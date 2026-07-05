Nowy kardiochirurg załatwi Adamskiego w "Na Wspólnej". Wszystko przez jedno

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-07-05 17:47

W 4241. odcinku „Na Wspólnej” Greg (Michał Sitarski) zacznie mobilizować współpracowników ze szpitala do udziału w charytatywnym biegu, deklarując jednocześnie pomoc w przygotowaniach. Z oferty skorzysta między innymi Adamski (Tomasz Piątkowski), ale szybko tego pożałuje. Skrajnie wyczerpany lekarz po treningu będzie wymagał interwencji medycznej. Czy przetrwa morderczy wycisk od Kalskiego?

Mężczyzna w szarej kurtce sportowej, Tomasz Adamski (Tomasz Piątkowski), jest podtrzymywany przez kardiochirurga Grega (Michał Sitarski) w niebieskim stroju medycznym, idących przez park po morderczym treningu. W tle stoi kolejny lekarz. Więcej o ich losach przeczytasz na naszym portalu.
Autor: TVN/TOMASZ URBANEK/ Materiały prasowe x-news Nowy kardiochirurg załatwi Adamskiego w "Na Wspólnej". Wszystko przez jedno

Nowy lekarz w „Na Wspólnej” zintegruje zespół. Wpłynie na nawyki kolegów

W 4241. odcinku serialu „Na Wspólnej” nowy specjalista na oddziale kardiochirurgii postanowi zbliżyć się do pozostałych lekarzy. Wcześniej Greg zdąży zyskać sympatię Nalepy (Przemysław Sadowski), który pod wpływem nowego kolegi zdecyduje się na zmiany w swoim stylu życia – zacznie dbać o dietę i zwiększy aktywność fizyczną, chcąc dorównać Kalskiemu.

W 4241. odsłonie „Na Wspólnej” Greg wpadnie na pomysł udziału w biegu charytatywnym, namawiając do tego również innych pracowników szpitala. Zaoferuje im darmowe treningi, aby odpowiednio przygotować ich do startu. Jednym z chętnych będzie Tomasz, jednak szybko przekona się, że podjął złą decyzję.

Adamski w „Na Wspólnej” nie podoła treningowi. Będzie wymagał podłączenia kroplówki

W 4241. odcinku „Na Wspólnej” morderczy trening u boku Kalskiego doprowadzi Tomasza do skrajnego wyczerpania. Adamski w pewnym momencie nie będzie miał siły, aby stać o własnych siłach i upadnie. Kamil (Kazimierz Mazur) wraz z Gregiem będą zmuszeni pomóc mu wstać i bezpiecznie odprowadzić na oddział. Zdecydowanie słabsza kondycja Tomasza mocno odznaczy się na tle formy nowego kolegi.

W najnowszym epizodzie „Na Wspólnej” stan Adamskiego będzie wymagał natychmiastowego podłączenia kroplówki, by postawić go na nogi. Kiedy Greg pomoże wycieńczonemu lekarzowi wrócić do placówki medycznej, opiekę nad nim przejmie Ada (Monika Obara). Kardiochirurg nie będzie krył frustracji, że Kalski bezlitośnie obnażył jego słabą formę fizyczną na oczach całego personelu i partnerki.

Tomasz w „Na Wspólnej” wyciągnie wnioski z bolesnej lekcji?

Z pewnością Tomaszowi z „Na Wspólnej” uda się zregenerować po morderczym wycisku. Mimo to nie podzieli entuzjazmu Lwa wobec nowego specjalisty. Pytanie brzmi, czy Adamski postanowi zacisnąć zęby, aby udowodnić Kalskiemu swoją wartość, czy może całkowicie zrezygnuje z dalszych przygotowań do biegu? Tego widzowie dowiedzą się z nadchodzących epizodów serialu.

Na Wspólnej, odcinek 4241: Nowy kardiochirurg wykończy Adamskiego! Tak go załatwi Greg Kalski - ZDJĘCIA
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