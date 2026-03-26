"M jak miłość". Dwuznaczny prezent Joanny dla Artura. Młoda lekarka nie ukrywa swoich zamiarów

Agnieszka Pyź
2026-03-26 13:42

W 1921. odcinku serialu "M jak miłość" Joanna (Dominika Sakowicz) postanowi wykorzystać dzień urodzin Artura Rogowskiego (Robert Moskwa), aby zacieśnić relacje z żonatym przełożonym. Młoda kobieta ma pełną świadomość, że mąż Marysi (Małgorzata Pieńkowska) darzy ją wyraźną sympatią, dlatego zamiast zachować profesjonalny dystans, decyduje się na odważne kroki. Lekarka wręczy jubilatowi bukiet czerwonych róż, będących symbolem namiętności, a następnie otwarcie wyzna, że wiek mężczyzny nie gra dla niej najmniejszej roli. Zaskakująca deklaracja w 1921. odcinku "M jak miłość" sprawi, że Rogowski poczuje się wyjątkowo doceniony.

Autor: MTL Maxfilm/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1921. Joanna (Dominika Sakowicz), Artur Rogowski (Robert Moskwa)

M jak miłość, odcinek 1921: Data emisji i samotność Artura

Epizod numer 1921 serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Tego dnia Artur będzie obchodził swoje święto, jednak od samego rana będzie mu towarzyszył ogromny smutek, ponieważ nikt z jego domowników nie złoży mu życzeń. Mężczyzna poczuje się głęboko dotknięty zachowaniem Marysi (Małgorzata Pieńkowska), teściowej Barbary (Teresa Lipowska) oraz córki Agnes (Amanda Mincewicz). Rogowski uda się do przychodni w fatalnym nastroju, będąc przekonanym, że bliscy o nim zapomnieli, ale wtedy Joanna po raz kolejny pokaże, że szef jest dla niej niezwykle ważny.

M jak miłość, odc. 1921: Zaskakujący upominek Joanny dla Rogowskiego

Chociaż tego dnia młoda lekarka nie będzie miała dyżuru, w 1921. odcinku "M jak miłość" specjalnie pojawi się w przychodni, zapuka do drzwi gabinetu Artura i wręczy mu naręcze czerwonych róż, które od zawsze kojarzą się z niezwykle silnym, miłosnym pożądaniem. W ten odważny sposób Joanna spróbuje okazać swojemu przełożonemu ogromną wdzięczność, a także podkreślić zakazane uczucie i niezwykle silną więź emocjonalną, która rodzi się między nimi przy każdym najdrobniejszym spojrzeniu.

M jak miłość, 1921 odcinek: Rogowski uświadamia sobie intencje Joanny

Kiedy w 1921. odcinku "M jak miłość" Artur spojrzy na przyniesione przez młodą lekarkę kwiaty, na jego twarzy natychmiast zagości szeroki uśmiech. W ułamku sekundy zniknie jego cały poranny smutek i rozczarowanie bliskimi. Mężczyzna odniesie wrażenie, że w tym wyjątkowym dniu wyłącznie Joannie zależy na jego samopoczuciu i szczęściu.

M jak miłość odc. 1921: Artur żali się Joannie na zachowanie Marysi i córek

Chwilę później w 1921. odcinku "M jak miłość" Rogowski zacznie otwarcie narzekać w obecności Joanny na swoją rodzinę, podkreślając, że lekarka jako jedyna pamiętała o jego święcie. Zrezygnowany mężczyzna nie będzie zakładał, że w rodzinnym domu w Grabinie czeka na niego jakakolwiek niespodzianka, gdyż uzna, że żona i córki całkowicie wymazały tę datę z pamięci.

Ta pozornie niewinna i cicha rozmowa Artura z Joanną w 1921. odcinku "M jak miłość" zostanie niespodziewanie przerwana przez Agnes. Córka lekarza natychmiast zorientuje się, że doktor Dobrzańska wykazuje zdecydowanie zbyt duże zainteresowanie jej żonatym ojcem.

