jak miłość" Kasia będzie miała pełną świadomość, jak bardzo Jakub pragnął zostać ojcem. Paradoksalnie, jego marzenie się spełniło, lecz on pozostanie w niewiedzy. Pomimo wewnętrznych rozterek, kobieta zdecyduje się kontynuować swój plan, obawiając się, że rezygnacja ze ślubu z Mariuszem zniszczyłaby całą jej dotychczasową strategię.

- Kasia nie ma wyjścia i musi brnąć dalej w te kłamstwa - spuentowała Paulina Lasota w "Kulisach M jak miłość".

Tym samym w 1924. odcinku "M jak miłość" uroczystość zaślubin dojdzie do skutku. Kasia i Mariusz oficjalnie zostaną mężem i żoną, mimo ciążących nad nimi tajemnic.