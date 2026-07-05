Nowy kardiochirurg załatwi Adamskiego w "Na Wspólnej". Wszystko przez jedno

Nowy lekarz w „Na Wspólnej” zintegruje zespół. Wpłynie na nawyki kolegów

W 4241. odcinku serialu „Na Wspólnej” nowy specjalista na oddziale kardiochirurgii postanowi zbliżyć się do pozostałych lekarzy. Wcześniej Greg zdąży zyskać sympatię Nalepy (Przemysław Sadowski), który pod wpływem nowego kolegi zdecyduje się na zmiany w swoim stylu życia – zacznie dbać o dietę i zwiększy aktywność fizyczną, chcąc dorównać Kalskiemu.

W 4241. odsłonie „Na Wspólnej” Greg wpadnie na pomysł udziału w biegu charytatywnym, namawiając do tego również innych pracowników szpitala. Zaoferuje im darmowe treningi, aby odpowiednio przygotować ich do startu. Jednym z chętnych będzie Tomasz, jednak szybko przekona się, że podjął złą decyzję.

Adamski w „Na Wspólnej” nie podoła treningowi. Będzie wymagał podłączenia kroplówki

W 4241. odcinku „Na Wspólnej” morderczy trening u boku Kalskiego doprowadzi Tomasza do skrajnego wyczerpania. Adamski w pewnym momencie nie będzie miał siły, aby stać o własnych siłach i upadnie. Kamil (Kazimierz Mazur) wraz z Gregiem będą zmuszeni pomóc mu wstać i bezpiecznie odprowadzić na oddział. Zdecydowanie słabsza kondycja Tomasza mocno odznaczy się na tle formy nowego kolegi.

W najnowszym epizodzie „Na Wspólnej” stan Adamskiego będzie wymagał natychmiastowego podłączenia kroplówki, by postawić go na nogi. Kiedy Greg pomoże wycieńczonemu lekarzowi wrócić do placówki medycznej, opiekę nad nim przejmie Ada (Monika Obara). Kardiochirurg nie będzie krył frustracji, że Kalski bezlitośnie obnażył jego słabą formę fizyczną na oczach całego personelu i partnerki.

Tomasz w „Na Wspólnej” wyciągnie wnioski z bolesnej lekcji?

Z pewnością Tomaszowi z „Na Wspólnej” uda się zregenerować po morderczym wycisku. Mimo to nie podzieli entuzjazmu Lwa wobec nowego specjalisty. Pytanie brzmi, czy Adamski postanowi zacisnąć zęby, aby udowodnić Kalskiemu swoją wartość, czy może całkowicie zrezygnuje z dalszych przygotowań do biegu? Tego widzowie dowiedzą się z nadchodzących epizodów serialu.

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