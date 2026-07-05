Bożydar spotyka się z Jolantą w "Na Wspólnej"! Odmieniona Miauczyńska zaplanuje zemstę na Milenie?

Plany Bożydara w "Na Wspólnej". Brygida znajdzie idealny lokal

W 4242. epizodzie "Na Wspólnej" Brygida zaprowadzi Bożydara na dach budynku przy tytułowej ulicy, pokazując mu idealne miejsce na wymarzoną restaurację. Klusek kategorycznie odrzuci bezczynność po przeprowadzce do stolicy i porzuceniu branży mięsnej. Zamiast tego skupi się na zupełnie nowym pomyśle biznesowym, który ściśle połączy ze swoimi kulinarnymi pasjami.

Przyszła synowa z powodzeniem zlokalizuje przestrzeń idealną dla mężczyzny dysponującego odpowiednim doświadczeniem. Sytuacja jednak szybko się skomplikuje, ponieważ chrapkę na tę samą nieruchomość zagną również Ilona Zdybicka (Anna Samusionek) oraz Adrian Baliszewski (Piotr Jankowski). Mimo silnej konkurencji Miauczyńska i Klusek kategorycznie odmówią wycofania się z wyścigu o prestiżowy adres. Bożydar osobiście oceni potencjał dachu i błyskawicznie wpadnie w absolutny zachwyt.

Bożydar z "Na Wspólnej" będzie świętował z Jolantą z dala od żony

W 4242. odcinku "Na Wspólnej" biznesmen uwierzy, że narzeczona jego syna odkryła prawdziwy skarb na gastronomicznej mapie Warszawy. Restauracja otwarta w takim punkcie i oferująca zachwycający widok z dachu z miejsca zagwarantuje finansowy triumf. Klusek postanowi natychmiast uczcić to obiecujące znalezisko oraz szczegółowo omówić dalsze kroki inwestycyjne.

Mężczyzna kategorycznie wykluczy jednak świętowanie w towarzystwie własnej żony. Milena (Katarzyna Kwiatkowska) dopuści się zdrady zaufania, potajemnie flirtując z obcymi mężczyznami przez aplikację randkową i publikując tam swoje odważne fotografie. O tych wybrykach doniesie Bożydarowi właśnie Jolanta. Choć Kluskowa ulegnie szantażowi i zapłaci rywalce za milczenie, Miauczyńska bez skrupułów przekaże kompromitujące materiały zdradzanemu mężowi.

Rozwścieczona Milena nie pozostała bierna i w ramach odwetu zrujnuje romantyczne spotkanie Jolanty z Tobiaszem (Jacek Grondowy), ujawniając mu prawdziwe oblicze kobiety. Skandal z udziałem aplikacji randkowej sprawi, że małżeństwo Klusków zawiśnie na włosku, nie dając żadnych szans na szybkie pojednanie. W efekcie w 4242. odcinku "Na Wspólnej" Bożydar całkowicie zignoruje żonę, decydując się na wieczór w towarzystwie Miauczyńskiej. Matka Brygidy z zimną krwią zaplanuje wykorzystanie tego małżeńskiego kryzysu do własnych celów.

Metamorfoza Jolanty w "Na Wspólnej". Miauczyńska zacznie kusić Kluska

Wieczorne spotkanie w 4242. odcinku "Na Wspólnej" obnaży zupełnie nieznane oblicze Jolanty. Kobieta umówi się z przedsiębiorcą w luksusowej restauracji, dlatego zadba o nienaganną prezencję dopasowaną do prestiżu miejsca. Bożydar przyjdzie na kolację w eleganckim garniturze, z kolei jego towarzyszka wystąpi w olśniewającej sukience, robiąc na nim ogromne wrażenie.

Miauczyńska potraktuje to wyjście niezwykle poważnie, inwestując spore środki w profesjonalny makijaż oraz staranne ułożenie włosów. Jej wygląd diametralnie odbiegnie od codziennego, skromnego wizerunku, do którego przyzwyczaiła widzów. Metamorfoza matki Brygidy okaże się na tyle spektakularna, że znajomym z trudnością przyjdzie rozpoznanie jej na ulicy.

Zdybicka i Baliszewski z "Na Wspólnej" zaatakują. Afera w restauracji

Rozwój wydarzeń w 4242. odcinku "Na Wspólnej" jasno zasugeruje, że zdeterminowana Jolanta wzięła na celownik majątek Bożydara. Odbicie bogatego męża Milenie stanowić będzie dla niej idealną formę zemsty, a jednocześnie szansę na komfortowe życie. Klusek dysponuje bowiem sporym kapitałem, który wkrótce miałby przynieść kolejne gigantyczne zyski z nowej restauracji na dachu.

Taki scenariusz idealnie wpasuje się w luki finansowe Jolanty, która wcześniej straci fundusze ze skradzionych kosztowności. Jedynie Remek (Maciej Kobiela) wiedział o tym przestępstwie i wymusił zwrot łupu. Randka przebiegnie w fantastycznej atmosferze, a Miauczyńska z powodzeniem zacznie uwodzić wyraźnie zadowolonego inwestora.

Sielankę w 4242. odcinku "Na Wspólnej" brutalnie przerwie jednak pojawienie się Ilony oraz Adriana. Zdybicka i Baliszewski usłyszą głośną opowieść Bożydara o kulinarnym biznesie i natychmiast zaczną z niego kpić. W pewnym momencie bezczelnie nazwą przedsiębiorcę "burakiem z kasą", co błyskawicznie wywoła furię Kluska i doprowadzi do ostrej reakcji.

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