"M jak miłość". Artur okłamuje córkę, by czuwać przy chorej Joannie - ZWIASTUN

Agnieszka Pyź
2026-04-21 12:21

W 1927. odcinku "M jak miłość" Artur (Robert Moskwa) posunie się do poważnych kłamstw, by móc zajmować się chorą Joanną (Dominika Sakowicz). Choć w tym samym czasie jego żona Marysia (Małgorzata Pieńkowska) również będzie potrzebować pomocy medycznej, Rogowski całkowicie skupi się na młodej lekarce, do której żywi coraz silniejsze uczucia. Sytuację uratuje dopiero interwencja Agnes (Amanda Mincewicz). Gdy Artur okłamie córkę co do miejsca pobytu, ta każe mu natychmiast wracać do domu i zająć się własną żoną.

Autor: TVP VOD/ Materiały prasowe M jak miłość odc. 1927. Joanna (Dominika Sakowicz), Artur Rogowski (Robert Moskwa)

M jak miłość: Artur poświęca się chorej Joannie

W 1927. odcinku "M jak miłość" choroba Joanny całkowicie zaprzątnie myśli Artura. Trwająca w Grabinie epidemia grypy sprawi, że Rogowski nie będzie w stanie skupić się na niczym innym. Mimo że terapeutka Judyta (Paulina Chruściel) spróbuje zająć się chora lekarką, by odciąć od niej męża Marysi, Artur i tak znajdzie sposób, by się z nią spotkać. Obecność Joanny znów sprawi, że zapomni o otaczającej go rzeczywistości.

M jak miłość: Rogowski zapomina o żonie w 1927. odcinku

Zmartwiony Artur spędzi z Joanną długie godziny, tracąc przy tym poczucie czasu. Widok osłabionej lekarki, potrzebującej jego opieki, wzbudzi w nim tak silne emocje, że nie będzie potrafił jej opuścić. W tym czasie kompletnie zignoruje fakt, że w domu czeka na niego Marysia, która przeżywa ogromny stres związany z próbą samobójczą Pawła (Rafał Mroczek) i bardzo go potrzebuje.

- Artur dziękuję... Jeszcze nigdy nie czułam się tak fatalnie. A teraz jest mi tak bezpiecznie dzięki tobie... - wyzna Joanna w gorączce, kiedy Rogowski podłączy jej kroplówkę z lekami. 

M jak miłość: Interwencja Agnes w sprawie chorej Marysi

Zapatrzonego w Joannę Rogowskiego otrzeźwi dopiero telefon od Agnes. W 1927. odcinku "M jak miłość" córka wezwie go do chorej Marysi, nie mając pojęcia, z kim jej ojciec przebywa w danym momencie.

- Wreszcie! Gdzie ty się podziewasz? Maria ma grypę. Kompletnie się rozchorowała...

- Jestem u pacjenta. Pilny przypadek. Nic nie wiedziałem.

- No tak, bo nie odbierałeś. Dałam jej leki przeciwgorączkowe, które znalazłam w domu, ale jak nie za bardzo działają. Możesz wrócić? - zapyta Agnes z pretensją w głosie.

- Już wracam. Za chwilę....

M jak miłość: Podejrzana rozmowa Artura i Joanny podsłuchana

Mimo powrotu do domu i czuwania przy chorej żonie, w 1927. odcinku Artur nadal będzie myślał o Joannie. Kiedy Marysia uśnie, wymknie się do kuchni, by zadzwonić do lekarki. Wtedy Maria, stojąc w drzwiach, usłyszy fragment ich rozmowy, który wyda jej się bardzo niepokojący.

