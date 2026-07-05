Denzel Dumfries przechodzi do Realu Madryt. Ile zapłacono za obrońcę?

Kulisy transferu reprezentanta Holandii

30-letni boczny obrońca podpisał długoterminową umowę, która będzie obowiązywać do końca sezonu 2029/2030. Zespoły nie ujawniły oficjalnie dokładnej kwoty transakcji. Na stronie internetowej włoskiego klubu przekazano jedynie informację o aktywacji klauzuli wykupu. Według włoskiej agencji prasowej ANSA wartość odstępnego wyniosła około 20 milionów euro.

Piłkarz spędził w zespole z Mediolanu pięć ostatnich lat swojej kariery. W tym czasie jego dotychczasowy kontrakt miał obowiązywać jeszcze do 2028 roku. W barwach włoskiej drużyny zawodnik świętował liczne sukcesy na krajowym podwórku. Zdołał on dwukrotnie wywalczyć mistrzostwo Włoch, a także po trzy razy sięgnął po Puchar i Superpuchar tego kraju.

„Holenderski boczny obrońca przechodzi do Realu po 207 meczach, 27 golach i 28 asystach oraz ośmiu trofeach. (...) Dla Denzela San Siro i Mediolan zawsze będą domem”

Kto jeszcze wzmocni hiszpański klub?

Sprowadzenie Holendra to bezpośredni efekt działań prezesa Florentino Pereza. Zrealizował on tym samym swoje przedwyborcze obietnice dotyczące budowy składu. Włodarz madryckiej drużyny zapowiadał wcześniej zakontraktowanie portugalskiego szkoleniowca Jose Mourinho. Kolejnym obiecanym wzmocnieniem miał być francuski środkowy obrońca Ibrahima Konate z Liverpoolu, co również doszło do skutku.

W trwającym okienku transferowym do ekipy Królewskich dołączyli także inni znani zawodnicy. Zespół wzmocnił najpierw hiszpański piłkarz Marc Cucurella. Dodatkowo kadrę drużyny zasilił również reprezentant Portugalii Bernardo Silva. Oznacza to ogromne wzmocnienia dla aktualnych mistrzów Hiszpanii.