"M jak miłość". Agnes przejrzy podstępną Joannę! Córka Artura nie odpuści lekarce

"M jak miłość" odcinek 1921: Joanna zbliża się do Rogowskiego

Widzowie telewizyjnej Dwójki w poniedziałek, 30 marca 2026 roku o godzinie 20.55, zobaczą 1921. odcinek "M jak miłość", w której relacja Rogowskiego i młodej kardiolożki nabierze niepokojących rumieńców. Agnes zacznie uważnie obserwować nową pracownicę przychodni, ponieważ zaniepokoi ją fakt, że kobieta znalazła z jej ojcem wspólny język nie tylko na gruncie zawodowym, ale również w sferze prywatnej.

Lekarka w bardzo sprytny sposób zachęci żonatego przełożonego do odwiedzin w swoim mieszkaniu, wykorzystując pretekst rzekomej pomocy przy aranżacji wnętrz. Będzie to zaledwie pierwszy z wielu przemyślanych kroków Joanny, które mają na celu zacieśnienie więzi z niczego nieświadomym szefem.

Córka Artura przyłapie lekarkę na szpiegowaniu w "M jak miłość"

Podejrzenia Agnes sięgną zenitu w 1921. epizodzie "M jak miłość", gdy wyjdzie na jaw, że nowa lekarka po cichu gromadzi informacje o swoim przełożonym. Dziewczyna nakryje atrakcyjną kardiolożkę na drukowaniu w ośrodku zdrowia dokumentów ściśle związanych z dotychczasową ścieżką zawodową i osiągnięciami medycznymi Artura, co zabrzmi jak próba prześwietlenia całego jego życiorysu. Czarę goryczy przeleje sytuacja z dnia urodzin Rogowskiego, kiedy to Joanna wręczy mu niezwykle sugestywny podarunek w postaci bukietu czerwonych róż, czemu jego córka będzie się bacznie przyglądać.

Konfrontacja Agnes i Joanny o Artura Rogowskiego w "M jak miłość"

Jak informuje serwis światseriali.interia.pl, w 1921. odcinku "M jak miłość" czujna córka Rogowskiego postanowi działać i bez zapowiedzi zjawi się w mieszkaniu kardiolożki. Kulturalnie, aczkolwiek z dużą stanowczością, zażąda od Dobrzańskiej wyjaśnień na temat natury jej nagłej zażyłości z żonatym szefem.

- Ciągle was razem widzę... Rozmawiacie, pijecie kawę. Wzywasz go, prosisz o pomoc w domu. Może mi odbija, a może interesujesz się moim ojcem?

Na te ostre słowa Agnes lekarka zareaguje sztucznym, nieszczerym uśmiechem i spróbuje zbagatelizować sytuację przed swoim gościem.

- Nie! Może z boku słabo to wygląda, ale naprawdę nic mnie z Arturem nie łączy poza zwykłą koleżeńską relacją...

Zdeterminowana córka Artura nie da się jednak zbyć i będzie drążyć temat dalej, próbując wymusić szczere wyznanie na temat ukrytych emocji.

- I niczego do niego nie czujesz?

W obliczu bezpośredniego ataku Dobrzańska w końcu zdobędzie się na krótką, wymijającą odpowiedź na zadane pytanie.

- Czuję sympatię

Nowa lekarka z "M jak miłość" wyzna, jak bardzo imponuje jej mąż Marysi

Osaczona przez Agnes w 1921. odcinku "M jak miłość", Joanna zacznie wylewnie opowiadać o zaletach Artura, co tylko utwierdzi dziewczynę w przekonaniu, że pod przykrywką zwykłej znajomości z pracy kryją się znacznie głębsze intencje.

- Bardzo mi imponuje, świetnie prowadzi przychodnię, jest na bieżąco z tym, co się dzieje w medycynie... To jego wystąpienie na konferencji w Katowicach było znakomite

Takie słowa jednoznacznie zasugerują, że kardiolożka poświęca swojemu szefowi stanowczo zbyt wiele uwagi, na co Agnes natychmiast zareaguje niedowierzaniem.

- Chcesz powiedzieć, że to fascynacja zawodowa?

Dobrzańska spróbuje wytłumaczyć swoje zaangażowanie ogromnym wsparciem, jakie otrzymała od Rogowskiego już od pierwszych dni zatrudnienia w ośrodku zdrowia.

- Bardzo go polubiłam także jako człowieka. Od pierwszej chwili wyciągnął do mnie rękę, docenia moją pracę, zawsze stara się pomóc. Uwierz mi, że nie jestem do tego przyzwyczajona po tym, jak... Może kiedyś ci o tym opowiem. Ale spokojnie, nie musisz się martwić o mnie i o swojego ojca...

Mimo tych zapewnień, córka Rogowskiego postanowi ostro ostrzec lekarkę i uświadomić jej, że będzie uważnie patrzeć jej na ręce w trosce o dobro najbliższych.

- Mam nadzieję, że jesteś ze mną szczera... Ja naprawdę nie chcę, żeby coś rozwaliło tę rodzinę... Może ty jesteś w porządku, ale facetom w tym wieku potrafi nieźle odwalić, więc może na wszelki wypadek zachowaj czujność

Agnes stanie w obronie małżeństwa Marysi w 1921. odcinku "M jak miłość"

Dla Agnes po tej konfrontacji w 1921. epizodzie "M jak miłość" stanie się oczywiste, że młoda lekarka stanowi realne zagrożenie i trzeba mieć ją na oku, aby zapobiec przekroczeniu cienkiej granicy. Córka Rogowskiego weźmie na siebie ciężar ochrony związku Artura i Marysi, traktując ich rodzinę jako swój własny, bezcenny azyl, który zyskała po przeprowadzce do Grabiny. Dziewczyna podejmie stanowczą decyzję, że za żadne skarby nie pozwoli, aby podstępna kardiolożka zniszczyła szczęście jej bliskich i odebrała męża pielęgniarce.

Prawdziwe intencje Joanny względem Artura w "M jak miłość"

Postać nowej lekarki skrywa jeszcze wiele tajemnic, o czym opowiedziała sama odtwórczyni tej roli. Dominika Sakowicz goszcząc w programie "Kulisy serialu M jak miłość" wyjawiła, że pojawienie się Joanny w niewielkiej Grabinie nie było dziełem przypadku. Aktorka zasugerowała również, że jej bohaterka zagrzeje tam miejsce na dłużej, i to nie tylko ze względu na fascynację swoim przełożonym, ignorując przy tym całkowicie fakt, że Artur jest wiernym i szczęśliwym mężem.