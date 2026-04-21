"M jak miłość". Artur okłamuje córkę, by czuwać przy chorej Joannie - ZWIASTUN

M jak miłość: Artur poświęca się chorej Joannie

W 1927. odcinku "M jak miłość" choroba Joanny całkowicie zaprzątnie myśli Artura. Trwająca w Grabinie epidemia grypy sprawi, że Rogowski nie będzie w stanie skupić się na niczym innym. Mimo że terapeutka Judyta (Paulina Chruściel) spróbuje zająć się chora lekarką, by odciąć od niej męża Marysi, Artur i tak znajdzie sposób, by się z nią spotkać. Obecność Joanny znów sprawi, że zapomni o otaczającej go rzeczywistości.

M jak miłość: Rogowski zapomina o żonie w 1927. odcinku

Zmartwiony Artur spędzi z Joanną długie godziny, tracąc przy tym poczucie czasu. Widok osłabionej lekarki, potrzebującej jego opieki, wzbudzi w nim tak silne emocje, że nie będzie potrafił jej opuścić. W tym czasie kompletnie zignoruje fakt, że w domu czeka na niego Marysia, która przeżywa ogromny stres związany z próbą samobójczą Pawła (Rafał Mroczek) i bardzo go potrzebuje.

- Artur dziękuję... Jeszcze nigdy nie czułam się tak fatalnie. A teraz jest mi tak bezpiecznie dzięki tobie... - wyzna Joanna w gorączce, kiedy Rogowski podłączy jej kroplówkę z lekami.

M jak miłość: Interwencja Agnes w sprawie chorej Marysi

Zapatrzonego w Joannę Rogowskiego otrzeźwi dopiero telefon od Agnes. W 1927. odcinku "M jak miłość" córka wezwie go do chorej Marysi, nie mając pojęcia, z kim jej ojciec przebywa w danym momencie.

- Wreszcie! Gdzie ty się podziewasz? Maria ma grypę. Kompletnie się rozchorowała...

- Jestem u pacjenta. Pilny przypadek. Nic nie wiedziałem.

- No tak, bo nie odbierałeś. Dałam jej leki przeciwgorączkowe, które znalazłam w domu, ale jak nie za bardzo działają. Możesz wrócić? - zapyta Agnes z pretensją w głosie.

- Już wracam. Za chwilę....

M jak miłość: Podejrzana rozmowa Artura i Joanny podsłuchana

Mimo powrotu do domu i czuwania przy chorej żonie, w 1927. odcinku Artur nadal będzie myślał o Joannie. Kiedy Marysia uśnie, wymknie się do kuchni, by zadzwonić do lekarki. Wtedy Maria, stojąc w drzwiach, usłyszy fragment ich rozmowy, który wyda jej się bardzo niepokojący.

