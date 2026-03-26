"M jak miłość". Dwuznaczny prezent Joanny dla Artura. Młoda lekarka nie ukrywa swoich zamiarów

M jak miłość, odcinek 1921: Data emisji i samotność Artura

Epizod numer 1921 serialu "M jak miłość" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 30 marca 2026 roku, o godzinie 20.55 na antenie TVP2. Tego dnia Artur będzie obchodził swoje święto, jednak od samego rana będzie mu towarzyszył ogromny smutek, ponieważ nikt z jego domowników nie złoży mu życzeń. Mężczyzna poczuje się głęboko dotknięty zachowaniem Marysi (Małgorzata Pieńkowska), teściowej Barbary (Teresa Lipowska) oraz córki Agnes (Amanda Mincewicz). Rogowski uda się do przychodni w fatalnym nastroju, będąc przekonanym, że bliscy o nim zapomnieli, ale wtedy Joanna po raz kolejny pokaże, że szef jest dla niej niezwykle ważny.

M jak miłość, odc. 1921: Zaskakujący upominek Joanny dla Rogowskiego

Chociaż tego dnia młoda lekarka nie będzie miała dyżuru, w 1921. odcinku "M jak miłość" specjalnie pojawi się w przychodni, zapuka do drzwi gabinetu Artura i wręczy mu naręcze czerwonych róż, które od zawsze kojarzą się z niezwykle silnym, miłosnym pożądaniem. W ten odważny sposób Joanna spróbuje okazać swojemu przełożonemu ogromną wdzięczność, a także podkreślić zakazane uczucie i niezwykle silną więź emocjonalną, która rodzi się między nimi przy każdym najdrobniejszym spojrzeniu.

M jak miłość, 1921 odcinek: Rogowski uświadamia sobie intencje Joanny

Kiedy w 1921. odcinku "M jak miłość" Artur spojrzy na przyniesione przez młodą lekarkę kwiaty, na jego twarzy natychmiast zagości szeroki uśmiech. W ułamku sekundy zniknie jego cały poranny smutek i rozczarowanie bliskimi. Mężczyzna odniesie wrażenie, że w tym wyjątkowym dniu wyłącznie Joannie zależy na jego samopoczuciu i szczęściu.

M jak miłość odc. 1921: Artur żali się Joannie na zachowanie Marysi i córek

Chwilę później w 1921. odcinku "M jak miłość" Rogowski zacznie otwarcie narzekać w obecności Joanny na swoją rodzinę, podkreślając, że lekarka jako jedyna pamiętała o jego święcie. Zrezygnowany mężczyzna nie będzie zakładał, że w rodzinnym domu w Grabinie czeka na niego jakakolwiek niespodzianka, gdyż uzna, że żona i córki całkowicie wymazały tę datę z pamięci.

Ta pozornie niewinna i cicha rozmowa Artura z Joanną w 1921. odcinku "M jak miłość" zostanie niespodziewanie przerwana przez Agnes. Córka lekarza natychmiast zorientuje się, że doktor Dobrzańska wykazuje zdecydowanie zbyt duże zainteresowanie jej żonatym ojcem.